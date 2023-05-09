Гаджи Гаджиев: «Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ. Но другие клубы не настолько слабее, чтобы отрыв был 14 очков за 4 тура до конца»

Гаджи Гаджиев нашел плюс в том, что «Зенит» выигрывает чемпионат России 5 лет подряд.

«Гегемония « » хорошо сказывается на РПЛ, потому что в чемпионате есть лидер.

Плохо, что у него нет достойных соперников. Конкуренты появятся в том случае, когда все будет правильно выстроено в клубах.

Единственная команда кроме «Зенита», которая максимально использует свой ресурс, это « ».

Клубы РПЛ уступают «Зениту» в организационных вопросах. Такого большого разрыва от команд не должно быть. Другие команды не настолько слабее «Зенита», чтобы отрыв за 4 тура до конца составлял 14 очков», — сказал президент « » Махачкала.

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?