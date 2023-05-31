«А я не дрочу тогда, #####». Дзюба о том, что Слуцкий не пробовал бургер «Биг Хит»
Артем Дзюба не поверил, что Леонид Слуцкий никогда не пробовал бургер «Биг Хит».
Гостем шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут Дзюба и Слуцкий, стал Александр Самедов.
Артем Дзюба: Леонид Викторович, вы так и не ответили на интересный вопрос. Вы пробовали, как это называется – сейчас вышло, Сань (обращается к Александру Самедову – Sports.ru), Биг...
Александр Семедов: «Биг Мак»? А, «Биг Хит».
Леонид Слуцкий: Нет, не пробовал. Серьезно.
Артем Дзюба: Опять ###### (врет), да что ж такое.
Леонид Слуцкий: А как без этого?
Артем Дзюба: А я не дрочу тогда, ##### (блин). Мы, ##### (блин), долго будем продолжать ####### (врать) здесь? Я не могу, ##### (блин), один тут тащу. Не ел он «Биг Мак». Хотя только что все лицо было в этом салате. Да что ж такое-то?
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Или хотя бы ставьте пометку "реклама".
Кому это надо?
Можно его осуждать, но шоу они делают для поклонников Бузовой, "Чебурашки" и ### остальных символов эпохи.
Стабильно 500 тыс просмотров. Конечно, это не Дневник Хача, не Хованский, но лиха беда начала.
По крайней мере уровень глупости уже схожий.
P.S. Да, по поводу того зачем на этом сайте выкладывают. Не случайно и не даром
Биба и Боба
Блин,ты можешь на нормальных сайтах выбирать тематику рекламы,а здесь всякое 💩 не убрать