Фигу о «Барселоне» и «Реале»: «Лучшие клубы мира. Мне повезло, что я играл в обоих»

Луиш Фигу назвал «Реал» и «Барселону» лучшими клубами мира.

«Два лучших клуба в мире. Они пользуются мировым авторитетом и имеют огромное количество болельщиков.

Мне повезло, что я играл в обоих», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.

играл за «Барселону» с 1995 по 2000 год, после чего перешел в « ». За мадридский клуб он выступал до 2005-го.

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