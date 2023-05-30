«Кейн сыграл ключевую роль в прогрессе «Тоттенхэма» за 10 лет. Важно удержать его, он – важнейший игрок команды». Моура о форварде «шпор»
Лукас Моура считает, что «Тоттенхэм» должен сохранить Харри Кейна.
Ранее сообщалось, что форвардом «Тоттенхэма» интересуется «Реал». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти считает англичанина идеальным нападающим.
«Думаю, самую важную роль в том, как изменился уровень клуба за последние 10 лет, сыграл Харри Кейн. Он был очень важным игроком. Удержать его – ключевой момент. Я надеюсь, он останется, чтобы помочь команде в следующем сезоне и завоевать трофей.
Он особенный игрок и потрясающий товарищ по команде. Отличный пример для других, один из лучших, с кем я играл. Один из лучших в Англии. Он очень важен для «Тоттенхэма» и сборной Англии. Для меня было удовольствием [играть с ним]. Я надеюсь, что он сможет остаться на этом уровне, и всегда буду его поддерживать», – сказал полузащитник «Тоттенхэма», покидающий клуб по окончании сезона.
Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне форвард забил 30 голов и отдал 3 голевых передачи в 38 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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Не удивлюсь и при этом буду ржать).
10 лет назад - зеро титулэ.
Сейчас - зеро титулэ.
Отпустите уже чела с этого вечно тонущего корабля.
Чел который желает Кейну остаться в ТТХ должен ненавидеть его.