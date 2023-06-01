Гаджиев против увеличения зоны стыков РПЛ: «Четыре клуба на грани вылета, 25% – это много. Многие считали, что двух команд достаточно, когда принимался регламент»

Гаджи Гаджиев не считает необходимым увеличивать зону стыковых матчей Мир РПЛ.

«Не считаю, что это правильно, потому что зона [стыковых матчей] и сейчас большая. Четыре команды могут вылететь – это и так 25%. Четвертая часть на грани вылета. Это много, а не мало.

Когда даже такой регламент принимался, то многие эксперты считали, что двух команд достаточно. Еще и потому, что тем командам, которые могут подняться в , нужна адаптация», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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