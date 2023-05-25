Гризманн набрал 27 (14+13) очков в Ла Лиге. Больше было лишь раз – в сезоне-2017/18
Антуан Гризманн проводит самый результативный сезон после ухода из «Атлетико» в 2019 году.
Форвард «Атлетико» забил «Эспаньолу» (3:1, второй тайм) в 36-м туре Ла Лиги.
Всего у француза 14 голов в текущем чемпионате, а также 13 ассистов. Больше 27 очков по системе «гол+пас» он набирал лишь один раз – в сезоне-2017/18, столько же – в сезоне-2015/16.
В прошлом году Гризманн завершил чемпионат с 3 мячами и 4 голевыми пасами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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вот и вся разница между односезонным пиаром и классным игроком, а это даже не праймовым антошка.
это старенький гризманн, который уже успел побыть сбитым летчиком.
а феликс тупо не уровень топ2 чемпа, такого тупого игрока я давно не видел. как болельщик челси говорю, который видел игру бакайоко и мозеса