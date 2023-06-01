Защитник «Зенита» Ренан подвергся расизму после удаления на молодежном ЧМ – его называли ниггером и отправляли эмоджи обезьяны. CBF пожаловалась в ФИФА

Теги Зенит премьер-лига Россия ФИФА ЧМ-2023 U-20 Федерация футбола Бразилии сборная Бразилии U-20 соцсети брань дискриминация Роберт Ренан сборная Туниса U-20 Футбол

Защитник «Зенита» Роберт Ренан стал жертвой расизма.

Ренан был удален в первом тайме матча Бразилии с Тунисом (4:1) в 1/8 финала молодежного чемпионата мира.

После игры 19-летний игрок подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. В частности, ему присылали эмоджи обезьяны и называли «чертовым ниггером». Ренан опубликовал скриншоты оскорблений.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила произошедшее и подала протест в ФИФА.

«Аккаунты [оскорблявших] уже известны CBF и будут отправлены в местные суды и ФИФА с требованием о наказании. 

CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», – говорится в заявлении организации.

Фото: инстаграм Роберта Ренана

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45 комментариев

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Болельщик Биатлона
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Давайте все-таки посмотрим на контекст сообщений
Так-то и "петух" – далеко не оскорбительное слово изначально, но в контексте и получить за него можно
+27
0
+27
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Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово".
Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже).

Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
+36
-14
+22
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krealpmoney
ох уж эти болельщики ульяновской Волги
+18
-3
+15
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Фарид Харисов
Мой комментарий удалили за слово "Негрогорея" в контексте шуточного испанского названия Черногории.

модераторы вы чё угараете)))
+17
-4
+13
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Ответ Фарид Харисов
Мой комментарий удалили за слово "Негрогорея" в контексте шуточного испанского названия Черногории. модераторы вы чё угараете)))
Придется стране переименоваться в Темнохолмию )
+11
-1
+10
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Давид Agabekyan
Насчёт него президент Бразилии выскажется, или только насчёт Винисиуса?
+12
-4
+8
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savik-A.M.
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Черногория нервно курит в сторонке
+10
-2
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Удар Кержакова
Это были болельщики Спартака с спортса.
+11
-4
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savik-A.M.
Ответ Фарид Харисов
Мой комментарий удалили за слово "Негрогорея" в контексте шуточного испанского названия Черногории. модераторы вы чё угараете)))
Потому что правильно " горенегрия " )
+6
0
+6
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Дани Алисса
это все "burel" и "wiley fox" писали
+4
-1
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Ответ Болельщик Биатлона
Давайте все-таки посмотрим на контекст сообщений Так-то и "петух" – далеко не оскорбительное слово изначально, но в контексте и получить за него можно
Тут согласен, macaco de mierda перевода не требует, я думаю
+2
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Никита Филимонов
Ответ savik-A.M.
Черногория нервно курит в сторонке
Зачем обращаться к Черногории, если есть Нигерия, река Нигер и страна Нигер?
+1
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pyatachyok
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Ты только одно сообщение осилил? Там их много.
+1
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Billy Jean
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Паоло Афроитальянец
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гилберт
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Сменить фамилию на Блэк.
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Superkenguroo
Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
Какая Европа, бредишь, это бразильцы писали ему.
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LokoTen
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
также как и Дмитрию Хохлову ))
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Zenith forever
У секты длинные руки
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Фарид Харисов
Ответ savik-A.M.
Черногория нервно курит в сторонке
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blaugrano
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Ладно Паоло Негро, а с Montenegro что делать? Разбомбить и уничтожить?
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Адекватник
Как-то мне на глаза попалась интересная карта. Типа: как бы вы отнеслись к тому, чтобы ваша дочь вышла замуж за черного? И тепловая карта мира ответов от "хорошо" до "резко негативно". Я как-то думал, что самые красные пятна на этой карте будут в России и вообще восточной европе. Оказалось - нет. Россия из всей восточной европы самая терпимая. Польша, Украина, Венгрия - были краснее. Но самое бордовое пятно - ближний восток. Вот я удивился. Как раз весь магриб и весь БВ. Вот где радикально против. Я как-то и не думал об этом, а тут такое. К слову, германский мир (австрия, швейцария, германия) - тоже весьма красненькие были. Зеленым горели отдельные штаты сша (в основном побережье) и северная европа. Остальные более менее желтым.
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Виктор
Розовые из-за "клоуна" истерику устроили.
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Andrey Lp-Jumper
Ответ Dmitry Orlov
На скрине же написано просто "Negro", а не "н-слово". Я не одобряю оскорбления, но всё же negro - вроде просто "чёрный", по-португальски (и на других языках тоже). Если это слово - уже оскорбление, как тогда быть Паоло Негро?
Хохлов тоже в шоке
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Сергей Жарковский
Я извиняюсь, за сборную Нигерии играли белые футболисты?
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Нехоботов
Подвергся расизму.
Руская языка не родной у автора?
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