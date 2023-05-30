Алексис Дуарте: «С «Краснодаром» не хватило «физики», рванул за Баши – ноги не двигались. Против Малкома не хотел идти в супержесткий подкат, но не мог никуда деться»
Алексис Дуарте объяснил моменты, за которые его критиковали после матчей Мир РПЛ.
– Расскажи об эпизоде во встрече с «Краснодаром», когда ты просто не стал до конца преследовать Баши – и он забил. Что там случилось?
– Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал: ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.
Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те.
– Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?
– Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.
– В недавнем матче с сине-бело-голубыми тебя удалили за грубый подкат против Малкома. Объясни, почему сыграл именно так.
– Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать.
При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться, в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил, – сказал защитник «Спартака».
Тихонов о защитнике «Спартака» Дуарте: «Надавали бы по морде в раздевалке в наше время. Бежал за игроком «Краснодара» и остановился – за такое надо выгонять»
Мостовой об удалении Дуарте: «Он должен извиниться перед Малкомом. Тот точно перекрестился, что парагваец не попал ему по ахиллу»
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