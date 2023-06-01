Яя Туре мечтает стать главным тренером «Сити»: «Мне нравится работа в «Тоттенхэме», но нужен новый вызов»

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Яя Туре заявил, что мечтает стать главным тренером «Манчестер Сити».

Туре завершил карьеру игрока в 2020 году. Сейчас экс-игрок «Манчестер Сити» тренирует в академии «Тоттенхэма».

«Завершив карьеру, я чувствовал себя опустошенным. Я не мог смириться с уходом из футбола, но у меня не было ни малейшего представления о том, куда идти и что делать. Но я хотел что-то вернуть футболу. После [начала тренерской работы в «шпорах»] я снова влюбился [в футбол].

Мне нравится моя работа в «Тоттенхэме», то, что я могу им дать, но сейчас я чувствую, что мне нужен новый вызов. Я мечтаю однажды стать главным тренером.

Никогда не знаешь наверняка, что произойдет в жизни – может быть, однажды я снова окажусь в «Ман Сити», – сказал Туре.

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5 комментариев

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kiraly
«Я мечтаю стать главным тренером», «может быть однажды снова окажусь в Сити»
Новость : Яя Туре мечтает стать главным тренером «Сити»
Нормально так соединили за парня
+29
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+27
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Артур Мкртычян
Ответ Александр Петрович
Не может ни один негр стать на уровень с Пепом и ему подобными атлетом великим - да Но не тренером Нет в истории таких примеров Так что только испортит сильнейший клуб мира ( на сегодня)
что насчёт Компани скажешь? мне кажется у него большое будущее. в том числе и с перспективой сити возглавить.
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svft
ему там даже $раной ручки шариковой не подарили, а он назад хочет)
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Ulukbek Kiyazov
Не дай бог! Только если академии и то помощником. Туре легенда Сити! И один из лучших игроков, но менеджмент Сити такого не допустит.
+2
-2
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