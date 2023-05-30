Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Гаврилов попал в реанимацию с подозрением на инсульт

Юрий Гаврилов находится в реанимации из-за возможного инсульта.

Глава пресс-службы « » прокомментировал эту информацию: «Да, мы знаем, что попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку».

В комитете ветеранов «Спартака» рассказали о характере проблем со здоровьем, возникших у бывшего полузащитника красно-белых и « ».

«Слава богу, врачи вовремя приехали, оказали необходимую помощь. Сейчас он в реанимации в 36-й больнице, с ним не поговорить, но его здоровью ничего не угрожает. Было подозрение на инсульт.

У него отличные условия, три-четыре дня полежит, и все будет нормально. Теперь с такими вещами быстро справляются. Мы Гаврилова не бросим», – сказал .

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