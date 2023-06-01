Хавбек «Севильи» Жордан схватил себя за пах после победы над «Ромой» по пенальти в финале ЛЕ

Теги Рома Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА фото Жоан Жордан Гонсало Монтьель Футбол

Хавбек «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест во время финала Лиги Европы.

После победного пенальти Гонсало Монтьеля в решающем матче с «Ромой» (1:1, 4:1 по пенальти) испанец схватил себя за пах.

Фото эпизода стало вирусным в соцсетях. Пост с жестом Жордана в твиттере испанского телевещателя Movistar на данный момент собрал 873 тысячи просмотров.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij

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78 комментариев

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JENNINGS
На какое число назначено заседание КДК?
+190
-4
+186
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Евгений - 79
Соболев стал примером для европейских клубов. Хоть в чем-то. 😎
+87
-10
+77
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VanyaVanya063
Видно же что человек ценитель лучшего футбола и смотрит Российскую Премьер-лигу)
+60
-2
+58
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Spail
Дисквалифицирован на 4 матча РПЛ
+25
-1
+24
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sled
Ответ JENNINGS
На какое число назначено заседание КДК?
Почему молчит их главный брат по разуму Радимов?
+28
-6
+22
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Руслан Диниев
Жордан, который забил пенальти. Где-то взгрустнул Смолов.
+20
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Алексей Зуев
Где-то заплакали все дети и женщины мира, а с ними Виллиан Роша, его агент Пайшао и Кирилл Брейдо.
+9
-1
+8
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Rad0
Ответ Евгений - 79
Соболев стал примером для европейских клубов. Хоть в чем-то. 😎
Конечно, его же Соболев придумал и никто в истории человечества этот жест больше не показывал.
+16
-10
+6
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Ответ VanyaVanya063
Видно же что человек ценитель лучшего футбола и смотрит Российскую Премьер-лигу)
РПЛ - сильнейшая лига мира, остальные нам завидуют ))
+5
-1
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Spaten
Соболев: Не сотвори себе кумира ))
+4
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Виталик Кравченко
Ответ krokodilych
Мне кажется, что одноклубник на заднем плане плачет от счастья и Жордана не видит вовсе. Но да, тут есть чего стыдиться.
Добрый день, это полиция сарказма. На первый раз вам выпишем предупреждение :)
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Olajuvon
Одноклубнику стыдно на заднем плане…
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Слава Молотов
А где красная, где дисквы, где вой в соцсетях. Оказывается не обязательно.
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Данил
Ответ </c/>
Джексон от Сани был лучшим что было в дерби, незнаю почему его решили скушать, шоу должно давать искру, а не дисквалификации...
Шоу можно устраивать и без хватаний за гениталии. Вроде как ещё способы есть устроить шоу
+4
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HI MARS
Повторюшка, дядя хрюшка
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Alek88
ну жордан то ещё клоун
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Digger86
У них там эпидемия какая-то что ли? Если чешется, то пусть в квд сходят
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учись упорно
Схватился за то за что привык. Не за голову же ему хвататься.
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Данил
Ответ </c/>
играли два самых главных соперника исторически и искры в дерби при любых раскладах были абсолютно в любое время, так вот, рфс нужен был повод наказать Соболева за якобы не получение им ранее кучи карточек, они его нашли на 4 матча...вот и всё что нужно знать...
Оправдывание идиотского безнравственного поступка вот такими доводами выглядит глупо. Можно прекрасно обойтись без подобных действий, надобности в них никакой нет, только минусы для всех.

Это лишь показывает человеческие качества персонажа из фк Спартак, опомнится — значит молодец.
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Алексей Кузнецов
Ответ </c/>
Джексон от Сани был лучшим что было в дерби, незнаю почему его решили скушать, шоу должно давать искру, а не дисквалификации...
И орать на Рошу, когда на нем сфолили тоже шоу? Что-то забыл что это не единичный случай у Соболева тогда был.
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krokodilych
Ответ Olajuvon
Одноклубнику стыдно на заднем плане…
Мне кажется, что одноклубник на заднем плане плачет от счастья и Жордана не видит вовсе.

Но да, тут есть чего стыдиться.
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Three Days Grace
Ответ Log in
Отличный план, надёжный, как швейцарские часы... Это ж он в финале Суперкубка против Баварии поставил бить решающий пенальти Лукаку?
Аморим в этом же розыгрыше ЛЕ так прошёл Арсенал)
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Кирилл Павлюченко
Хаку разучивает.
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Ответ Адекватник
Уже утомлять начало все это... Майклы Джексоны всратые...
Так и Майкл Джексон это делал органично и не сказать, что кого-то оскорблял. Эти же как бы и не танцуют, им мешает что-то
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Ответ murzzzzzilka
А где же возмущенные крики с берегов Невы?…
это другое, но всё же к вечеру жду хотя бы Радимова..
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