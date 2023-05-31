«Милан» подпишет с Камадой 4-летний контракт на 3 млн евро в год. Остались последние детали

Теги Айнтрахт Франкфурт Милан серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Даити Камада Футбол

Даити Камада заключит с «Миланом» контракт на 4 года.

Как сообщает журналист Джанлика Ди Марцио, сегодня агент хавбека «Айнтрахта» встретился с представителями «россонери», чтобы согласовать последние детали. В ближайшие двое суток все нюансы будут улажены.

Четырехлетний контракт с японцем предполагает зарплату в размере около 3 млн евро за сезон. Камада присоединится к новой команде в качестве свободного агента.

В 32 матчах прошедшего сезона Бундеслиги на счету Камады 9 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

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11 комментариев

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Homelender_666
Ответ Barca_mania
это что за Джеки чан
Ахмет, этот "Джеки Чан" активно поспособствовал вылету Барсы из прошлой ЛЕ)
+13
-1
+12
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Rina Rian
отличное усиление! ждём напа
+6
0
+6
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Игорь Новиков
Адекватно для бесплатного игрока хорошего возраста и с хорошей статой.
+5
-2
+3
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whereissuso
На бумаге отличный трансфер, посмотрим, как проявит себя в Серии А. Надеюсь, проявит себя не хуже Чалхана
+2
0
+2
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Rina Rian
Ответ Зубы Дзюбы
Под лч ли? Пока выглядит как второй Ребич. Тот тоже был неплох до Милана
ну из СА он прям то что надо. Ожидаем интересных трансферов за деньги)
+2
0
+2
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Блуждающий странник
Новость супер. Поздравляю всех, сработали быстро и подписали качественного СА
+1
-1
0
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Efren Tri
Ответ Homelender_666
Ахмет, этот "Джеки Чан" активно поспособствовал вылету Барсы из прошлой ЛЕ)
0 результативных действий, очень активно
0
0
0
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Зубы Дзюбы
Ответ Rina Rian
отличное усиление! ждём напа
Под лч ли? Пока выглядит как второй Ребич. Тот тоже был неплох до Милана
0
0
0
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