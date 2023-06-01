Более 850 тысяч билетов продано на матчи женского ЧМ за 50 дней до старта. Всего рассчитывают продать рекордные 1,5 млн билетов

Теги женский футбол ФИФА болельщики чемпионат мира среди девушек Фатма Самура Футбол

На матчи женского чемпионата мира продано более 850 тысяч билетов.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

По информации BBC, за 50 дней до старта турнира на матчи было продано более 850 тысяч билетов. В ФИФА ожидают, что отметка в миллион проданных билетов будет достигнута в течение нескольких недель.

Организаторы ожидают, что в общей сложности на женский ЧМ-2023 будет продано 1,5 млн билетов – это рекордные продажи в истории турнира. В связи с этим генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура назвала 2023 год «знаковым моментом для женского футбола».

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6 комментариев

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Hell-On Earth
Кто эти люди
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bel01
Есть две запредельно странных вещи - медведи в коньках на льду и женский футбол.
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Ярик01
В Новой Зеландии большие стадионы? Регбийные может
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svft
бюджетных кенгуру на трибуны загонят
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Tiffony999rus77
Ответ Hell-On Earth
Кто эти люди
Феминистки со всего мира плюс лгбт)
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