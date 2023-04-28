Ренан из «Зенита» вызван в сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира. На товарищеские матчи его не отпустили

Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Бразилии U-20 Роберт Ренан Футбол

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира.

19-летний центральный защитник сине-бело-голубых вошел в список игроков, которых тренер Рамон Менезес пригласил на турнир.

В начале апреля «Зенит» отозвал Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии на товарищеские матчи, которые прошли в Испании с 15 по 27 апреля. Из-за них Роберт мог пропустить матчи против «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов».

Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине. Если Ренан поедет на турнир, то пропустит матчи против «Оренбурга», «Сочи» и «Факела» в заключительных турах Мир РПЛ.

На групповом этапе турнира Бразилия сыграет с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.

После перехода в «Зенит» футболист провел 7 матчей в Мир РПЛ и 1 игру в Фонбет Кубке России. Его полную статистику можно найти здесь.

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18 комментариев

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Циник Петербургский
У "воздыхателей" Зенита, вздыхающих по девизом "вот если бы убрать из Зенита", появились смешная робкая надежда и повод для оптимизма? )))
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kokakoka
Нужно отпускать, конечно. Зенит чемпионом станет к тому моменту
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Vovker
Да они и про Малколма говорили, что это чуть ли не самый провальный трансфер за все время. А он чемпионат разрывает тем временем.
С Малкомом вообще смешно, сначала они писали "вот, взяли за 40 миллионов, а он играет слабо", теперь просто пишут о цене и ноют что не могут себе такого игрока позволить
+5
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Vovker
Ответ Фёдор Кузнецов
Забавно что Ренана называли наликвидом которого сплавили Зениту перед переходом, а он один и самых перспективных защитников в Бразилии оказывается
Да они и про Малколма говорили, что это чуть ли не самый провальный трансфер за все время. А он чемпионат разрывает тем временем.
+4
0
+4
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Фёдор Кузнецов
Забавно что Ренана называли наликвидом которого сплавили Зениту перед переходом, а он один и самых перспективных защитников в Бразилии оказывается
+4
-1
+3
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Ussaev M
станет одним из лучших защитников мира
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Фёдор Кузнецов
Ответ Yossi
ФИФА разрешит бесплатно и будет Зенит лапу сoсать.
У ФИФА было почти полтора года чтоб разрешить, но это до сих пор не разрешено
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Данко Лазович
видимо поэтому Ренан с нами ненадолго.
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Deca
Да отпустили бы парня!
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fil_spb
Поедет в ранге чемпиона России. Будет партнерам по сборной медалью хвастаться)
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zer
селекционеры Зенита в последние годы просто великолепны, трансферы проворачивают шикарные. даже с в ситуации с этим напом выкрутились неплохо
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Злодей Спб
С большой долей вероятности к 27ому туру Зенит свои задачи уже решит. Для повышения трансферной стоимости можно было бы и отпустить, если не будет каких-то жёстких кадровых проблем в команде с ЦЗ.
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Дмитрий9779
Там уже будут играть Алип,Ерохин,Бакаев...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Данко Лазович
видимо поэтому Ренан с нами ненадолго.
Если и уйдёт то за 20-30 миллионов
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Vovker
Да они и про Малколма говорили, что это чуть ли не самый провальный трансфер за все время. А он чемпионат разрывает тем временем.
ой, зря ты это написал, набегут сейчас)))))), а если бы ни Клаудиньо, а если бы ни Барриос, и ещё там кто-то,а если бы ни Семак.... стоп стоп стоп, про Семака не пишем!!!!! Он-тренеришка, с таким составом любой сможет, даже Абаскаль, ну и т. д.)
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Удар Кержакова
Ответ Фёдор Кузнецов
Забавно что Ренана называли наликвидом которого сплавили Зениту перед переходом, а он один и самых перспективных защитников в Бразилии оказывается
Надо не забывать, что Зенит обменял Юрий Альберто, которого купили за 25 млн. на Ренана и Мантуана, трансферная стоимость которых на тот не превышала 6 млн. на двоих. Успех этого обмена будет если Ренана продадут минимум за 20 млн.
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