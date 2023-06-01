Хавбек «Севильи» Жордан схватил себя за пах после победы над «Ромой» по пенальти в финале ЛЕ
Хавбек «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест во время финала Лиги Европы.
После победного пенальти Гонсало Монтьеля в решающем матче с «Ромой» (1:1, 4:1 по пенальти) испанец схватил себя за пах.
Фото эпизода стало вирусным в соцсетях. Пост с жестом Жордана в твиттере испанского телевещателя Movistar на данный момент собрал 873 тысячи просмотров.
Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij
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Но да, тут есть чего стыдиться.