Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Гаврилов попал в реанимацию с подозрением на инсульт

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва Юрий Гаврилов Александр Хаджи Р-Спорт Здоровье Дмитрий Зеленов Футбол

Юрий Гаврилов находится в реанимации из-за возможного инсульта.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал эту информацию: «Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку».

В комитете ветеранов «Спартака» рассказали о характере проблем со здоровьем, возникших у бывшего полузащитника красно-белых и «Динамо».

«Слава богу, врачи вовремя приехали, оказали необходимую помощь. Сейчас он в реанимации в 36-й больнице, с ним не поговорить, но его здоровью ничего не угрожает. Было подозрение на инсульт.

У него отличные условия, три-четыре дня полежит, и все будет нормально. Теперь с такими вещами быстро справляются. Мы Гаврилова не бросим», – сказал Александр Хаджи.

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10 комментариев

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Беременный малыш
Ответ Bartez1986
Здоровья! Сам игру Гаврилова, ясно дело, не видел. Но отец говорил, что видение поля у него было просто потрясающее.
Не знаешь, что делать с мячом, — отдай его Гаврилову.
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Bartez1986
Здоровья! Сам игру Гаврилова, ясно дело, не видел. Но отец говорил, что видение поля у него было просто потрясающее.
+5
0
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Даурен Бикеев
Юрий Васильевич,поправляйтесь.
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garp
здоровья Юрию
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Здоровья и скорейшего выздоровления Юрий Васильевич!
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Steiner
Здоровья!
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T622222
Дед? Здоровья
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Oleg Olegov
Господи. Здоровья, Юрий Василич.
Сейчас вспомнил, как он Пьера Нарцисса в футбол учил играть) Выздоравливайте, ждём новых историй)
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Владимир Молявин
Здоровья!!! Поправляйтесь, Юрий Васильевич!!!
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Иван Правспарт
Здоровья здоровья и ещё раз здоровья.
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