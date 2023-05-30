Хави: «Дембеле намного умнее, чем думают люди. Мы увидели его лучшую версию за 6 лет, а представьте, что он начнет забивать и ассистировать еще больше»

Хави высоко оценил игровой интеллект вингера Усмана Дембеле.

«Люди не знают Усмана. Он потрясающий парень. Люди и представить не могут, насколько он умен, что он видит на поле.

намного умнее, чем люди думают. У него есть навыки, которые мне по-настоящему нравятся. Он имеет определяющее влияние.

Да, зачастую он либо лучший, либо худший, но таковы вингеры: у них либо десятка, либо ноль.

Мы увидели лучшую версию Дембеле за последние шесть лет. Представьте, что будет, когда он начнет забивать еще больше и отдавать еще больше результативных передач», – сказал главный тренер «Барселоны».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте