Хави: «Дембеле намного умнее, чем думают люди. Мы увидели его лучшую версию за 6 лет, а представьте, что он начнет забивать и ассистировать еще больше»

Теги Барселона Хави Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Хави высоко оценил игровой интеллект вингера Усмана Дембеле.

«Люди не знают Усмана. Он потрясающий парень. Люди и представить не могут, насколько он умен, что он видит на поле.

Дембеле намного умнее, чем люди думают. У него есть навыки, которые мне по-настоящему нравятся. Он имеет определяющее влияние.

Да, зачастую он либо лучший, либо худший, но таковы вингеры: у них либо десятка, либо ноль.

Мы увидели лучшую версию Дембеле за последние шесть лет. Представьте, что будет, когда он начнет забивать еще больше и отдавать еще больше результативных передач», – сказал главный тренер «Барселоны».

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20 комментариев

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atomio
Если он будет по 3 месяца лечиться в самый ответственный отрезок в сезоне - смысла в нем не будет. Только если с мелкой ЗП, тогда пойдёт.
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+29
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Очки Дани Алвеса
Представьте. Представили? Забудьте.
Дембеле уже 26 лет, для его телосложения (а-ля Ди Мария) - это почти пиковое время скорости ног. То есть дальше только хуже. А он за эти 8 лет в футболе ни одного стабильного сезона с хорошей результативностью не провел. С чего бы начать? Плюс травмы, плюс неокрепшая система игры Барселоны. Плюс скверный характер.
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+13
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rigobersong
Вряд ли от Дембеле стоит ждать прогресса, но он стал более профессионален, в любом случае лучше когда есть такой неординарный игрок в твоей команде, который может выдать шикарный матч:) Лучше с Дембеле на велике, чем с Мудриком на Гелике:))
+13
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+7
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instasamka
Прогресс Дембеле при Хави налицо! Осталось научиться принимать правильные решения на поле. А то иногда у него ноги бегут быстрее чем мозг.
+5
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BZB
Молодец Дембеле, что взял себя в руки. Ну, а Хави крутой педагог.
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ЧИКО
На счёт Дембеле, у меня никак не клеится. Чави говорит, что в этом сезоне, точнее за пол сезона, мы увидели самую лучшую его версию. Согласен, что он прибавил, точнее он дольше удержался чем в предыдущих годах. Он бегает, двигается, обводит, создаёт напряжение …. и всё!!! Дальше ничего… теряет мяч или выбивает на трибуны… очень редко он забивает и делает асиситы… Чави говорит -представьте что он начнёт забивать и отдавать голевые… Я, и думаю многие другие много раз представляли это… Но он не забивает и не пасует… уже 6 лет прошло, а он остался на прежнем уровне… прогресса нет…. Люди, Неймара продали за 220 млн и за него отдали 180!!!! А он до Ней не тянет. 6 лет ждём и я не думаю, что он умнее, чем люди думают… Да, умнее, пол сезона не играет, а пол сезона балуется….прекрасная зарплата и все удобства и ещё просят, что он остался до 2027 года. Он не отработал даже 1/100 часть той суммы, которая на него было потрачено в совокупности… Я не понимаю привязанность Чави к этому полу нападающему, который сделан из хрусталя….
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Blaumerc
Ответ instasamka
Прогресс Дембеле при Хави налицо! Осталось научиться принимать правильные решения на поле. А то иногда у него ноги бегут быстрее чем мозг.
всё равно не стабильный, плюс травмируется очень часто. в совокупности выливается в то что он не может выйти на пик, и стать одним из лучших в мире.
но прогресс есть, согласен.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Tristan...
Потенциал у Дембеле огромен. И в этом сезоне всё у него могло сложиться лучше, если бы не травма
Потенциал - это для молодых, а этот выпендрежник уже к 30 ближе, чем к 20)
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instasamka
Ответ DolJun
конечно умнее: доить фк мем будучи в топ пять самых провальных трансферов в истории футбола - этот дембеле явно не дурак)
12 миллионов в год. Доит прям неимоверно.
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Tristan...
Потенциал у Дембеле огромен. И в этом сезоне всё у него могло сложиться лучше, если бы не травма
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XavIniesta2008-2015
Ответ kaka10
Фанатики Барсы до сих пор считают, что основа должна отыграть весь сезон без травм и в пиковой форме. И тогда всех и вся выиграют)
Хорош придуриваться. Все понимают важность ротации и длинной скамейки. Если ты у нас лицемер и страдаешь от недостатка интеллекта, то не переноси свои проблемы на других
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atomio
Если он будет по 3 месяца лечиться в самый ответственный отрезок в сезоне - смысла в нем не будет. Только если с мелкой ЗП, тогда пойдёт.
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GuruFutbola
Темнокожий вингер Ла Лиги здорового человека)
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9wkbc9rjcb
Бегает быстрее всех, лечиться дольше всех, да и про ум, нужно сказать ему, что в футболе самое главное забивать голы и отдавать голевые передачи, но похоже поздно объяснять, я думаю как игрок топ уровня закончился не начав.
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FrankieWild
Думаю Торреса лучше научить забивать и раздавать ассисты. Надеялся каждый сезон что Дембеле возродиться времен Дортмунда,но с каждым годом все надежды таяли
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Blaumerc
Ответ Очки Дани Алвеса
Представьте. Представили? Забудьте. Дембеле уже 26 лет, для его телосложения (а-ля Ди Мария) - это почти пиковое время скорости ног. То есть дальше только хуже. А он за эти 8 лет в футболе ни одного стабильного сезона с хорошей результативностью не провел. С чего бы начать? Плюс травмы, плюс неокрепшая система игры Барселоны. Плюс скверный характер.
скверный характер?
мы что-то пропустили?
а в остальном согласен
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