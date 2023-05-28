Рафаэл Леау: «Выиграть «Золотой мяч» – мечта любого игрока. Надеюсь достичь этого»
Рафаэл Леау заявил о желании выиграть «Золотой мяч».
В 2022 году полузащитник «Милана» занял 14-е место в голосовании.
«Честно говоря, я ожидал оказаться в итоговом списке, но не так близко к первой десятке. Это было большое удовлетворение для меня.
За эти годы удалось показать свой футбол. Я должен поблагодарить своих одноклубников, команду и людей, которые помогли мне добиться этого результата.
Надеюсь оказаться в первой десятке. Думаю, что мечта любого игрока – выиграть «Золотой мяч». Я надеюсь достичь этого», – сказал Рафаэл Леау, отвечая на вопрос болельщиков на своем канале на YouTube.
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