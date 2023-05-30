«Кейн сыграл ключевую роль в прогрессе «Тоттенхэма» за 10 лет. Важно удержать его, он – важнейший игрок команды». Моура о форварде «шпор»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Лукас Моура Харри Кейн Футбол

Лукас Моура считает, что «Тоттенхэм» должен сохранить Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что форвардом «Тоттенхэма» интересуется «Реал». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти считает англичанина идеальным нападающим.

«Думаю, самую важную роль в том, как изменился уровень клуба за последние 10 лет, сыграл Харри Кейн. Он был очень важным игроком. Удержать его – ключевой момент. Я надеюсь, он останется, чтобы помочь команде в следующем сезоне и завоевать трофей.

Он особенный игрок и потрясающий товарищ по команде. Отличный пример для других, один из лучших, с кем я играл. Один из лучших в Англии. Он очень важен для «Тоттенхэма» и сборной Англии. Для меня было удовольствием [играть с ним]. Я надеюсь, что он сможет остаться на этом уровне, и всегда буду его поддерживать», – сказал полузащитник «Тоттенхэма», покидающий клуб по окончании сезона.

Контракт Харри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне форвард забил 30 голов и отдал 3 голевых передачи в 38 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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Schiaff1no
Пора бы уже мнение Кейна спросить, заслужил
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Ivas715
Ответ Schiaff1no
Пора бы уже мнение Кейна спросить, заслужил
Я, понятное дело, его лично не знаю, но учитывая, что он все эти годы свято верил в "проект" ТТХ, то вот вообще не удивлюсь если он контракт продлит).
Не удивлюсь и при этом буду ржать).
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Mohnatiy
Дайте Кейну хоть что-то уже выиграть, если он сам, конечно, хочет.
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Манковский
Каком прогрессе?

10 лет назад - зеро титулэ.

Сейчас - зеро титулэ.

Отпустите уже чела с этого вечно тонущего корабля.

Чел который желает Кейну остаться в ТТХ должен ненавидеть его.
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Marcus-light
Ответ Schiaff1no
Пора бы уже мнение Кейна спросить, заслужил
Продлевать контракт никто не заставлял, сам должен был оценил риски. Ну и за 120 млн его отпустят, думаю. Но никто почему-то не дает
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10ztv
Ответ zzzeeerrrooo
Никто его не купит в таком возрасте
ему 29 лет всего
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Xm.md
Ответ Schiaff1no
Пора бы уже мнение Кейна спросить, заслужил
Его мнение и так известно судя по постоянному продлению контракта
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ss_podonok
Ответ zzzeeerrrooo
Кому нужен игрок за оверпрайс не знающий больших побед?
он сам уже большая победа. а ты враньё, и чел "правда" с твоей авы ничего общего с тобой не имеет
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