«А я не дрочу тогда, #####». Дзюба о том, что Слуцкий не пробовал бургер «Биг Хит»

Артем Дзюба не поверил, что Леонид Слуцкий никогда не пробовал бургер «Биг Хит».

Гостем шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут Дзюба и Слуцкий, стал .

: Леонид Викторович, вы так и не ответили на интересный вопрос. Вы пробовали, как это называется – сейчас вышло, Сань (обращается к Александру Самедову – Sports.ru), Биг...

Александр Семедов: «Биг Мак»? А, «Биг Хит».

: Нет, не пробовал. Серьезно.

Артем Дзюба: Опять ###### (врет), да что ж такое.

Леонид Слуцкий: А как без этого?

Артем Дзюба: А я не дрочу тогда, ##### (блин). Мы, ##### (блин), долго будем продолжать ####### (врать) здесь? Я не могу, ##### (блин), один тут тащу. Не ел он «Биг Мак». Хотя только что все лицо было в этом салате. Да что ж такое-то?

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