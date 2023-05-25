Константин Тюкавин: «Для меня Кокорин – номер один. Несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Владимир Рыков Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к Александру Кокорину.

«Для меня Кокорин – номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его – нет. Вроде он забил 50 голов.

Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», – сказал нападающий «Динамо».

Александр Кокорин: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов»

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7 комментариев

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psycho
первый после Яшина
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Геннадий Тёкин
Саня легенда в другом месте...
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Pasta
Кокорин скорее легенда ночных клубов, кальянных и стрип-баров, нежели легенда Динамо.
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Overkiller
Ответ Геннадий Тёкин
Саня легенда в другом месте...
Динамовской вышестоящей организации )
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Игорь Пичугин
Костя успокойся, ты уже недавно сказал что обосрался,совсем уже что-ли тюкнулся?
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Валера Синюков
Ответ Shuller18
Ну если Рыкова включили, а Кокорина нет, то это действительно странно
Потому что Рыков до мозга костей динамовец, чего о Кокорине не скажешь.
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