Хави: «Дембеле намного умнее, чем думают люди. Мы увидели его лучшую версию за 6 лет, а представьте, что он начнет забивать и ассистировать еще больше»
Хави высоко оценил игровой интеллект вингера Усмана Дембеле.
«Люди не знают Усмана. Он потрясающий парень. Люди и представить не могут, насколько он умен, что он видит на поле.
Дембеле намного умнее, чем люди думают. У него есть навыки, которые мне по-настоящему нравятся. Он имеет определяющее влияние.
Да, зачастую он либо лучший, либо худший, но таковы вингеры: у них либо десятка, либо ноль.
Мы увидели лучшую версию Дембеле за последние шесть лет. Представьте, что будет, когда он начнет забивать еще больше и отдавать еще больше результативных передач», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Дембеле уже 26 лет, для его телосложения (а-ля Ди Мария) - это почти пиковое время скорости ног. То есть дальше только хуже. А он за эти 8 лет в футболе ни одного стабильного сезона с хорошей результативностью не провел. С чего бы начать? Плюс травмы, плюс неокрепшая система игры Барселоны. Плюс скверный характер.
но прогресс есть, согласен.
мы что-то пропустили?
а в остальном согласен