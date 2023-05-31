Семак о трансферных слухах о «Зените»: «Иногда смеемся всем тренерским штабом. Большинство из них не имеют ничего общего с реальностью»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Футбол

Сергей Семак заявил, что большинство трансферных слухов о «Зените» не имеют под собой оснований.

– Вчера появились слухи, что Дмитрий Чистяков может уйти в московский «Локомотив». Как вы прокомментируете это? Возможно или нет?

– Чем ближе трансферное окно, тем больше будет появляться слухов. Иногда смеемся всем тренерским штабом от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеют ничего общего с реальностью.

По поводу слухов, которые будут возникать, есть руководство клуба – мы эти слухи не комментируем. Еще раз отвечу на ваш вопрос: львиная доля этих слухов не имеет под собой абсолютно никакого основания, – сказал главный тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Копирайтер Заремы
Ответ WelcomeBackPURE
Мы тоже смеемся над тем, что физрук без Газпрома сейчас бы их химок и торпедо бегал, но и то не факт
А "мы" это кто?
+9
-3
+6
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-DF-
Прочитав эту новость, горько заплакал стоящий с полторашкой Охоты Крепкое в очереди на кассу самый главный инсайдер страны.
+2
-1
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