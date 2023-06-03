Семин о том, что Хвича – лучший игрок Серии А: «Это высочайший уровень. Заслужил, играл ярко в каждом матче»
Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия заслужил приз лучшего игрока сезона Серии А.
«Большой успех быть лучшим игроком итальянской лиги. Это высочайший уровень. Хвича это заслужил, потому что играл ярко в каждом матче, является очень значимым игроком в «Наполи». Забить столько мячей и сделать столько передач, имея позицию левого нападающего — это могут только талантливые люди.
Он молодец. Хвича приехал и развивал свой талант ежедневной работой. Он рабочий человек, который любит трудиться в интересах клуба. У него есть своя цель, и он ее добивается. На данном этапе он добился потрясающих успехов», — сказал экс-тренер «Локомотива».
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