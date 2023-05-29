Де Лаурентис предложил отменить перерыв и преподавать футбол в школах: «Я хотел бы вернуть молодых людей, которые глупеют из-за смартфонов»

Аурелио Де Лаурентис рассказал, какие реформы хотел бы ввести в футболе.

«Я не хочу производить революцию в футболе, но я хотел бы вернуть очень молодых людей, которые глупеют из-за смартфонов и платформ. У них не хватает терпения следить за футболом, что оборачивается отсутствием страсти.

Я хотел бы поговорить с министром образования и преподавать [футбол] в школах, заставить их смотреть матч Аргентина – Франция. У нас все еще есть 15-минутный перерыв, это безумие. Перерыва быть не должно, у нас есть 27 игроков, должны играть все 90 минут», – сказал президент « ».

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