Гризманн набрал 27 (14+13) очков в Ла Лиге. Больше было лишь раз – в сезоне-2017/18

Антуан Гризманн проводит самый результативный сезон после ухода из «Атлетико» в 2019 году.

Форвард « » забил « » (3:1, второй тайм) в 36-м туре .

Всего у француза 14 голов в текущем чемпионате, а также 13 ассистов. Больше 27 очков по системе «гол+пас» он набирал лишь один раз – в сезоне-2017/18, столько же – в сезоне-2015/16.

В прошлом году завершил чемпионат с 3 мячами и 4 голевыми пасами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте