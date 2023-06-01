Яя Туре мечтает стать главным тренером «Сити»: «Мне нравится работа в «Тоттенхэме», но нужен новый вызов»

Яя Туре заявил, что мечтает стать главным тренером «Манчестер Сити».

Туре завершил карьеру игрока в 2020 году. Сейчас экс-игрок « » тренирует в академии « ».

«Завершив карьеру, я чувствовал себя опустошенным. Я не мог смириться с уходом из футбола, но у меня не было ни малейшего представления о том, куда идти и что делать. Но я хотел что-то вернуть футболу. После [начала тренерской работы в «шпорах»] я снова влюбился [в футбол].

Мне нравится моя работа в «Тоттенхэме», то, что я могу им дать, но сейчас я чувствую, что мне нужен новый вызов. Я мечтаю однажды стать главным тренером.

Никогда не знаешь наверняка, что произойдет в жизни – может быть, однажды я снова окажусь в «Ман Сити», – сказал .

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