3 июня будет поставлена финальная точка в чемпионате России 2022/2023, хотя для участников этой встречи точки были расставлены уже задолго, а именно для «Локомотива» и «Торпедо». И для «Торпедо», увы, эта точка ознаменует его выбывание из РПЛ: даже в случае победы «автозаводцы» останутся на последнем месте. А вот сможет ли завершить сезон с поднятой головой «Локомотив»?

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Локомотив

«Локомотив» намерен завершить сезон ударно: в 29-м туре им со счетом 4:2 было обыграно «Динамо» в ярком матче, причём команда Михаила Галактионова уступала в счёте 1:2 по ходу матча. Ровно по одному голу забили в ворота «динамовцев» Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вилсон Изидор, хотя у «Локомотива» были возможности победить и с более крупным счётом. «Железнодорожники» взяли реванш за поражение в первом круге со счётом 1:3. Артём Дзюба голами не отметился, но проделал важную работу в атаке, хотя его игра оставляет немало вопросов.

С одной стороны, после навеса в штрафной Дзюба сделал голевую скидку на Наира Тикнизяна, позволив команде открыть счет на 41-й минуте. С другой стороны, двумя минутами ранее он сыграл рукой в своей штрафной, за что получил и предупреждение, и пенальти (Фёдор Смолов умудрился промахнуться, но на 4-й компенсированной минуте с другого пенальти счёт всё-таки сравнял). В эпизоде с голом Максима Ненахова Дзюбу также проверяли на возможный офсайд.

Так или иначе, но у «Локомотива» сейчас 9-е место в турнирной таблице. В последнем туре у него будет шанс поставить точку в этом сложном для команды сезоне и попытаться подняться чуточку повыше.

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Торпедо

В общем и целом, у «Торпедо» оказался ещё больше бесславный конец сезона, нежели сам сезон. Забравшийся высоко «Оренбург» в 29-м туре взял верх над «автозаводцами» со счётом 3:1, испортив и без того поганое настроение подопечным Пепа Клотета. Хотя к перерыву показалось, что «автозаводцы» потеряли в этом сезоне всё, кроме чести: на пропущенный с пенальти гол Марио Чурич успел ответить мощным попаданием с рикошетом от перекладины «в раздевалку» и сохранил команде шансы на спасение матча.

Увы, игра окончательно развалилась во втором тайме, когда «Торпедо» во второй раз в матче пропустил с пенальти. Потом за вторую жёлтую с поля «попросили» Артёма Самсонова, а третий гол окончательно добил команду Клотета. Семь поражений подряд: такого в истории «Торпедо» не было прежде. И вот теперь, с грустью думая о том, что осенью придётся играть уже с командами совсем другого уровня, «автозаводцы» отправляются на игру против «Локомотива».

Прогноз

Прогнозы на последний тур сезона РПЛ 2022/2023 предоставлены букмекерской конторой BetBoom. Начнём с обзора исходов: явным фаворитом здесь будет «Локомотив», как и ожидается. На победу «Торпедо» даётся заоблачный коэффициент 12.0, на ничью он составляет 6.3. В принципе, мелкий коэффициент уровня 1.25 или типа того на «Локомотив» никого не заинтересует всерьёз.

Ожидаемый в этом матче тотал колеблется между отметкой больше 3.5 (коэффициент 1.84) и отметкой меньше 3.5 (коэффициент 2.0). В принципе, после четырёх голов от «Локомотива» можно ждать и завершения (всё-таки слово «продолжение» не совсем подходит для 30-го тура) банкета в игре «Торпедо». Тем, кто рассчитывает увидеть меньше 2.5 голов (аргумент – какой смысл в очередном избиении «Торпедо», которое уже и так проиграло всё?), мы напоминаем, что кэф составляет 3.37 и может вырасти. Если же кто-то хочет увидеть ещё больше голов (по принципу – никакой скованности нет, точки расставлены, настало время шоу и игры без центра), то на тотал больше 4 можно зарядить с кэфом 2.37, а на больше 4.5 – с кэфом 2.87.

Фора на хозяев (-2) оценивается кэфом 2.04, а фора на гостей (+2) идёт вместе с кэфом 1.81. Обратите внимание, как это почти совпадает со ставками на тотал: меньше 3.5 и фора хозяев (-2), больше 3.5 и фора гостей (+2). То есть если кто-то захочет сделать ставки в форе и тотале, то есть от чего отталкиваться. Если же вас не устраивает такая фора, можете взять (-1.5) на хозяев с коэффициентом 1.64 или (+2.5) на гостей с коэффициентом 1.52.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 (кэф 2.0)

Как говорил Штирлиц и как доказывают разные психологи, запоминается всегда последнее. Но запомнится ли 30-й тур РПЛ результативной игрой в исполнении всех 16 команд? В принципе, от «Торпедо» ждать ничего экстраординарного не стоит: ну не смогут они хлопнуть громко дверью. Но и «Локомотив» вряд ли сможет второй матч подряд выдать сверхрезультативную игру. Обе команды очень устали. Поэтому ограничимся небольшим тоталом. От силы три гола.

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Где смотреть матч Локомотив – Торпедо