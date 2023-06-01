Гаджиев против увеличения зоны стыков РПЛ: «Четыре клуба на грани вылета, 25% – это много. Многие считали, что двух команд достаточно, когда принимался регламент»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Футбол

Гаджи Гаджиев не считает необходимым увеличивать зону стыковых матчей Мир РПЛ.

«Не считаю, что это правильно, потому что зона [стыковых матчей] и сейчас большая. Четыре команды могут вылететь – это и так 25%. Четвертая часть на грани вылета. Это много, а не мало.

Когда даже такой регламент принимался, то многие эксперты считали, что двух команд достаточно. Еще и потому, что тем командам, которые могут подняться в РПЛ, нужна адаптация», – сказал президент махачкалинского «Динамо». 

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12 комментариев

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Bashibuzuck
Одной команды достаточно, а лучше вообще отменить стыки, из года в год еле-еле находят кому в них играть🤨
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Брэд Либил
Вы сначала делаете правила, что вылететь может четверть лиги, а потом удивляетесь автобусам и игре на ничью от команд из нижней части.
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Брэд Либил
Ответ ruslan_khaibulov
хорошее правило стыков,убирает болото. по мне так напрямую вылетать должен только 1 и попадать только один,остальное все должны быть стыки и стыки надо увеличить.это если сказать как аналог еврокубка для ФНЛ. выходит напрямую чемпион но ещё 5 мест как завоевали путевки в стыковой турнир. иначе зачем вообще играть в ФНЛ? или третьей лиге? и в премьер лига если боятся стыков то пусть бьются за топ 10 а с 11 по 15 это угрозы вылета. идеальное средство ликвидировать болото и иметь турнирную мотивацию.
и откуда тогда в нашей лиге будет взяться нормальным крепким середнякам? почему ни одна нормальная лига до сих пор не додумалась до такой же крутой формулы, которую ты предлагаешь? сможешь назвать хотя бы один приличный чемпионат, где лига может за сезон обновиться на четверть?
решение о стыках - одно из самых больших вредительств в истории нашего чемпионата. журналисты СЭкса повесили ярлык болота на 9-12 места и под их улюлюканье продавили абсолютно идиотское решение.
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Венер Кучербаев
Ответ ruslan_khaibulov
хорошее правило стыков,убирает болото. по мне так напрямую вылетать должен только 1 и попадать только один,остальное все должны быть стыки и стыки надо увеличить.это если сказать как аналог еврокубка для ФНЛ. выходит напрямую чемпион но ещё 5 мест как завоевали путевки в стыковой турнир. иначе зачем вообще играть в ФНЛ? или третьей лиге? и в премьер лига если боятся стыков то пусть бьются за топ 10 а с 11 по 15 это угрозы вылета. идеальное средство ликвидировать болото и иметь турнирную мотивацию.
я бы сделал так:
одна команда вылетает напрямую.
4 команды играют мини-кубок (12-я с 15-ой, 13-я с 14-ой), матч дома, матч в гостях, затем проигравшие разыгрывают одну путёвку в стыковой матч с победителем такого же турнира из ФНЛ. в итоге и РПЛ обновляется не так сильно, всего на 2 клуба, и уходят действительно слабейшие, и входят действительно сильнейшие. при этом в нижней части таблицы РПЛ в зоне риска будет находиться клубов 6-7, а то и 8, у всех будет мотивация играть до конца. и в самое футбольное время года сезон получит продолжение с высокой степенью интереса - когда ещё футбол смотреть, как не в июне?
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