Роман Нагучев: «Я очень хороший комментатор. Хорошо передаю настроение, могу дать историю, сравнение. Но порой увлечен вещами, которые не очень важны»

Теги премьер-лига Россия телевидение Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев считает себя очень хорошим комментатором.

– Ты крутой комментатор?

– Я хороший комментатор. Крутой – трудно сказать. Но я точно очень хороший комментатор.

– Две-три вещи, которые у тебя получаются классно.

– Мне кажется, я хорошо передаю настроение. Если оно хорошее, его подхватит зритель. Костя Генич мне поэтому часто пишет во время репортажей. Он очень эмпатичный человек – если он пишет, я чувствую, что мы на одной волне.

Мне кажется, мне удается понимать интриги матча, которых на первый взгляд не видно. Я хорошо знаю игроков, хорошо знаю их отношения. Но иногда эти интриги возникают внутри матча сами собой. Например, видно, что футболисты друг друга не переносят и специально ищут контакт.

И, наверное, то, что зритель от меня и ждет. Я могу дать историю, сравнение, наблюдение. Какую-то новинку.

– Две-три вещи, которые ты бы хотел улучшить.

– Я не хочу быть настолько зависимым от содержания матча. Это много лет проблема. Матч плохой – и я становлюсь плохим. Вася Уткин и Дима Федоров много лет нас учили: 90 минут не повторяются, и «Амкар» – «Торпедо» – это не обязательно матч на 0:0. Футбол лучше театра, потому что в театре ты знаешь, чем все закончится, а в футболе – нет. Но мне не всегда удается соблюдать эту этику.

Я не вижу в прямом эфире некоторые тонкости – это на самом деле портит репортаж. Вот в матче Иран – Россия перед пенальти кто-то за воротами подбежал к Матвею Сафонову и попытался подсказать, куда пробьет Тареми. Я этого не заметил, был сконцентрирован на чем-то другом. Потом открыл телеграм Шнякина, а Дима увидел этот момент, прямо его крупно снял. Порой увлечен вещами, которые не очень важны.

– В комментах под контентом с твоим участием почти всегда комплименты. У тебя самый популярный телеграм-канал из действующих комментаторов. Как это на тебя влияет?

– Ты знаешь, я долгое время читал комментарии, мне было интересно, что обо мне думают, но потом понял, как это устроено. Осознал, что невозможно всем нравиться, и перестал относиться к этому так серьезно. Мне ценно мнение людей, но я не бегу за ним.

Защиту личного пространства часто путают со звездной болезнью, но на самом деле это просто забота о себе. Поэтому я не знаю, как изменилось отношение зрителей ко мне. Это уже не в моей системе координат. Мне приятно то, что ты сказал, но я, грубо говоря, уже не отвечаю на комменты. В глобальном смысле, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева

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67 комментариев

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Pol Belov
Ответ Максим Яблонский
Воооот. Эти обычаи и звездность взращивалась с НТВ-плюс. Уткин по мне нанес огромный урон как качеству комментирования (с акцентом на словоблудии и любви себя в матче, а не самой игры), так и отношению и самоомпределению этих людей, которые возомнили себя не официантами, а звездами.
так и есть, но это-то как раз многим и нравилось - "словоблудие и любовь самого себя в матче, а не самой игры", потому что многие смотрят матчи не ради футбола, а что бы просто убить время и потом в соц.сетях потрындеть на отвлеченные темы или с умным видом порассуждать (словами комментатора) об игре, которые они даже и не смотрели по факту... отсюда и минусы под твоим постом - как лучшее доказательство, что "не футбол многим интересен, а околофутбол", вот Уткин и ловил тренд по полной... он же в игре вообще ни бум-бум, зато в околофутболе - первый спец...
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Доктор Броманталь
Ответ Ибн Хоттабыч
И откуда вообще у нынешнего поколения такое самомнение? Это не только Нагучева касается. Мне довелось слышать и Синявского, и Спарре, и Махарадзе, ну и, конечно, Озерова. Ребята вы все в сравнении с этими гениями комментаторского цеха просто никто.
В чем их гениальность ? В «гол-хрен-штанга» ?

Сейчас любой комментатор может так же «двигать мяч». Этого уже не достаточно.

Меня лично то как Черданцев может жонглировать эмоциями во время комментирования (и так не может делать больше никто) просто восхищает.
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sprmn
Ответ JuVero
лол, комментаторы и в США и в Европе суперзвезды для людей, которые интересуются футболом, НБА и тд. поичем тут только Россия?))
Joe Rogan который там по сути тоже суперзведа комментатор
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Доктор Броманталь
Ответ Valentin Kompaneytsev
Представьте, мог бы Озеров такое сказать про себя. Вот в этом многие нынешние псевдо комментаторы превосходят наших известных замечательных комментаторов.
У Озерова не было конкурентов. Он мог делать что угодно и все равно был бы допущен к микрофону.
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Юрий Ширинкин
Ответ red hikkikomori
Кто читает телеграм каналы комментаторов? зачем они нужны? посмотрел матч и забыл про них - всё)
ради историй
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Quiet Dad
Орлов гыгыкнул))))))
Я давно футбол без звука смотрю и спать стал лучше в разы.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ muchinmuchinmuchin
Сколько людей столько и мнений
есть два мнения - моë и неправильное :)
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Porsche 911
Ответ Денис Олегович
Ну тут кто на что учился. Они медийные личности, которые вызывают какой-никакой интерес, так как развлекают народ. Вы своим комментарием подтверждаете это)
ну и пусть развлекают, во время матча)) Я бы еще понял, если бы комментаторы были исключительными, а наши по умолчанию считают себя звездами.
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Доктор Броманталь
На мой взгляд комментатор в первую очередь должен давать эмоции от матча. И те же Черданцев и Генич эти эмоции дают. Да то что они делают нравится не всем но они резко выделяются этим на общем фоне других комментаторов которые по сути только «двигают мяч».

Один из самых худших и скучных комментаторов это Шнякин.
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brig_Mercury
Не знаю, мне матч МанСити против Баварии с его комментарием очень зашёл, действительно получил удовольствие от просмотра. Наверное сам матч и команды больше повлияли. Но вчерашний матч Челси и Реала уже не вызвал таких эмоций.
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Михаил Колесников
Сам себя не похвалишь, другие не догадаются.
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Доктор Броманталь
Ответ Евгений Кузнецов
Нагучев очень любит себя. И это страшно мешает ему развиваться. Как и многим другим. Плюс, пытается хайповать. Чтобы стать по-настоящему хорошим футбольным комментатором, нужно учиться у Розанова
Они все себя очень любят. Чем сильнее каждый из них себя будет хвалить тем по их мнению у них больше шансов выделиться.
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Денис Олегович
Ответ Porsche 911
Почему комменты считают себя важными, чуть ли не звездами? Я просто понять не могу, почему они важнее дворников?
Ну тут кто на что учился. Они медийные личности, которые вызывают какой-никакой интерес, так как развлекают народ. Вы своим комментарием подтверждаете это)
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Valentin Kompaneytsev
Представьте, мог бы Озеров такое сказать про себя. Вот в этом многие нынешние псевдо комментаторы превосходят наших известных замечательных комментаторов.
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Ибн Хоттабыч
И откуда вообще у нынешнего поколения такое самомнение? Это не только Нагучева касается. Мне довелось слышать и Синявского, и Спарре, и Махарадзе, ну и, конечно, Озерова. Ребята вы все в сравнении с этими гениями комментаторского цеха просто никто.
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muchinmuchinmuchin
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
раздражает
Сколько людей столько и мнений
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Dragon10
У меня нет звёздной болезни, просто всё это уже не в моей системе координат)
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Максим Яблонский
Ответ Егор Егор
Ну вот, дожили, уже и комментаторов "неправильно воспринимаем". Если люди на их личные каналы подписаны, может, они реально кому-то нужны? Что странного в том, что медийный человек хочет набрать себе вес не только как неизвестно чей голос по тв? Ни за что не поверю, что в Европе или США комментатор - это безличная сущность, которая за пределами 90 минут (в зависимости от вида спорта) нигде не вылезает и не светит. Ни за что, это просто бред.
Я вовсе не про тг-каналы, тут вообще нет вопросов, а про их самооценку. Она относительно работы этих звезд вызывает недоумение. Комментируют ужасно, самомнение, подпитываемое сообществом, как у спорстменов-селебрити.
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JuVero
Ответ Максим Яблонский
И нет там такого, что комментаторы суперзвзеды наравне с лучшими спорстменами. Такое в рф только. Вот интервью оч среднего комментатора обсуждается, цитируется вовсю.
лол, хочешь сказать на зарубежных спорт ресурсах не публикуют и не обсуждают всяких Шакилов, Гари Невиллов и тд? предвидя твои слова о том, что они бывшие звезды, то можешь всяких Эйсмитов, Морганов и прочих балаболов добавить))
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Максим Яблонский
Ответ JuVero
лол, комментаторы и в США и в Европе суперзвезды для людей, которые интересуются футболом, НБА и тд. поичем тут только Россия?))
И нет там такого, что комментаторы суперзвзеды наравне с лучшими спорстменами. Такое в рф только. Вот интервью оч среднего комментатора обсуждается, цитируется вовсю.
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Бислан Наврузов
Нагучева слушать тяжело. Рассказывает о чем угодно, но только не о происходящем на поле. Иногда и бывает интересно, но в основном вода
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DpeMa111
Всегда поражался зарубежным комментаторам, они эмоционально комментируют матчи других стран, иностранных команд, а наш монотонным голосом без капли эмоций весь матч может комментировать
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Александр Сачков
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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Егор Егор
Ответ Porsche 911
Почему комменты считают себя важными, чуть ли не звездами? Я просто понять не могу, почему они важнее дворников?
Да вообще надо весь футбол расформировать, заменить соревнованиями дворников. Они реально важнее, чем все эти ногомячисты и вся туса вокруг них.
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Егор Егор
Ответ Максим Яблонский
Это какая-то странная ситуация именно в России, где комментаторов воспринимают не как официантов в хорошем смысле слова, а как звезд, да и сами они себя таковыми считают. И при этом футбол им не интересен, им интересны они сами, рассказывающие отвелеченные околофутбольные сказки, а не собственно события на поле и игру.
Ну вот, дожили, уже и комментаторов "неправильно воспринимаем".
Если люди на их личные каналы подписаны, может, они реально кому-то нужны? Что странного в том, что медийный человек хочет набрать себе вес не только как неизвестно чей голос по тв?
Ни за что не поверю, что в Европе или США комментатор - это безличная сущность, которая за пределами 90 минут (в зависимости от вида спорта) нигде не вылезает и не светит. Ни за что, это просто бред.
+3
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