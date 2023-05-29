Инсинье об МЛС: «Не ожидал, что будет так сложно. Но я счастлив здесь и стараюсь адаптироваться»

Лоренцо Инсинье признался, что играть в МЛС сложнее, чем он ожидал.

Инсинье перешел в «Торонто» по истечении контракта с « » летом прошлого года. Вингер подписал с клубом из МЛС четырехлетнее соглашение.

«Последние несколько недель были очень трудными… Я не ожидал, что в МЛС будет настолько сложно, и я учусь каждый день и стараюсь адаптироваться.

Но, как я уже говорил, мне здесь очень спокойно, я очень счастлив и по-прежнему хочу продолжать развиваться и тренироваться со своими партнерами по команде», – сказал полузащитник « ».

В текущем сезоне МЛС Инсинье провел 8 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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