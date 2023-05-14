«Челси» выиграл женский Кубок Англии. 77 390 человек пришли на финал против «МЮ» на «Уэмбли» – это рекорд внутренних турниров в женском футболе

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Кубок Англии женский футбол болельщики Уэмбли рекорды Алсу Абдуллина Футбол

Женская команда «Челси» выиграла Кубок Англии.

В финале турнира «Челси» под руководством Эммы Хейз обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) благодаря голу Сэм Керр. Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела весь матч на скамейке запасных.

Во время финального матча на стадионе «Уэмбли» присутствовали 77 390 зрителей – это рекордная посещаемость в истории женского футбола для внутренних турниров.

Абсолютный рекорд посещаемости в женском футболе установлен в матче «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов в марте прошлого года – 91 553 зрителя.

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13 комментариев

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Любезный Коссутий
тот случай, когда нашему Челси стоит женскую команду заявить в АПЛ. явно поконеурентнее мужской будет.
+5
-1
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just man
Ответ London.is.blue
Легчайшая для королев Англии. Бруну играл за МЮ, кстати?
Нет, за Челси играли игроки, которые не помешаются в мужскую раздевалку. Хоть в женском футболе нашли себе соперников по силе
+7
-3
+4
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Фанат Лионеля Месси
А какая именно женская команда?
У Челси их 2:)
+10
-7
+3
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<~Inter~>
Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
РФПЛ же как-то смотрят
+3
0
+3
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Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
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Инженер Управляющий
у Мужика опять 0+0?
+1
-1
0
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balander09
Алсу вообще играет или все такие же 10 минут за матч?
0
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0
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Xm.md
Ответ Леван Мкртчян
Тут напрашивался клик-бейтный заголовок " Алсу собрала на Уэмбли более семидесяти семи тысяч зрителей"
Кто это?
0
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Проверим!Проверим!!
Ответ Любезный Коссутий
тот случай, когда нашему Челси стоит женскую команду заявить в АПЛ. явно поконеурентнее мужской будет.
В своем уме?)
0
0
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