Константин Тюкавин: «Для меня Кокорин – номер один. Несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо»
Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к Александру Кокорину.
«Для меня Кокорин – номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его – нет. Вроде он забил 50 голов.
Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», – сказал нападающий «Динамо».
Александр Кокорин: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов»
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