Финал самого престижного клубного турнира Европы Лиги Чемпионов 2023 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. В нем встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интернационале». Матч начнется в 22:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

«Манчестер Сити» один из старейших клубов Англии, при этом на европейской арене у него за всю историю лишь одно достижение — победа в Кубке обладателей кубков в 1970 году. Во многом именно для побед на континенте на пост главного тренера был приглашен испанский специалист Хосеп Гвардиола. Он смог вывести свою команду в финал Лиги Чемпионов в 2021 году, но уступил в решающем матче лондонскому «Челси». Многие ожидают, что вторая попытка команды окажется более успешной, поскольку считают «Манчестер Сити» сильнейшей командой Европы на данный момент.

Миланский «Интер», напротив, выигрывал Кубок европейский чемпионов трижды в своей истории, в последний раз в 2010 году, еще дважды команда играла в финале. Учитывая силу оппонента, команду Симоне Индзаги специалисты считают андердогом, а некоторые предрекают даже разгром. Однако это финал, в котором может случиться все что угодно. Тем более матч состоится в Стамбуле, а там чудеса уже случались в 2005 году. «Ливерпуль» проигрывал «Милану» после первого тайма 0 : 3, но затем быстро отыгрался и серии пенальти взял Кубок. Сейчас в роли мерсисайдцев может оказаться «Интер».