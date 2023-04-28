Ренан из «Зенита» вызван в сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира. На товарищеские матчи его не отпустили

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира.

19-летний центральный защитник сине-бело-голубых вошел в список игроков, которых тренер Рамон Менезес пригласил на турнир.

В начале апреля «Зенит» отозвал Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии на товарищеские матчи, которые прошли в Испании с 15 по 27 апреля. Из-за них мог пропустить матчи против «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов».

Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине. Если Ренан поедет на турнир, то пропустит матчи против «Оренбурга», «Сочи» и «Факела» в заключительных турах Мир РПЛ.

На групповом этапе турнира Бразилия сыграет с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.

После перехода в «Зенит» футболист провел 7 матчей в Мир и 1 игру в Фонбет Кубке России. Его полную статистику можно найти здесь.

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