«Милан» почти согласовал с Лофтус-Чиком долгосрочный контракт и обсуждает сумму сделки с «Челси»

Теги Милан Челси серия А Италия возможные трансферы Рубен Лофтус-Чик Фабрицио Романо Футбол

Рубен Лофтус-Чик и «Милан» почти договорились об условиях сотрудничества.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский полузащитник и итальянский клуб близки к согласованию долгосрочного контракта.

«Милан» продолжает переговоры с «Челси» насчет суммы трансфера. Все стороны настроены оптимистично.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 25 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» хочет 25 млн евро за Лофтуса-Чика, но «Милан» считает, что цена снизится из-за необходимости лондонцев продавать. Рубен готов перейти

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47 комментариев

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a2wai
Ответ Очки Дани Алвеса
Как Милан хочет обыгрывать на постоянной основе Интер и Ювентус с такими «трансферами»? Лофтус Чик, Пиазон, Чалоба, Марко Марин, Хадсон Одои - что еще плохо лежало в Челси? Надо всё брать! Ведь проверенные бойцы, аж 100 матчей на всех соберут в профессиональной карьере.
У одного Лофтус Чика уже давно больше 100 матчей в карьере, окститесь.
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+16
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kaka10
Интересно на какой позиции Чикуля будет играть
Этот тип давно на слуху, но кроме фанатов Челси никто о нём и не знает по сути
+15
-4
+11
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deadjoker
Ответ kaka10
Интересно на какой позиции Чикуля будет играть Этот тип давно на слуху, но кроме фанатов Челси никто о нём и не знает по сути
8ка для 4-3-3. В остальных вариантах особо бесполезен.
+8
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Eden Hazard
Ответ Dima
Не фан Челси и английского футбола в принципе.... В двух словах что за он? Где играет в полузащите? Оборонительный или атакующий игрок?
Он начинал как атакующий полузащитник. С хорошим ударом и техникой. Но подрос, раздался в плечах и опустился ниже. По сути может на многих позициях сыграть.
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Александр Илюкович
Ответ Metalloid
Зачем? Зачем он им? С такими игроками чемпионами не становятся.
Так же и про Томори думали
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Eden Hazard
Ответ Очки Дани Алвеса
Как Милан хочет обыгрывать на постоянной основе Интер и Ювентус с такими «трансферами»? Лофтус Чик, Пиазон, Чалоба, Марко Марин, Хадсон Одои - что еще плохо лежало в Челси? Надо всё брать! Ведь проверенные бойцы, аж 100 матчей на всех соберут в профессиональной карьере.
А на Томори с Жиру сильно жалуетесь? У Лофтуса, кстати 150+ игр в АПЛ.
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charly_54
В милане неплохо бывшие игроки Челси играют
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vaslover
Ответ Jack Daniels
последние годы англичане неплохо в италии играют: лукман, смоллинг, томори, абрахам посмотрим, что выйдет
Даже 78-летний Янг был в полном порядке в Интере.
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London.is.blue
Ответ kaka10
Интересно на какой позиции Чикуля будет играть Этот тип давно на слуху, но кроме фанатов Челси никто о нём и не знает по сути
В центре, на фланге в атаке, латераль.
В основном бокс-ту-бокс.
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Zero Zero
Ответ Dima
Не фан Челси и английского футбола в принципе.... В двух словах что за он? Где играет в полузащите? Оборонительный или атакующий игрок?
Напоминает Дембеле, который играл в Тоттенхэме. Рубен начинал как оттянутый форвард, после стал атакующим полузащитником, который может сыграть на фланге, но из-за проблем с реализацией начал играть чуть глубже как бокс-ту-бокс. У парня хорошая техника, очень работоспособный, не чурается черновой работы, нет проблем с пасом. Универсальный игрок, который старается выполнить всё, что просит тренер, напоминает этим Аспиликуэту. Буду рад, если Милан сможет урвать его за 15млн.
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Jack Daniels
последние годы англичане неплохо в италии играют: лукман, смоллинг, томори, абрахам

посмотрим, что выйдет
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whereissuso
Ответ Александр Илюкович
Так же и про Томори думали
Какая связь между 27-летней стеклотарой и игроком молодежной сборной Англии, который при Лэмпарде не проходил в состав?
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TinTin
У Челси в руководстве Матроскин завелся? логика его, что бы купить, что нибудь ненужное, нужно сначала продать, что нибудь ненужное
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The Best
Ответ TinTin
У Челси в руководстве Матроскин завелся? логика его, что бы купить, что нибудь ненужное, нужно сначала продать, что нибудь ненужное
Челси собирается продать что-нибудь ненужное и купить форварда,опорника и врт которые как раз нужны команде.
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Direct free kick
Ответ Очки Дани Алвеса
Как Милан хочет обыгрывать на постоянной основе Интер и Ювентус с такими «трансферами»? Лофтус Чик, Пиазон, Чалоба, Марко Марин, Хадсон Одои - что еще плохо лежало в Челси? Надо всё брать! Ведь проверенные бойцы, аж 100 матчей на всех соберут в профессиональной карьере.
А кого взял неразури летом? Старикана Ачерби из Лацио, дорогая аренда Лукаки, бесплатный Мхитарян. Кубок Италии и так брали, а в ЛЧ просто звёзды сошлись, как и у Милана, только подальше
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Константин Ловков
Ответ <~Inter~>
Центральный полузащитник. Тот же Бакайоко только с английским паспортом
Даже не близко
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Dima
Ответ Jack Daniels
последние годы англичане неплохо в италии играют: лукман, смоллинг, томори, абрахам посмотрим, что выйдет
У Абрахама один нормальный сезон когда из него приму сделал Маур. Не смотря на почти всегда в три защитника у Ромы донная оборона. С каких пор смоллинг там божит?
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Алексей Гусев
Ответ Sergeev55
Думаю, что скоро перестану болеть за синих
я, учитывая свои симпатии со времен "Итальянского" Челси, понял это еще прошлым летом...
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Schiaff1no
Ответ Artem89S
Это фейспалм 🤦🏻‍♂️ за лавочника деревянного 25 млн, Мальдини неисправим. Еще одно доказательство того, что выдающийся футболист не всегда такой же управленец. Даже жалею как болельщик, что проползли в ЛЧ, может если бы не попали, то этого бездаря бы уволили
Не нужно перегибать, с этим бездарем мы без особых вложений сериал взяли и чуть в финал лч не заползли, он знает, что делает. Хочется надеяться, что итоговая сумма 15+ бонусы будет, оптимально было бы
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Родион Черепашкин
А ведь вполне может раскрыться в серии А
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rusichi
Лофтус отличный футболист, который растерял свои лучшие качества из-за постоянных перестроений футбола в Челси. В Италии будет на виду совершенно точно.
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Адиль Канатов
Да нормальный трансфер, придаст центру физики как кесье. У милана сейчас центр очень слабый.
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Zero Zero
Надеюсь, что Милан сможет урвать его за 15млн. Парень очень напоминает по характеристикам Муссу Дембеле. Такие игроки в обойме не будут лишними.
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Чёрный тюльпан
Мальдини в очередной раз просто швырнул деньги клуба в помойку.
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Dima
Не фан Челси и английского футбола в принципе.... В двух словах что за он? Где играет в полузащите? Оборонительный или атакующий игрок?
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