Гаджиев против увеличения зоны стыков РПЛ: «Четыре клуба на грани вылета, 25% – это много. Многие считали, что двух команд достаточно, когда принимался регламент»
Гаджи Гаджиев не считает необходимым увеличивать зону стыковых матчей Мир РПЛ.
«Не считаю, что это правильно, потому что зона [стыковых матчей] и сейчас большая. Четыре команды могут вылететь – это и так 25%. Четвертая часть на грани вылета. Это много, а не мало.
Когда даже такой регламент принимался, то многие эксперты считали, что двух команд достаточно. Еще и потому, что тем командам, которые могут подняться в РПЛ, нужна адаптация», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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решение о стыках - одно из самых больших вредительств в истории нашего чемпионата. журналисты СЭкса повесили ярлык болота на 9-12 места и под их улюлюканье продавили абсолютно идиотское решение.
одна команда вылетает напрямую.
4 команды играют мини-кубок (12-я с 15-ой, 13-я с 14-ой), матч дома, матч в гостях, затем проигравшие разыгрывают одну путёвку в стыковой матч с победителем такого же турнира из ФНЛ. в итоге и РПЛ обновляется не так сильно, всего на 2 клуба, и уходят действительно слабейшие, и входят действительно сильнейшие. при этом в нижней части таблицы РПЛ в зоне риска будет находиться клубов 6-7, а то и 8, у всех будет мотивация играть до конца. и в самое футбольное время года сезон получит продолжение с высокой степенью интереса - когда ещё футбол смотреть, как не в июне?