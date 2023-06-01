Защитник «Зенита» Ренан подвергся расизму после удаления на молодежном ЧМ – его называли ниггером и отправляли эмоджи обезьяны. CBF пожаловалась в ФИФА
Защитник «Зенита» Роберт Ренан стал жертвой расизма.
Ренан был удален в первом тайме матча Бразилии с Тунисом (4:1) в 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
После игры 19-летний игрок подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. В частности, ему присылали эмоджи обезьяны и называли «чертовым ниггером». Ренан опубликовал скриншоты оскорблений.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила произошедшее и подала протест в ФИФА.
«Аккаунты [оскорблявших] уже известны CBF и будут отправлены в местные суды и ФИФА с требованием о наказании.
CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», – говорится в заявлении организации.
Фото: инстаграм Роберта Ренана
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Так-то и "петух" – далеко не оскорбительное слово изначально, но в контексте и получить за него можно
Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже).
Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
модераторы вы чё угараете)))
Руская языка не родной у автора?