Защитник «Зенита» Ренан подвергся расизму после удаления на молодежном ЧМ – его называли ниггером и отправляли эмоджи обезьяны. CBF пожаловалась в ФИФА

Защитник «Зенита» Роберт Ренан стал жертвой расизма.

Ренан был удален в первом тайме матча Бразилии с Тунисом (4:1) в 1/8 финала молодежного чемпионата мира.

После игры 19-летний игрок подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. В частности, ему присылали эмоджи обезьяны и называли «чертовым ниггером». Ренан опубликовал скриншоты оскорблений.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила произошедшее и подала протест в ФИФА.

«Аккаунты [оскорблявших] уже известны CBF и будут отправлены в местные суды и с требованием о наказании.

CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», – говорится в заявлении организации.

Фото: инстаграм

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