Гризманн набрал 27 (14+13) очков в Ла Лиге. Больше было лишь раз – в сезоне-2017/18

Теги Атлетико Эспаньол Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн проводит самый результативный сезон после ухода из «Атлетико» в 2019 году.

Форвард «Атлетико» забил «Эспаньолу» (3:1, второй тайм) в 36-м туре Ла Лиги.

Всего у француза 14 голов в текущем чемпионате, а также 13 ассистов. Больше 27 очков по системе «гол+пас» он набирал лишь один раз – в сезоне-2017/18, столько же – в сезоне-2015/16.

В прошлом году Гризманн завершил чемпионат с 3 мячами и 4 голевыми пасами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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rigobersong
Удивительный игрок конечно Гризманн, играл за Барселону и Атлетико клубы которые чаще всех брали чемпионства за последние годы, а Чемпионом Испании так и не стал:) Даже Обамеянг и Депай смогли:))
+16
-2
+14
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no_one_perfect
Ответ rigobersong
Удивительный игрок конечно Гризманн, играл за Барселону и Атлетико клубы которые чаще всех брали чемпионства за последние годы, а Чемпионом Испании так и не стал:) Даже Обамеянг и Депай смогли:))
Зато брал Сегунду с Сосьедадом)
+9
-1
+8
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ArtemEgs
Ответ no_one_perfect
Зато брал Сегунду с Сосьедадом)
+ ЛЕ в 2018
+5
0
+5
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Shadow1882
Легенда Атлетико 21 века, чего уж скромничать
+3
0
+3
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SWAGG
а дурачки пусть и дальше думают, что во всех бедах португезского распиарыша феликса виноват симеоне.
вот и вся разница между односезонным пиаром и классным игроком, а это даже не праймовым антошка.
это старенький гризманн, который уже успел побыть сбитым летчиком.
а феликс тупо не уровень топ2 чемпа, такого тупого игрока я давно не видел. как болельщик челси говорю, который видел игру бакайоко и мозеса
+3
-1
+2
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