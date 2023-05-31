«Милан» подпишет с Камадой 4-летний контракт на 3 млн евро в год. Остались последние детали
Даити Камада заключит с «Миланом» контракт на 4 года.
Как сообщает журналист Джанлика Ди Марцио, сегодня агент хавбека «Айнтрахта» встретился с представителями «россонери», чтобы согласовать последние детали. В ближайшие двое суток все нюансы будут улажены.
Четырехлетний контракт с японцем предполагает зарплату в размере около 3 млн евро за сезон. Камада присоединится к новой команде в качестве свободного агента.
В 32 матчах прошедшего сезона Бундеслиги на счету Камады 9 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистику можно изучить здесь.
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