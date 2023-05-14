«Челси» выиграл женский Кубок Англии. 77 390 человек пришли на финал против «МЮ» на «Уэмбли» – это рекорд внутренних турниров в женском футболе
Женская команда «Челси» выиграла Кубок Англии.
В финале турнира «Челси» под руководством Эммы Хейз обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) благодаря голу Сэм Керр. Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела весь матч на скамейке запасных.
Во время финального матча на стадионе «Уэмбли» присутствовали 77 390 зрителей – это рекордная посещаемость в истории женского футбола для внутренних турниров.
Абсолютный рекорд посещаемости в женском футболе установлен в матче «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов в марте прошлого года – 91 553 зрителя.
У Челси их 2:)