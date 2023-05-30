Хави: «Тренер «Барселоны» намного больше страдает, чем получает удовольствие. В других клубах 1:0 – повод для радости, здесь – неубедительная победа»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави объяснил, почему работать главным тренером «Барселоны» сложно .

«Тренер «Барселоны» намного больше страдает, чем получает удовольствие. 24 часа ты думаешь о «Барселоне»: о команде, о мотивирующей речи, о том, как улучшить защиту и атаку, о трансферах, о [финансовом] фэйр-плей. В ситуации, в которой находится клуб, работать тренером еще сложнее.

Сейчас я намного более остро ощущаю как хорошее, так и плохое. Сейчас, после победы в Ла Лиге и Суперкубке Испании, я получаю удовольствие. Я на этапе спокойствия, я ощущаю, что мы добились того, чего хотели. Особенно это касается Ла Лиги, победа в которой дает нам стабильность. А когда все складывалось не очень хорошо, у меня было ощущение, что я подвожу людей.

Я вовлечен в работу на 200%, и поэтому страдания особенно сильны, но и удовольствия от побед втрое больше.

Несомненно, это самый тяжелый клуб. Я говорил об этом много раз. У нас всегда есть критики. Критика доносится из Мадрида, доносится из Барселоны – потому что здесь согласны только на великолепие. В других клубах победа со счетом 1:0 становится поводом для радости. Здесь же она считается неубедительной. И убедить людей очень сложно. Такая планка и делает «Барселону» сложнейшим местом работы в футболе.

Здесь я пережил свои худшие дни, потому что ты ощущаешь ответственность, когда не побеждаешь. А если к этому добавить статьи о том, что тренерский штаб никчемный, клуб допустил ошибку, назначив Хави, потому что он не готов, что быть тренером – это не то же самое, что быть игроком... Ты читаешь это все и приходишь к мысли, что в тебя не верят», – сказал главный тренер «Барселоны».

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14 комментариев

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Oleg Olegov
Ну в этом сезоне правда было много валидольных матчей с 1:0, в которых МАТШ тащил как Боженька.
Команда молодая, развивайтесь, все в ваших руках, мы в вас верим)
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Сижу на факсах Барселоны
В Ювентусе у Аллегри 1-0 это уже целый праздник
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Alexey1406
Как достал говорить про уникальность Барселоны, просто работай пока есть возможность.
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Геннадий Чеботарев
ой бедолага,надо пожалеть всем миром.
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Adam Almurzaev
Капелло в Реале подтвердит.
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Этот Райола хочет денег
1-0 победа, хоть и тяжелая. Твоим предшественникам доставалось участвовать в 2-8, 0-4 после 3-0. Все норм. Тут уж лучше носить и употреблять валидол, чем вазилин)...
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DolJun
автобусник оправдывается за свой автобус, вот умора)
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Kemal Gul
Ответ DolJun
автобусник оправдывается за свой автобус, вот умора)
Самый преданный фанат Барселоны тут как тут, одним из первых комментирует новость о любимом клубе. Респект таким парням!
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