Стадион «Балтики» готовится к введению Fan ID. Команда вышла в РПЛ, на матче с «Рубином» ожидают 35 тысяч зрителей

Стадион «Балтики» готовится к оборудованию системы Fan ID.

Об этом сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

«Мы готовимся [к введению карты болельщика], стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сказал Ищенко.

Калининградский клуб вышел в высший дивизион чемпионата России впервые с 1998 года, поскольку займет как минимум второе место в Первой лиге в этом сезоне.

Ранее также стало известно о том, что проданы все 35 тысяч билетов на предстоящий матч «Балтики» против «Рубина» в .

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