Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к Александру Кокорину.

«Для меня Кокорин – номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его – нет. Вроде он забил 50 голов.

Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», – сказал нападающий «Динамо».

Александр Кокорин: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов»

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