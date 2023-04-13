Роман Нагучев: «Я очень хороший комментатор. Хорошо передаю настроение, могу дать историю, сравнение. Но порой увлечен вещами, которые не очень важны»
Роман Нагучев считает себя очень хорошим комментатором.
– Ты крутой комментатор?
– Я хороший комментатор. Крутой – трудно сказать. Но я точно очень хороший комментатор.
– Две-три вещи, которые у тебя получаются классно.
– Мне кажется, я хорошо передаю настроение. Если оно хорошее, его подхватит зритель. Костя Генич мне поэтому часто пишет во время репортажей. Он очень эмпатичный человек – если он пишет, я чувствую, что мы на одной волне.
Мне кажется, мне удается понимать интриги матча, которых на первый взгляд не видно. Я хорошо знаю игроков, хорошо знаю их отношения. Но иногда эти интриги возникают внутри матча сами собой. Например, видно, что футболисты друг друга не переносят и специально ищут контакт.
И, наверное, то, что зритель от меня и ждет. Я могу дать историю, сравнение, наблюдение. Какую-то новинку.
– Две-три вещи, которые ты бы хотел улучшить.
– Я не хочу быть настолько зависимым от содержания матча. Это много лет проблема. Матч плохой – и я становлюсь плохим. Вася Уткин и Дима Федоров много лет нас учили: 90 минут не повторяются, и «Амкар» – «Торпедо» – это не обязательно матч на 0:0. Футбол лучше театра, потому что в театре ты знаешь, чем все закончится, а в футболе – нет. Но мне не всегда удается соблюдать эту этику.
Я не вижу в прямом эфире некоторые тонкости – это на самом деле портит репортаж. Вот в матче Иран – Россия перед пенальти кто-то за воротами подбежал к Матвею Сафонову и попытался подсказать, куда пробьет Тареми. Я этого не заметил, был сконцентрирован на чем-то другом. Потом открыл телеграм Шнякина, а Дима увидел этот момент, прямо его крупно снял. Порой увлечен вещами, которые не очень важны.
– В комментах под контентом с твоим участием почти всегда комплименты. У тебя самый популярный телеграм-канал из действующих комментаторов. Как это на тебя влияет?
– Ты знаешь, я долгое время читал комментарии, мне было интересно, что обо мне думают, но потом понял, как это устроено. Осознал, что невозможно всем нравиться, и перестал относиться к этому так серьезно. Мне ценно мнение людей, но я не бегу за ним.
Защиту личного пространства часто путают со звездной болезнью, но на самом деле это просто забота о себе. Поэтому я не знаю, как изменилось отношение зрителей ко мне. Это уже не в моей системе координат. Мне приятно то, что ты сказал, но я, грубо говоря, уже не отвечаю на комменты. В глобальном смысле, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru.
«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева
Сейчас любой комментатор может так же «двигать мяч». Этого уже не достаточно.
Меня лично то как Черданцев может жонглировать эмоциями во время комментирования (и так не может делать больше никто) просто восхищает.
Я давно футбол без звука смотрю и спать стал лучше в разы.
Один из самых худших и скучных комментаторов это Шнякин.
Если люди на их личные каналы подписаны, может, они реально кому-то нужны? Что странного в том, что медийный человек хочет набрать себе вес не только как неизвестно чей голос по тв?
Ни за что не поверю, что в Европе или США комментатор - это безличная сущность, которая за пределами 90 минут (в зависимости от вида спорта) нигде не вылезает и не светит. Ни за что, это просто бред.