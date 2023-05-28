Рафаэл Леау: «Выиграть «Золотой мяч» – мечта любого игрока. Надеюсь достичь этого»

Теги Милан серия А Италия Золотой мяч Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау заявил о желании выиграть «Золотой мяч».

В 2022 году полузащитник «Милана» занял 14-е место в голосовании.

«Честно говоря, я ожидал оказаться в итоговом списке, но не так близко к первой десятке. Это было большое удовлетворение для меня.

За эти годы удалось показать свой футбол. Я должен поблагодарить своих одноклубников, команду и людей, которые помогли мне добиться этого результата.

Надеюсь оказаться в первой десятке. Думаю, что мечта любого игрока – выиграть «Золотой мяч». Я надеюсь достичь этого», – сказал Рафаэл Леау, отвечая на вопрос болельщиков на своем канале на YouTube.

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5 комментариев

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London.is.blue
Как он собирается брать золотой мяч в Милане?🤦‍♂️
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Black Phoenix
Ибрагимович остался не только без ЗМ, но и ЛЧ. Множество великих игроков не получали ЗМ, в том числе Бэкс, Пирло, Хави, Иньеста, Рибери, Снейдер, Гиггз, Скоулз, Левандовский, Индзаги, и иже с ними - и на их легендарную карьеру это не повлияло нисколько. ЗМ, как и ЛЧ - приятное, вкусное дополнение, но не основа всего и вся в футболе.
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6rpvsqvwtj
Ответ Black Phoenix
Ибрагимович остался не только без ЗМ, но и ЛЧ. Множество великих игроков не получали ЗМ, в том числе Бэкс, Пирло, Хави, Иньеста, Рибери, Снейдер, Гиггз, Скоулз, Левандовский, Индзаги, и иже с ними - и на их легендарную карьеру это не повлияло нисколько. ЗМ, как и ЛЧ - приятное, вкусное дополнение, но не основа всего и вся в футболе.
Анри ,вот где действительно обидно
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Black Phoenix
Ответ 6rpvsqvwtj
Анри ,вот где действительно обидно
Согласен! Особенно в 2006-ом, когда вместо него Каннаваро получил ЗМ.
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AnMe
Ответ 6rpvsqvwtj
Анри ,вот где действительно обидно
Левандовский, вот где обидно. Просто не вручить мяч из-за пандемии.
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