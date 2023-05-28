Рафаэл Леау: «Выиграть «Золотой мяч» – мечта любого игрока. Надеюсь достичь этого»

Рафаэл Леау заявил о желании выиграть «Золотой мяч».

В 2022 году полузащитник « » занял 14-е место в голосовании.

«Честно говоря, я ожидал оказаться в итоговом списке, но не так близко к первой десятке. Это было большое удовлетворение для меня.

За эти годы удалось показать свой футбол. Я должен поблагодарить своих одноклубников, команду и людей, которые помогли мне добиться этого результата.

Надеюсь оказаться в первой десятке. Думаю, что мечта любого игрока – выиграть « ». Я надеюсь достичь этого», – сказал , отвечая на вопрос болельщиков на своем канале на YouTube.

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