Кержаков продлил контракт с «Зенитом» на неделю: «Потому что последний тур 3 июня. Потом не знаю»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

«Зенит» и Михаил Кержаков продлили контракт на неделю из-за завершения сезона в июне.

Соглашение 36‑летнего голкипера было рассчитано до 31 мая.

– Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.

– Потом?

– Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий.

Никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры.

– Хочешь остаться в «Зените» действующим игроком?

– Естественно.

– Могут тебе сказать: «Держи половину зарплаты и оставайся»?

– Могут! Соглашусь!

– Ты так любишь футбол?

– Естественно, у меня сил вагон, – сказал Кержаков.

3 июня «Зенит» примет «Факел».

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21 комментарий

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mean machine/
"#####, Спартак Москва!" - добавил Михаил.
+55
-15
+40
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Arman FCSM
Вот и представители культурной столицы подтягиваются. Хотя, если у них футболисты такие, то чего от их болельщиков ожидать
не вам про это говорить))
+38
-7
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opcondos
зря так Миша, теперь и пол зарплаты не предложат..
+13
-3
+10
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Виктор
Ответ mean machine/
"#####, Спартак Москва!" - добавил Михаил.
Три раза.
+5
-1
+4
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Owen_the_Simple
Ответ Arman FCSM
Футболисты "Спартака" до такого дна никогда не опускались
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/3091167.html
+4
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Циник Петербургский
Ответ Owen_the_Simple
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/3091167.html
Это что же получается, болельщик ФК "завтра мы снимаемся с чемпионата, так и запишите" соврал? Никогда такого не было и вот опять )))
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Arman FCSM
Ответ Owen_the_Simple
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/3091167.html
Признаюсь, не видел этого позора. Футболисты не должны до такого опускаться
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1футбол1
Ответ </c/>
за его последние сольные выступления отдать его фанатам Спартака на серьёзный разговор, думаю заслужил...)
Соло исполнял Соболев)
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.ru
с некоторыми вратарями только так и надо...
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Nogoi89
Ответ opcondos
зря так Миша, теперь и пол зарплаты не предложат..
Да, видимо, и так неплохо кормят
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KeepRiot
Ответ Евгений Кузнецов
сразу видно, что Зенит - серьёзный клуб! у основного вратаря закончился контракт, а все не парятся)) p.s. может, именно поэтому Кержаков кричалку про Спартак кричал - чтобы порадовать Миллера и ради нового контракта?))
такого вратаря как керж на любой дворовой площадке можно найти
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