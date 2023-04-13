Роман Нагучев: «Я очень хороший комментатор. Хорошо передаю настроение, могу дать историю, сравнение. Но порой увлечен вещами, которые не очень важны»

Роман Нагучев считает себя очень хорошим комментатором.

– Ты крутой комментатор?

– Я хороший комментатор. Крутой – трудно сказать. Но я точно очень хороший комментатор.

– Две-три вещи, которые у тебя получаются классно.

– Мне кажется, я хорошо передаю настроение. Если оно хорошее, его подхватит зритель. Костя Генич мне поэтому часто пишет во время репортажей. Он очень эмпатичный человек – если он пишет, я чувствую, что мы на одной волне.

Мне кажется, мне удается понимать интриги матча, которых на первый взгляд не видно. Я хорошо знаю игроков, хорошо знаю их отношения. Но иногда эти интриги возникают внутри матча сами собой. Например, видно, что футболисты друг друга не переносят и специально ищут контакт.

И, наверное, то, что зритель от меня и ждет. Я могу дать историю, сравнение, наблюдение. Какую-то новинку.

– Две-три вещи, которые ты бы хотел улучшить.

– Я не хочу быть настолько зависимым от содержания матча. Это много лет проблема. Матч плохой – и я становлюсь плохим. Вася Уткин и Дима Федоров много лет нас учили: 90 минут не повторяются, и «Амкар» – «Торпедо» – это не обязательно матч на 0:0. Футбол лучше театра, потому что в театре ты знаешь, чем все закончится, а в футболе – нет. Но мне не всегда удается соблюдать эту этику.

Я не вижу в прямом эфире некоторые тонкости – это на самом деле портит репортаж. Вот в матче Иран – Россия перед пенальти кто-то за воротами подбежал к Матвею Сафонову и попытался подсказать, куда пробьет Тареми. Я этого не заметил, был сконцентрирован на чем-то другом. Потом открыл телеграм Шнякина, а Дима увидел этот момент, прямо его крупно снял. Порой увлечен вещами, которые не очень важны.

– В комментах под контентом с твоим участием почти всегда комплименты. У тебя самый популярный телеграм-канал из действующих комментаторов. Как это на тебя влияет?

– Ты знаешь, я долгое время читал комментарии, мне было интересно, что обо мне думают, но потом понял, как это устроено. Осознал, что невозможно всем нравиться, и перестал относиться к этому так серьезно. Мне ценно мнение людей, но я не бегу за ним.

Защиту личного пространства часто путают со звездной болезнью, но на самом деле это просто забота о себе. Поэтому я не знаю, как изменилось отношение зрителей ко мне. Это уже не в моей системе координат. Мне приятно то, что ты сказал, но я, грубо говоря, уже не отвечаю на комменты. В глобальном смысле, – сказал комментатор « » в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева