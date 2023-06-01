Кержаков продлил контракт с «Зенитом» на неделю: «Потому что последний тур 3 июня. Потом не знаю»
«Зенит» и Михаил Кержаков продлили контракт на неделю из-за завершения сезона в июне.
Соглашение 36‑летнего голкипера было рассчитано до 31 мая.
– Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.
– Потом?
– Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий.
Никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры.
– Хочешь остаться в «Зените» действующим игроком?
– Естественно.
– Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?
– Могут! Соглашусь!
– Ты так любишь футбол?
– Естественно, у меня сил вагон, – сказал Кержаков.
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