Жена Индзаги: «Ман Сити» – инопланетяне. Симоне спрогнозировал 4:0 с «Реалом», он хорошо знает «горожан»

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола девушки и спорт Футбол

Жена Симоне Индзаги считает, что тренер «Интера» хорошо знает «Манчестер Сити».

«У Гвардиолы очень сильная команда, они инопланетяне.

Симоне спрогнозировал победу «Ман Сити» над великолепным «Реалом» со счетом 4:0, и так оно и произошло. Видите, Симоне хорошо знает «горожан», – отметила инфлюэнсер Гайя Лукарьелло в интервью Diva e Donna.

«Интер» встретится с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов 10 июня.

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17 комментариев

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Тюменец
У Интера будет сложнейшая задачах. Удачи Симоне и его банде!
+10
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+8
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Геннадий Чеботарев
Симоне не настолько прост как тут многие его представляют себе. и Интер не проходной двор. это уже хорошо отлаженная команда со звёздами в составе. и пепу будет не просто ,это не анчелоти мордой возить по газону.
+11
-4
+7
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D-oh!
Не фанат Интера, но с начала пути в Лацио симпатизирую Индзаги. Верю, что поднимет над головой кубок ЛЧ уже через несколько дней)
+4
-1
+3
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Lionel Andres Messi 10
Ответ sargerasxd
Мне кажется, многие прогнозировали проход Сити.
Здесь акцент на счёте сделан.
+2
-1
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Эксперимент
Ответ Геннадий Чеботарев
Симоне не настолько прост как тут многие его представляют себе. и Интер не проходной двор. это уже хорошо отлаженная команда со звёздами в составе. и пепу будет не просто ,это не анчелоти мордой возить по газону.
Только до этого говорили, что самая сложнейшая задача для Сити пройти "королей лч" Реал, а теперь это фигня оказывается)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Эксперимент
Только до этого говорили, что самая сложнейшая задача для Сити пройти "королей лч" Реал, а теперь это фигня оказывается)
вообще то сити пусть спасибо скажет руководству Баварии,что именно они их пропустили в полуфинал затеяв чехорду с тренерами. как по мне они не должны были пройти Баварию. а то что пеп пройдет анчелоти в этом сомнений небыло.
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CHELSEA_2008
Ответ Геннадий Чеботарев
вообще то сити пусть спасибо скажет руководству Баварии,что именно они их пропустили в полуфинал затеяв чехорду с тренерами. как по мне они не должны были пройти Баварию. а то что пеп пройдет анчелоти в этом сомнений небыло.
Почему не должны были? Сколько Бавария забила с игры за все противостояние?) Как по мне то Бавария должна сказать спасибо судье что затащил для них ничью на Альянс Арене.
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sargerasxd
Мне кажется, многие прогнозировали проход Сити.
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Schiaff1no
Открыт новый персонаж- жена Индзаги
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sega megabitovich
надеюсь Симоне придумает сюрпризы для МС 😏
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ANDI
Буду болеть за ИНТЕР! Удачи Индзаги и его парням.
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Игорь Климов
Ответ Луизао фром мексика
отскок года от сити, реал мог забивать в первые 10 минут 4, но судья решил всё в пользу сити
Это ты так неудачно шутишь?
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V S
Ответ Ник Ник
Теперь, хорошо бы знать, сколько - ноль, сити выиграет финал 😁
Счет 1:2(2:3). VS.
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V S
Ответ D-oh!
Не фанат Интера, но с начала пути в Лацио симпатизирую Индзаги. Верю, что поднимет над головой кубок ЛЧ уже через несколько дней)
Я тоже уверен ,при помощи гола МИКИ кубок ЛЧ будет у Интера.! ! ! . VS.
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