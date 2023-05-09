Гаджи Гаджиев: «Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ. Но другие клубы не настолько слабее, чтобы отрыв был 14 очков за 4 тура до конца»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев нашел плюс в том, что «Зенит» выигрывает чемпионат России 5 лет подряд.

«Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ, потому что в чемпионате есть лидер.

Плохо, что у него нет достойных соперников. Конкуренты появятся в том случае, когда все будет правильно выстроено в клубах.

Единственная команда кроме «Зенита», которая максимально использует свой ресурс, это «Ростов».

Клубы РПЛ уступают «Зениту» в организационных вопросах. Такого большого разрыва от команд не должно быть. Другие команды не настолько слабее «Зенита», чтобы отрыв за 4 тура до конца составлял 14 очков», — сказал президент «Динамо» Махачкала.

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

18 комментариев

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Денис Давыдов
Шикарная аргументация, не поспоришь вообще
+24
-1
+23
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shickana
Так, всё-таки хорошо, или все-же плохо?
+13
-1
+12
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Balt
А вот когда была Балтика в высшей лиге никакой гегемонии Зенита не было, так что надо возвращаться во спасение конкуренции в лиге, вернуть баланс. ))
+11
-1
+10
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med
Ответ Balt
А вот когда была Балтика в высшей лиге никакой гегемонии Зенита не было, так что надо возвращаться во спасение конкуренции в лиге, вернуть баланс. ))
Мало. Тогда надо и Хусаинова вернуть. Это надежнее.
+6
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Glukinho
Ответ shickana
Так, всё-таки хорошо, или все-же плохо?
Всё же, "всё-таки" пишется через дефис. А "всё же" - всё-таки, раздельно.
+1
0
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сам ГазПром
Ответ Balt
А вот когда была Балтика в высшей лиге никакой гегемонии Зенита не было, так что надо возвращаться во спасение конкуренции в лиге, вернуть баланс. ))
А ты хорошъ. 😁
+1
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Константин Эсперов
Ответ Денис Давыдов
Шикарная аргументация, не поспоришь вообще
и так понятно , что и у Локо и у Спартака были ресурсы и деньги ,чтобы построить сильные команды . Но они его потратили и теперь имеем, что имеем .
+2
-1
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OldRedWhite
Ответ Денис Давыдов
Шикарная аргументация, не поспоришь вообще
77 !
Это не Ваши 27 - жизненный опыт и мудрость на стороне Гаджи !
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Тиджани Бабангида
Гаджиев не постеснялся сказать очевидную вещь - «Ростов»,но совсем не «Спартак»
+5
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Мексиканская песня
А мы не знаем сами, что будет между нами.
И ты хороший парень, но ты всего лишь друг.
А может мы с тобою поедем на свиданье.
Меня там на прощанье ты поцелуешь вдруг. (М-ма)
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Nerazzurri-88
Бред. Гегемония-это априори плохо для чемпионата.
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samarskij-kuzmich
Чего хорошего-то? Ничего непонятно. Гаджиев так путано изъясняется, что логика в его словах отсутствует.
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KOTOV71
Ответ </c/>
Без намёка на Великий и Могучий, эта новость набрала бы десяток комментариев с плюсами друг другу трёх персонажей..
Вы о чём,или ,о ком?
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