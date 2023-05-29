Жена Симоне Индзаги считает, что тренер «Интера» хорошо знает «Манчестер Сити».

«У Гвардиолы очень сильная команда, они инопланетяне.

Симоне спрогнозировал победу « » над великолепным « » со счетом 4:0, и так оно и произошло. Видите, хорошо знает «горожан», – отметила инфлюэнсер Гайя Лукарьелло в интервью Diva e Donna.

« » встретится с «Манчестер Сити» в финале чемпионов 10 июня.

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