«А я не дрочу тогда, #####». Дзюба о том, что Слуцкий не пробовал бургер «Биг Хит»

Теги Локомотив Артем Дзюба Александр Самедов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия брань Питание контент Коммент.Шоу Футбол

Артем Дзюба не поверил, что Леонид Слуцкий никогда не пробовал бургер «Биг Хит».

Гостем шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут Дзюба и Слуцкий, стал Александр Самедов.

Артем Дзюба: Леонид Викторович, вы так и не ответили на интересный вопрос. Вы пробовали, как это называется – сейчас вышло, Сань (обращается к Александру Самедову – Sports.ru), Биг... 

Александр Семедов: «Биг Мак»? А, «Биг Хит».

Леонид Слуцкий: Нет, не пробовал. Серьезно. 

Артем Дзюба: Опять ###### (врет), да что ж такое.

Леонид Слуцкий: А как без этого?

Артем Дзюба: А я не дрочу тогда, ##### (блин). Мы, ##### (блин), долго будем продолжать ####### (врать) здесь? Я не могу, ##### (блин), один тут тащу. Не ел он «Биг Мак». Хотя только что все лицо было в этом салате. Да что ж такое-то?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вжух и ты цз
перестаньте выкладывать посты с разных шоу или нефутбольных тематик
+161
-6
+155
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Какая же хрень
+65
-5
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Никому этот мусор не нужен, хватит его постить!
Или хотя бы ставьте пометку "реклама".
+53
-3
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертушка Чака
Оба метят в амбассадоры Вкусно и Точка. Один, как лояльный потребитель, второй, как производитель специального соуса.
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Куколкин
🤮🤮
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislav Gryzlov
Это даже хуже новостей про медиалигу.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
почему это говно мы читаем на спортсе?

Кому это надо?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Вертушка Чака
Оба метят в амбассадоры Вкусно и Точка. Один, как лояльный потребитель, второй, как производитель специального соуса.
кстати, неплохо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ответ Вжух и ты цз
перестаньте выкладывать посты с разных шоу или нефутбольных тематик
Как только перестанем это смотреть и обсуждать, так и перестанут. А тут 34 комментария за несколько минут. Значит спортивным болельщикам эти темы интересны и сайт может на этом заработать)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Както
Ответ Вжух и ты цз
перестаньте выкладывать посты с разных шоу или нефутбольных тематик
Слуцкий решил денег заработать на общенародном приступе слабоумия.
Можно его осуждать, но шоу они делают для поклонников Бузовой, "Чебурашки" и ### остальных символов эпохи.
Стабильно 500 тыс просмотров. Конечно, это не Дневник Хача, не Хованский, но лиха беда начала.
По крайней мере уровень глупости уже схожий.
P.S. Да, по поводу того зачем на этом сайте выкладывают. Не случайно и не даром
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
когда наконец на спортсе введут возможность блокировать новости по определенным тегам? ... уже даже от появления в ленте этой мерзости - реально тошнит...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Я тоже не пробовал этот бургер, что в этом такого?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ blaugrano
Никому этот мусор не нужен, хватит его постить! Или хотя бы ставьте пометку "реклама".
Актив сейчас соберёт, а больше Спортсу и не надо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Как говорится
Биба и Боба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REALITY
Держите в курсе каждый раз когда дзюба передернет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Ответ Вжух и ты цз
перестаньте выкладывать посты с разных шоу или нефутбольных тематик
Я уже давно прошу сделать фильтр новостей для пользователей
Блин,ты можешь на нормальных сайтах выбирать тематику рекламы,а здесь всякое 💩 не убрать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пернатый
Мне очень сложно представить себе в роли этих недоумков Игоря Нетто, Никиту Симоняна, Федора Черенкова, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Никогда не станет Дзюба народным футболистом, а Слуцкий - народным тренером.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ну пора обоим в медиалигу. С таким количеством запикиваний - в самый раз.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
За что всё это нам? открыл спорц при родных, а там сразу на главной первой новостью(
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Шоу фриков
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Вжух и ты цз
перестаньте выкладывать посты с разных шоу или нефутбольных тематик
Так это их дело что выкладывать, а что нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Мда, я был о Слуцком лучшего мнения. Не думал, что он будет в таком участие принимать. Это конечно какое то лютое г.....ще.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamus
новости , которые вы заслужили :))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Похоже, Дзюба не комплексует по поводу видео, а наоборот, сам же и хайпует на нем. Скоро мерч будет выпускать с кадрами. А то и вовсе брызги наразвес продавать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Phantom1289
Мда, я был о Слуцком лучшего мнения. Не думал, что он будет в таком участие принимать. Это конечно какое то лютое г.....ще.
За бабки он и 💩сожрет в прямом эфире
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий