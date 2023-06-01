«Зенит» и Михаил Кержаков продлили контракт на неделю из-за завершения сезона в июне.

Соглашение 36‑летнего голкипера было рассчитано до 31 мая.

– Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.

– Потом?

– Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий.

Никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры.

– Хочешь остаться в « » действующим игроком?

– Естественно.

– Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?

– Могут! Соглашусь!

– Ты так любишь футбол?

– Естественно, у меня сил вагон, – сказал .

3 июня «Зенит» примет «Факел».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы