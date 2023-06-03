Программу чемпионата России закрывает 30 тур. Все матчи тура пройдут в одно время 3 июня. В Санкт-Петербурге сыграет «Зенит» — «Факел». Игра пройдет на поле стадиона «Газпром Арена». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» уже отпраздновал чемпионский титул. Команда в пятый раз кряду выиграла чемпионат России. В последнем туре сине-бело-голубым не требуется победа. «Факел» напротив подходит ко встрече мотивированным на набор очков, так как продолжается борьба за место вне зоны стыковых матчей. В случае победу воронежцы избегут участия в матчах с представителями Первой лиги. При ничьей или поражении остаются шансы опуститься ниже и сыграть в плей-офф.

Противостояние команд насчитывает 23 встречи. «Зенит» лидирует по победам 14:5 при 4 ничейных исходах. Разница голов 30:13 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В рамках чемпионата России по футболу прошли 9 игр: 5 побед «Зенита», 2 ничьи и 2 победы «Факела». В первом круге сине-бело-голубые не смогли одержать победу. Игра завершилась вничью 1:1. За «Зенит» забил Малком, в составе «Факела» отличился Георгий Гонгадзе. Дважды команды сыграли в Кубке России. Подопечные Сергея Семака одержали две победы с одинаковым счетом 2:0.

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Рекомендованная ставка: победа «Факела» с форой +1,5, «обе забьют — да», гол «Факела».

Зенит

«Зенит» не может одержать победу в трех матчах чемпионата, трижды сыграв вничью. В последней встрече команда сыграла 1:1 с «Сочи» в гостях. Хозяева забили уже на первой минуте. Отличился Артур Юсупов. На 50 минуте Густаво Мантуан сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного. В трех последних встречах «Зенит» отыгрывался по ходу матча.

Результаты «Зенита» в пяти встречах:

РПЛ, «Сочи» — «Зенит» 1:1;

РПЛ, «Оренбург» — «Зенит» 2:2;

РПЛ, «Зенит» — «Краснодар» 2:2;

РПЛ, «Зенит» — «Спартак» 3:2;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Зенит» 1:5.

На дистанции в 10 официальных матчей у сине-бело-голубых 5 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Команда не проигрывает в девяти играх. На домашней арене у «Зенита» 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение в 10 встречах.

Интересные статистические факты по игре «Зенита»:

Лучший бомбардир — Малком 23, Иван Сергеев 10, Андрей Мостовой 8, Вендел 8;

Лучший ассистент — Клаудиньо 9, Малком 7, Андрей Мостовой 5, Матео Кассьера 5;

Самый результативный игрок — Малком 23+7, Иван Сергеев 10+4, Клаудиньо 5+9, Андрей Мостовой 8+5;

«Зенит» забивает в 7 домашних матчах;

«Зенит» пропускает в 6 из 7 домашних матчах;

В 7 из 8 официальных играх забивают обе команды;

«Зенит» победил в 12 из 14 домашних играх;

«Зенит» забивает более гола в 6 домашних встречах;

В 13 домашних матчах «Зенит» забивает во втором тайме;

Как минимум три гола забивается в 9 из 10 домашних играх «Зенита» в чемпионате.

Концовку чемпионата «Зенит» проводит без ряда легионеров. В игре с «Факелом» не сыграют Малком, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Родригао и Роберт Ренан.

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Факел

Воронежский клуб удачно провел смену главного тренера в концовке чемпионата. После прихода Вадима Евсеева «Факел» одержал три победы в четырех турах. В последнем туре были обыграны самарские «Крылья Советов», с которыми воронежцы ведут борьбу за место вне зоны стыков. «Факел» был сильнее на домашней арене, победа 2:1. В составе хозяев забили Андрей Мендель и Роман Акбашев. Единственный гол гостей на счету Николая Рассказова.

Результаты «Факела» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Факел» — «Крылья Советов» 2:1;

РПЛ, «Локомотив» — «Факел» 1:0;

РПЛ, «Факел» — «Пари НН» 1:0;

РПЛ, «Ростов» — «Факел» 0:2;

РПЛ, «Динамо» — «Факел» 0:2.

На счету воронежского клуба 5 побед, ничья и 4 поражения в 10 официальных встречах. Команда забивает в 6 из 7 матчах. В гостевых играх у воронежцев 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений.

Интересные статические факты по игре «Факела»:

Лучший бомбардир — Георгий Гонгадзе 9, Роман Акбашев 6, Максим Максимов 4;

Лучший ассистент — Роман Акбашев 4, Георгий Гонгадзе 3, Хызыр аппаев 3;

Самый результативный игрок — Георгий Гонгадзе 9+3, Роман Акбашев 6+4, Хызыр Аппаев 3+3;

«Факел» пропустил в 6 из 8 гостевых матчах;

«Факел» победил в 2 из 3 гостевых матчах;

В 6 из 7 гостевых играх как минимум одна команда не забивает;

«Факел» победил в 4 из 5 турах РПЛ;

«Факел» не играет вничью в 6 матчах и 7 играх на выезде.

Под вопросом участие в матче Георгия Гонгадзе и Андрея Менделя. Оба были заменены в первом тайме встречи с самарскими «Крыльями Советов».

Коэффициенты букмекеров на матч Зенит — Факел

«Зенит» ожидаемо получил статус фаворита встречи. Команда не проиграла «Факелу» в трех играх сезона: две победы и ничья. На домашней арене «Зенит» проиграл всего один раз в чемпионате и один раз сыграл вничью, остальные встречи завершились победой сине-бело-голубых.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Факел» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Зенита» — 1,68;

Ничья — 4,09;

Победа «Факела» — 4,85;

ТБ2,5 — 1,59;

ТМ2,5 — 2,40;

ОЗ (да) — 1,59;

ОЗ (нет) — 2,27.

С отъездом легионеров «Зенит» стал слабее, но более мотивированнее. Игрокам резерва есть что доказывать. В матче с «Факелом» не будет расслабленного настроения. Ротация состава привела к появлению ошибок в игре в обороне. «Зенит» пропускает в трех турах. В последней встрече пропустил самый быстрый гол в чемпионате с 2016 года. «Факел» приедет в Санкт-Петербург мотивированным на победу. Только три очка гарантированно сохраняют команду в РПЛ. Потеря очков может стоит попадания в стыковые матчи. На финише чемпионата «Факел» выиграл 4 из 5 матчей. Единственное поражение было в Москве от «Локомотива». Гол пропущен в самой концовке встречи. В текущей форме «Факел» может оказать сопротивление действующему чемпиону, который сыграет ослабленным составом. Для ставки на игру можно выбрать гол «Факела» и победу «Факела» с форой +1,5. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,39 и 1,45 на эти исходы.

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