Игнашевич о Первой лиге: «Не зря ее называют лучшей в мире. Здесь волчьи законы – как в джунглях, каждый сам за себя. Суровые автобусы, поезда. В этой специфике нужно выплывать»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Чемпионат.com Футбол

Сергей Игнашевич рассказал о специфике Первой лиги и ее «волчьих законах».

В 32-м туре чемпионата «Балтика» под руководством Игнашевича уступила «Рубину» (0:1). Команда уже вышла в Мир РПЛ.

– Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я еще раз их поздравляю.

Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы – большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент – они внесли вклад в наше общее дело.

– Что значит «волчьи законы»?

– Как в джунглях. Каждый сам за себя. В этой лиге не до экспериментов. Если не выполняешь задачу – тебя увольняют. 14 отставок. Не зря называют лучшей лигой мира. Суровые автобусы, поезда. Иногда добираться сутки-двое.

Возможно, футболисты не так одарены физически, как в Премьер-лиге. Так что к этой специфике нужно привыкнуть. И выплывать. В этой лиге нам нужны были молодые, злые футболисты. Плюс опытные.

А не для того, чтобы пришли зарабатывать деньги. С мотивацией. У нас собрался такой коллектив. Очень приятно было работать, – сказал главный тренер «Балтики». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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12 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ catcher69
она бы могла бы стать лучшей во всей вселенной если бы в раздевалках не было гор.воды и играли бы на пустырях за городом...и играли за тарелку супа !!!!!!!!!!!!!! есть куда стремиться считаю...
Причем тарелку супа получает победитель!
В перерыве можно выпить, покурить и поиграть в карты !!!!
На поле можно подраться
+18
-2
+16
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ catcher69
она бы могла бы стать лучшей во всей вселенной если бы в раздевалках не было гор.воды и играли бы на пустырях за городом...и играли за тарелку супа !!!!!!!!!!!!!! есть куда стремиться считаю...
то есть ты описал ФНЛ без денег из областных бюджетов
+9
0
+9
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Алексей Смирнов
Приятно все-таки читать такое за пару туров до конца чемпионата :))
+6
-1
+5
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catcher69
она бы могла бы стать лучшей во всей вселенной если бы в раздевалках не было гор.воды и играли бы на пустырях за городом...и играли за тарелку супа !!!!!!!!!!!!!!
есть куда стремиться считаю...
+9
-6
+3
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Куруш
Ответ Фан Рубина
Половина плюшевых команд из так называемых "топ-5 лиг" боролись бы в ФНЛ за выживание.
А вторая половина просто не выжили бы!
+3
0
+3
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Фан Рубина
Половина плюшевых команд из так называемых "топ-5 лиг" боролись бы в ФНЛ за выживание.
+5
-4
+1
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Alexander Rakhilkin
Просто пустая фраза, изобретённая болтунами с МатчТВ - «лучшая лига мира». Можно тысяча раз сказать халва, но во рту слаще не станет…
+5
-4
+1
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real19024ver
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
то есть ты описал ФНЛ без денег из областных бюджетов
Или просто ПФЛ
+1
0
+1
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catcher69
Ответ ТрактоПоктер
Причем тарелку супа получает победитель! В перерыве можно выпить, покурить и поиграть в карты !!!! На поле можно подраться
глубинно и духоскрепно например
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hulk&boloto
На это хотя бы стёб, помогает по жизни...
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catcher69
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
то есть ты описал ФНЛ без денег из областных бюджетов
думаю да😋
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