Хави: «Тренер «Барселоны» намного больше страдает, чем получает удовольствие. В других клубах 1:0 – повод для радости, здесь – неубедительная победа»

Хави объяснил, почему работать главным тренером «Барселоны» сложно .

«Тренер «Барселоны» намного больше страдает, чем получает удовольствие. 24 часа ты думаешь о «Барселоне»: о команде, о мотивирующей речи, о том, как улучшить защиту и атаку, о трансферах, о [финансовом] фэйр-плей. В ситуации, в которой находится клуб, работать тренером еще сложнее.

Сейчас я намного более остро ощущаю как хорошее, так и плохое. Сейчас, после победы в и Суперкубке Испании, я получаю удовольствие. Я на этапе спокойствия, я ощущаю, что мы добились того, чего хотели. Особенно это касается Ла Лиги, победа в которой дает нам стабильность. А когда все складывалось не очень хорошо, у меня было ощущение, что я подвожу людей.

Я вовлечен в работу на 200%, и поэтому страдания особенно сильны, но и удовольствия от побед втрое больше.

Несомненно, это самый тяжелый клуб. Я говорил об этом много раз. У нас всегда есть критики. Критика доносится из Мадрида, доносится из Барселоны – потому что здесь согласны только на великолепие. В других клубах победа со счетом 1:0 становится поводом для радости. Здесь же она считается неубедительной. И убедить людей очень сложно. Такая планка и делает «Барселону» сложнейшим местом работы в футболе.

Здесь я пережил свои худшие дни, потому что ты ощущаешь ответственность, когда не побеждаешь. А если к этому добавить статьи о том, что тренерский штаб никчемный, клуб допустил ошибку, назначив , потому что он не готов, что быть тренером – это не то же самое, что быть игроком... Ты читаешь это все и приходишь к мысли, что в тебя не верят», – сказал главный тренер «Барселоны».

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