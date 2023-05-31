Семак о трансферных слухах о «Зените»: «Иногда смеемся всем тренерским штабом. Большинство из них не имеют ничего общего с реальностью»
Сергей Семак заявил, что большинство трансферных слухов о «Зените» не имеют под собой оснований.
– Вчера появились слухи, что Дмитрий Чистяков может уйти в московский «Локомотив». Как вы прокомментируете это? Возможно или нет?
– Чем ближе трансферное окно, тем больше будет появляться слухов. Иногда смеемся всем тренерским штабом от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеют ничего общего с реальностью.
По поводу слухов, которые будут возникать, есть руководство клуба – мы эти слухи не комментируем. Еще раз отвечу на ваш вопрос: львиная доля этих слухов не имеет под собой абсолютно никакого основания, – сказал главный тренер «Зенита».
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