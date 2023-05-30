Алексис Дуарте: «С «Краснодаром» не хватило «физики», рванул за Баши – ноги не двигались. Против Малкома не хотел идти в супержесткий подкат, но не мог никуда деться»

Алексис Дуарте объяснил моменты, за которые его критиковали после матчей Мир РПЛ.

– Расскажи об эпизоде во встрече с « », когда ты просто не стал до конца преследовать – и он забил. Что там случилось?

– Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал: ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.

Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те.

– Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?

– Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.

– В недавнем матче с сине-бело-голубыми тебя удалили за грубый подкат против . Объясни, почему сыграл именно так.

– Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать.

При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться, в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил, – сказал защитник «Спартака».

Тихонов о защитнике «Спартака» Дуарте: «Надавали бы по морде в раздевалке в наше время. Бежал за игроком «Краснодара» и остановился – за такое надо выгонять»

Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»

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