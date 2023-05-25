Фигу о «Барселоне» и «Реале»: «Лучшие клубы мира. Мне повезло, что я играл в обоих»

Теги Луиш Фигу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Луиш Фигу назвал «Реал» и «Барселону» лучшими клубами мира.

«Два лучших клуба в мире. Они пользуются мировым авторитетом и имеют огромное количество болельщиков.

Мне повезло, что я играл в обоих», – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.

Фигу играл за «Барселону» с 1995 по 2000 год, после чего перешел в «Реал». За мадридский клуб он выступал до 2005-го. 

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59 комментариев

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Дядя ТУРА
эх помню покупал еженедельник футбол в понедельник. там свиная голова на обложке и фигу. как давно это было
+58
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+53
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Леван Мкртчян
Ответ Дядя ТУРА
эх помню покупал еженедельник футбол в понедельник. там свиная голова на обложке и фигу. как давно это было
Эпичное фото было. Угловой флажок в кадре , свинная глова лежащая на газоне, поникший Фигу, и безнусующиеся трибуны на заднем плане
+36
-3
+33
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Дядя ТУРА
Ответ Леван Мкртчян
Эпичное фото было. Угловой флажок в кадре , свинная глова лежащая на газоне, поникший Фигу, и безнусующиеся трибуны на заднем плане
да да. Господи я такой школьник был ещё. как ригоберка сейчас
+29
-4
+25
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Леван Мкртчян
Ответ Romeo Yankovich
а что на счёт Савиолы или Роналдо??? или он предатель из-за того, что был любимцем публики??
Фигу не раз признавался в любви к Барсе, в отличии от этих персонажей . Посмотри празднование чемпионства Барсы с Фигу , что он там говорил и какие кричалки кричал ,про тот же Мадрид, кстати. А еще он был капитаном Барсы, в отличии от тех ребят.
Реакция трибун на Камп Ноу в том памятном матче -- это кончено дикость полная.
Но ,частично, и их можно понять.
В тот момент все кулес воспринимали это, как-будто бы им лично нагадили в душу
+23
-2
+21
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almatbarsa
Ответ Romeo Yankovich
а что на счёт Савиолы или Роналдо??? или он предатель из-за того, что был любимцем публики??
Оба перешли транзитом через другие клубы. А Фигу перешел в Реал напрямую из Барсы при этом сказав перед этим что никогда не перейдет в Реал. Думаю этой информации достаточно
+16
0
+16
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Maxh23
Фигу предатель и наёмник ☝️
+32
-17
+15
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Pb-SE
Ответ Romeo Yankovich
а что на счёт Савиолы или Роналдо??? или он предатель из-за того, что был любимцем публики??
Фигу пытался при помощи Переса выбить из Барселоны пожирнее контракт, а в итоге сам себя продал.
+15
-5
+10
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Romeo Yankovich
Ответ Maxh23
Фигу предатель и наёмник ☝️
а что на счёт Савиолы или Роналдо??? или он предатель из-за того, что был любимцем публики??
+16
-7
+9
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pasmike
Ответ Дядя ТУРА
эх помню покупал еженедельник футбол в понедельник. там свиная голова на обложке и фигу. как давно это было
Уже и еженедельник канул в лету... Раньше у меня прям подшивки были по годам...
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Сергей К
Играл.
А мог стать легендой...
+6
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Леван Мкртчян
Ответ Дядя ТУРА
да да. Господи я такой школьник был ещё. как ригоберка сейчас
)
+6
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Иван Пименов
Все кудахчут про Фигу, но забывают, что Энрике совершил то же самое по сути: перешел из Реала в Барсу. Но Мадрид его не травит. Вот вам и разница между королями и закомплексованными провинциалами.
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Barca_mania
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Ответ Dikki Shelton
Лучший клуб мира только один. Это Реал Мадрид. Второй просто известный. Что тоже неплохо 😎
Да, видели мы ваше величие с Сити)
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Romeo Yankovich
Ответ almatbarsa
Оба перешли транзитом через другие клубы. А Фигу перешел в Реал напрямую из Барсы при этом сказав перед этим что никогда не перейдет в Реал. Думаю этой информации достаточно
мой юный фанат, посмотри, откуда Савиола перешёл в Реал, транзитчик
+5
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Дядя ТУРА
Ответ pasmike
Тоже выкинул) В наше время уже стопки бумажные не актуальны стали... На рутрекере есть сканы почти всех номеров за все годы
да блин это не то. я мог из стопки вытащить какой-то журнал прошлогодний и с удовольствием прочитать.
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Oleg Olegov
Ответ Budabuda
Реал это цирк. Интер настоящий футбольный клуб. угадайте чья это цитата
Джейсон Стэтхем?
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ßd ßy
Ответ GuruFutbola
Наемник, в мчк как раз такие только и играют)
Он в Барсе тоже играл, получается и в БчК тоже
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Pb-SE
Ответ Romeo Yankovich
да и чёрт бы с этим. мало кто так делал в клубах?? или может все забыли про Неймара, который за счёт бати и Реала вырвал себе самые соки???
Фигу был один из первых, да ещё напрямую к принципиальному сопернику
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Romeo Yankovich
Ответ Pb-SE
Фигу был один из первых, да ещё напрямую к принципиальному сопернику
и единственный, кого за это распяли
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Arkadios Avgitidis
Ответ Леван Мкртчян
Фигу не раз признавался в любви к Барсе, в отличии от этих персонажей . Посмотри празднование чемпионства Барсы с Фигу , что он там говорил и какие кричалки кричал ,про тот же Мадрид, кстати. А еще он был капитаном Барсы, в отличии от тех ребят. Реакция трибун на Камп Ноу в том памятном матче -- это кончено дикость полная. Но ,частично, и их можно понять. В тот момент все кулес воспринимали это, как-будто бы им лично нагадили в душу
именно, клялся в верности и тд....и кричал круче школоты...эмоциональный был пуртугал..а как известно, эмоции,они переменчивые...от любви до ненависти -трансфер в реал....
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Arkadios Avgitidis
Ответ Радость Ди Мария
Всем давно плевать на Фигу. "Помер Никодим да и hер с ним". Просто сам в медиа лезет, чтоб напомнить о себе. Получается как-то неловко.
известность..точнее нехватка в нахождении в центре внимания..этот эффект идентичен с наркотическим..чем дальше в лес,тем больше дров...
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Bekhruz B.B
Ответ Romeo Yankovich
а что на счёт Савиолы или Роналдо??? или он предатель из-за того, что был любимцем публики??
Не умничай. Савиола перешел так как этого сама барселона хотела, это была по обоюдному согласию, реал просил Барсу. Савиола не был игроком железной основы. Роналдо не перешел к прямиком в реал, он перешел в интер(ошибка Барсы), а уж потом в реал. Случай с Фигу совсем другая история, за день он даже обещал перед фанатами
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Arkadios Avgitidis
Ответ Bekhruz B.B
Не умничай. Савиола перешел так как этого сама барселона хотела, это была по обоюдному согласию, реал просил Барсу. Савиола не был игроком железной основы. Роналдо не перешел к прямиком в реал, он перешел в интер(ошибка Барсы), а уж потом в реал. Случай с Фигу совсем другая история, за день он даже обещал перед фанатами
Да-да! заверил всех кулес...поиграл на камеру и в итоге ,-наиграл на трансфер)
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MADRiD_00
Ответ Леван Мкртчян
Фигу не раз признавался в любви к Барсе, в отличии от этих персонажей . Посмотри празднование чемпионства Барсы с Фигу , что он там говорил и какие кричалки кричал ,про тот же Мадрид, кстати. А еще он был капитаном Барсы, в отличии от тех ребят. Реакция трибун на Камп Ноу в том памятном матче -- это кончено дикость полная. Но ,частично, и их можно понять. В тот момент все кулес воспринимали это, как-будто бы им лично нагадили в душу
Фигу действительно любил Барселону, но перед большими деньгами не смог устоять. Думаю с Мбаппе тоже такая же ситуация, не думаю что он из-за денег несколько раз признавался в любви к Реалу, как многие считают.
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Шенген
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