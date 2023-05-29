Жена Индзаги: «Ман Сити» – инопланетяне. Симоне спрогнозировал 4:0 с «Реалом», он хорошо знает «горожан»
Жена Симоне Индзаги считает, что тренер «Интера» хорошо знает «Манчестер Сити».
«У Гвардиолы очень сильная команда, они инопланетяне.
Симоне спрогнозировал победу «Ман Сити» над великолепным «Реалом» со счетом 4:0, и так оно и произошло. Видите, Симоне хорошо знает «горожан», – отметила инфлюэнсер Гайя Лукарьелло в интервью Diva e Donna.
«Интер» встретится с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов 10 июня.
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