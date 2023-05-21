Игнашевич о Первой лиге: «Не зря ее называют лучшей в мире. Здесь волчьи законы – как в джунглях, каждый сам за себя. Суровые автобусы, поезда. В этой специфике нужно выплывать»

Сергей Игнашевич рассказал о специфике Первой лиги и ее «волчьих законах».

В 32-м туре чемпионата « » под руководством уступила «Рубину» (0:1). Команда уже вышла в Мир РПЛ.

– Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я еще раз их поздравляю.

Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы – большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент – они внесли вклад в наше общее дело.

– Что значит «волчьи законы»?

– Как в джунглях. Каждый сам за себя. В этой лиге не до экспериментов. Если не выполняешь задачу – тебя увольняют. 14 отставок. Не зря называют лучшей лигой мира. Суровые автобусы, поезда. Иногда добираться сутки-двое.

Возможно, футболисты не так одарены физически, как в Премьер-лиге. Так что к этой специфике нужно привыкнуть. И выплывать. В этой лиге нам нужны были молодые, злые футболисты. Плюс опытные.

А не для того, чтобы пришли зарабатывать деньги. С мотивацией. У нас собрался такой коллектив. Очень приятно было работать, – сказал главный тренер «Балтики».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!