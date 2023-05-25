Фигу о «Барселоне» и «Реале»: «Лучшие клубы мира. Мне повезло, что я играл в обоих»
Луиш Фигу назвал «Реал» и «Барселону» лучшими клубами мира.
«Два лучших клуба в мире. Они пользуются мировым авторитетом и имеют огромное количество болельщиков.
Мне повезло, что я играл в обоих», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.
Фигу играл за «Барселону» с 1995 по 2000 год, после чего перешел в «Реал». За мадридский клуб он выступал до 2005-го.
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Реакция трибун на Камп Ноу в том памятном матче -- это кончено дикость полная.
Но ,частично, и их можно понять.
В тот момент все кулес воспринимали это, как-будто бы им лично нагадили в душу
А мог стать легендой...