«Милан» почти согласовал с Лофтус-Чиком долгосрочный контракт и обсуждает сумму сделки с «Челси»
Рубен Лофтус-Чик и «Милан» почти договорились об условиях сотрудничества.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский полузащитник и итальянский клуб близки к согласованию долгосрочного контракта.
«Милан» продолжает переговоры с «Челси» насчет суммы трансфера. Все стороны настроены оптимистично.
В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 25 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Челси» хочет 25 млн евро за Лофтуса-Чика, но «Милан» считает, что цена снизится из-за необходимости лондонцев продавать. Рубен готов перейти
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Этот тип давно на слуху, но кроме фанатов Челси никто о нём и не знает по сути
В основном бокс-ту-бокс.
посмотрим, что выйдет