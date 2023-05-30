«Милан» почти согласовал с Лофтус-Чиком долгосрочный контракт и обсуждает сумму сделки с «Челси»

Рубен Лофтус-Чик и «Милан» почти договорились об условиях сотрудничества.

Как сообщает инсайдер , английский полузащитник и итальянский клуб близки к согласованию долгосрочного контракта.

«Милан» продолжает переговоры с «Челси» насчет суммы трансфера. Все стороны настроены оптимистично.

В текущем сезоне провел 25 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» хочет 25 млн евро за Лофтуса-Чика, но «Милан» считает, что цена снизится из-за необходимости лондонцев продавать. Рубен готов перейти

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