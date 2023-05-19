Стадион «Балтики» готовится к введению Fan ID. Команда вышла в РПЛ, на матче с «Рубином» ожидают 35 тысяч зрителей

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Балтика ТАСС Fan ID Футбол

Стадион «Балтики» готовится к оборудованию системы Fan ID.

Об этом сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

«Мы готовимся [к введению карты болельщика], стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сказал Ищенко.

Калининградский клуб вышел в высший дивизион чемпионата России впервые с 1998 года, поскольку займет как минимум второе место в Первой лиге в этом сезоне.

Ранее также стало известно о том, что проданы все 35 тысяч билетов на предстоящий матч «Балтики» против «Рубина» в Первой лиге.

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

24 комментария

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Balt39
Ответ Aleksey Yashin
Не смотря на Fan ID, по примеру Факела, народ соскучился по Премьер-лиге, посещаемость будет одна из самых высоких в лиге
Не разу в жизни не видел Балтику вживую в РПЛ. И всё равно не нацеплю добровольный ошейник. Ждал 25 лет и ещё подожду!
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Sinister Kid
Такие города, как Воронеж и Калининград очень сильно подрывают протест против Фан Уйди. И власть верит в его успех(
+27
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+22
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Aleksey Yashin
Не смотря на Fan ID, по примеру Факела, народ соскучился по Премьер-лиге, посещаемость будет одна из самых высоких в лиге
+19
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KingOfTheDivan
Ответ Aleksey Yashin
Не смотря на Fan ID, по примеру Факела, народ соскучился по Премьер-лиге, посещаемость будет одна из самых высоких в лиге
Ага, первые 3 игры где-то
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Dorogrim Vavilon
Придут ли хотя бы половина 35 тысяч.. Вот в чём вопрос.
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Recreated
Ответ Sinister Kid
Такие города, как Воронеж и Калининград очень сильно подрывают протест против Фан Уйди. И власть верит в его успех(
Просто там люди соскучились по РПЛ! Шутка ли, столько лет их команды не могли попасть в премьер - лигу!
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Аморалинни
Ответ Balt39
Не разу в жизни не видел Балтику вживую в РПЛ. И всё равно не нацеплю добровольный ошейник. Ждал 25 лет и ещё подожду!
Есть мобильный телефон - про тебя знают
Есть в интернете - про тебя знают
Военнообязанный - про тебя знают
Платишь налоги - про тебя знают
Но ошейник ФанАйди
Это так смешно))))
+6
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Михо
Забудьте о такой посещаемости. Хотя вполне может быть, что болельщики Балтики оформят айди, так долго ждали, в Воронеже тоже неплохая посещаемость. Больше страдают клубы старожилы РПЛ
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кuraakula belov
Осторожно предположу что Балтике следует осовременить эмблему
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Stas Zaitsev
Ответ Sinister Kid
То есть мы команды делим: давно в РПЛ и им не надо Фан Уйди, пусть бойкотируют, и команды, где соскучились по РПЛ, и пусть оформляют Фан Уйди, это не на что не повлияет? Смысл протеста тогда?
протест фан айди среди фан движухи. у Балтики фан движухи не было по-сути ещё во времена её выступления в первой лиге(РПЛ), какие то сотня тел. Весь контингент это работяги, кузьмичи. Уровень протеста можно спрогнозировать не напрягаясь.
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And-Rover
Ответ кuraakula belov
Осторожно предположу что Балтике следует осовременить эмблему
Предлагали и она меняла. Вернула и обновила старый. Потому что внятных вариантов нет.
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Fullhouse
Ответ An Kr
Будет, это же не Москва с вечными Протестунами
Протестунами? ты, надо думать, и на изнасилование по субботам будешь держать очередь с пятницы, главное, что не "протестун"
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Никита Смолов
Ответ Dorogrim Vavilon
Придут ли хотя бы половина 35 тысяч.. Вот в чём вопрос.
Все билеты проданы или ты думаешь у нас местные Калининградцы, по приколу их покупают !? Весь город говорит об матче с Рубином, а тут очередной умник нарисовался.
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mediaboss22
очень рад за Игнашевича , ждем матчей с ЦСКА ! ну и Калинград - хороший выезд )
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Stas Zaitsev
Ответ KingOfTheDivan
Ага, первые 3 игры где-то
ты с какого города, чувачок, и что знаешь про Калининградский футбол и его болельщика?
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FilinMD
Press F
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Gutalin
Ответ Sinister Kid
Такие города, как Воронеж и Калининград очень сильно подрывают протест против Фан Уйди. И власть верит в его успех(
О, иксперты нострадамусы в треде. Ну и че какая посещаемость у Балтики там в будущем раз они подрывают протест?
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perfekte
Ответ Sinister Kid
Такие города, как Воронеж и Калининград очень сильно подрывают протест против Фан Уйди. И власть верит в его успех(
надобно бы там референдум провести.
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