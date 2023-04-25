Геннадий Орлов: «Как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный? Проблемы в организации игры никуда не делись»
Геннадий Орлов оценил игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
«В целом проблемы «Спартака» в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля.
Но Абаскаль – упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.
Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.
Вы же видели, как «быки» удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в «Спартак»?
Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.
Медленный защитник... И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе – самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего...
Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения. В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод.
В «Спартаке» таких мало... Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто еще? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?» – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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На самом деле будь Дуарте без слабых мест, переехал бы в чемпионат Португалии, они не упускают ни одного талантливого латиноамериканца) но для топов он с явными минусами, а у Ароки и Гимарайнша нет денег таких)
вообще Дуарте это показатель и плюсов, и минусов селекции после начала СВО. Европейцы, кроме балканцев, к нам не поедут, Африка-Азия - еще менее проверенный уровень (восточные азиаты тоже к нам не поедут), поэтому берут все, что не засвечено в Латинской Америке. Иногда хуже (пример еще Маричаль в Динамо), иногда лучше (парни из Оренбурга). Но по сути почти всё это игроки второго сорта для португальской топ-4.
Дуарте один из самых одаренных игроков Парковая.
Молодой человек уже был дважды чемпионом Парагвая, его выбирали лучшим молодым футболистом страны.
Так, что не из Марса.