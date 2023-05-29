Де Лаурентис предложил отменить перерыв и преподавать футбол в школах: «Я хотел бы вернуть молодых людей, которые глупеют из-за смартфонов»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Аурелио Де Лаурентис рассказал, какие реформы хотел бы ввести в футболе.

«Я не хочу производить революцию в футболе, но я хотел бы вернуть очень молодых людей, которые глупеют из-за смартфонов и платформ. У них не хватает терпения следить за футболом, что оборачивается отсутствием страсти.

Я хотел бы поговорить с министром образования и преподавать [футбол] в школах, заставить их смотреть матч Аргентина – Франция. У нас все еще есть 15-минутный перерыв, это безумие. Перерыва быть не должно, у нас есть 27 игроков, должны играть все 90 минут», – сказал президент «Наполи». 

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21 комментарий

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Рашпель793
А как футбол влияет на умственное развитие? Посмотрев на людей вроде Барса-мании, Катерины, Должуна или Ригоберки и прочих местных фриков, эффект скорее обратный.
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Budabuda
сколько же сумасшедших людей с деньгами. это страшно.
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Ivan Balashov
Зато футбол сразу повысит средний IQ по школе, конечно.
+11
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MinkoffS
Дядька не в курсе, что многие при просмотре футбола пьют ячменный отвар охлаждённый, с пеной. А из-за этого напитка выделяется большое количество мочи. Во время перерывы тысячи людей на стадионах и миллионы у телевизоров ходят в уборную. Ещё он не в курсе, что многие фанаты приезжают на стадион за час-полтора до начала матча. Если ехать до стадиона в среднем 40 минут, то от последнего приёма пищи до перерыва проходит около четырёх часов. Людям на стадионе тупо нужно перекусить. Не все смотрят футбол в вип ложе и проходят на стадион через отдельный вход.
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Любезный Коссутий
он может играть все 90, но болельщики все равно будут уходить в буфет на 15 минут
+4
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Aleksey Yashin
И награждение с празднованием Мартинеса тоже заставлять смотреть?
+2
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Beloded2007
"Двоечники в наказание будут смотреть "Торпедо" - "Химки", - добавил Де Лаурентис.
+2
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Адекватник
Недавно с мужиками бегаем, рядом с полем тусуется малец с мячом и смартфоном. Сидит на мяче, играет в телефон. Пару часов посидел, звонит маме: мам, я в футбол поиграл, можно домой пойду в телефон поиграю?

З. Ы. Для дятлов, которые не понимают. Физические нагрузки для детей необходимы для их полноценного умственного развития. Крупная и мелкая моторика, способность руками и ногами выполнять согласованные действия - ведут к межполушарному взаимодействию и образованию нейронных связей. Это важнейшая часть интеллектуального развития. Логопеды сейчас массово прописывают детям физические упражнения, абонементы в секции гимнастики и пр. Не для тела, а для интеллекта, речи, способности мыслить. Если нет денег и времени на секцию - то банальную домашнюю работу: постирать руками, вымыть посуду и пр. Детям этого очень не хватает, как следствие - проблемы с речью, когнитивными способностями и пр. Эта проблема подсвечивается не футболистами, а врачами, педиатрами, логопедами, неврологами и пр.
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Заяцволк
Ответ Рашпель793
А как футбол влияет на умственное развитие? Посмотрев на людей вроде Барса-мании, Катерины, Должуна или Ригоберки и прочих местных фриков, эффект скорее обратный.
Они просто не правильно используют футбол, поэтому и эффект такой. Они смотрят футбол, а на самом деле его надо курить
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Redmurza
Во, старый-добрый Де Лаурентис вернулся
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Кино Музыка
Перерыв нужен, футбол в школах тоже. Спорт действительно отучает от телефона. Другой вид удовольствия.
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Красная стрела
Нужно создавать больше бесплатных школ по всему миру, в том числе и бесплатные футбольные интернаты. Богачей в футболе пруд пруди. Денег тоже. Это единственный вид спорта, который может позволить себе массово учить и занимать бесплатно детей. Если б хотели.
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Саша Пушкин
Ответ Ivan Balashov
Зато футбол сразу повысит средний IQ по школе, конечно.
Да и выражение "Футбол для быдла" не на ровном месте возникло.
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Pol Belov
Ответ Адекватник
Недавно с мужиками бегаем, рядом с полем тусуется малец с мячом и смартфоном. Сидит на мяче, играет в телефон. Пару часов посидел, звонит маме: мам, я в футбол поиграл, можно домой пойду в телефон поиграю? З. Ы. Для дятлов, которые не понимают. Физические нагрузки для детей необходимы для их полноценного умственного развития. Крупная и мелкая моторика, способность руками и ногами выполнять согласованные действия - ведут к межполушарному взаимодействию и образованию нейронных связей. Это важнейшая часть интеллектуального развития. Логопеды сейчас массово прописывают детям физические упражнения, абонементы в секции гимнастики и пр. Не для тела, а для интеллекта, речи, способности мыслить. Если нет денег и времени на секцию - то банальную домашнюю работу: постирать руками, вымыть посуду и пр. Детям этого очень не хватает, как следствие - проблемы с речью, когнитивными способностями и пр. Эта проблема подсвечивается не футболистами, а врачами, педиатрами, логопедами, неврологами и пр.
речь не зависит от физической активности или тренированности, глупость какая-то... кто-то в интернете ляпнул, что словарный запас человека напрямую зависит от его физической активности - и это тут же подхватили различные издания... но это абсолютная чушь, словарный запас человека в первую очередь зависит от среды общения ...
и с чего ты решил, что межполушарное взаимодействие и образование нейронных связей в результате физических усилий - повышает умственные способности?? если бы это было так - у нас спортсмены были бы тогда самой интеллектуально развитой частью общества, но так ли это?...
... более того, есть исследования показывающие, что как раз менее интеллектуально развитые люди - обладают большей физической силой (ну путать со здоровьем), почему так происходит - это уже отдельная тема... но вспомни школу и кто кого гонял - хулиганы ботаников, или ботаники хулиганов... что конечно не исключает, что физически развитый человек может быть и развит умственно ... но мы ведь об общей тенденции говорим?
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Адекватник
Ответ Pol Belov
речь не зависит от физической активности или тренированности, глупость какая-то... кто-то в интернете ляпнул, что словарный запас человека напрямую зависит от его физической активности - и это тут же подхватили различные издания... но это абсолютная чушь, словарный запас человека в первую очередь зависит от среды общения ... и с чего ты решил, что межполушарное взаимодействие и образование нейронных связей в результате физических усилий - повышает умственные способности?? если бы это было так - у нас спортсмены были бы тогда самой интеллектуально развитой частью общества, но так ли это?... ... более того, есть исследования показывающие, что как раз менее интеллектуально развитые люди - обладают большей физической силой (ну путать со здоровьем), почему так происходит - это уже отдельная тема... но вспомни школу и кто кого гонял - хулиганы ботаников, или ботаники хулиганов... что конечно не исключает, что физически развитый человек может быть и развит умственно ... но мы ведь об общей тенденции говорим?
Что значит с чего я взял? Это базовые знания физиологии. Есть левое и правое полушария. Ребёнок тем раньше начинает хорошо говорить и строить предложения, чем раньше между его полушариями установится большое количество связей. За последние два десятка лет дети стали говорить позже и хуже. Сейчас много детей, которые в школу уже идут - и не могут ясно сформулировать предложение из 4-5 слов. Про чистоту речи молчу - заикания, запинания, нечёткое выговаривание не 1-2, а 10-12 звуков - почти норма. Логопеды вешаются, учителя начальных классов - вешаются. Раньше ребёнок 3-6 лет постоянно двигался, это был электровеник, за которым не каждый взрослый угнаться может, плюс физические игрушки, ты хватаешь руками, носишь, бросаешь, одеваешь, раздеваешь и так далее . Отсюда и развитие мозга, мелкая и крупная моторика и так далее. Эти вещи закладываются в 3-6 лет. Если это не заложено в этом возрасте, то в 7-11 начинаются уже свои проблемы. Естественно, ребёнок начинает говорить, он социально адаптируется, осваивает все основные потребительские функции, но в целом ряде аспектов он так и остаётся недоразвитым. Повторяю, логопеды раньше ставили язык и дыхание перед зеркалом. А сейчас - играют в серсо, собирают конструкторы, занимаются гимнастикой. Просто вынуждены это делать, чтобы компенсировать недостаток моторики и заставить мозг работать. У меня занимается футболом 40 маленьких детей. Минимум 10 из них имели серьёзные дефекты речи. Прямо очень серьёзные. Трое заговорили прямо у нас на занятиях через 3-5 недель занятий. Я знаю о чем говорю.
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Андрюха с района
Ответ Гол в девятину
С таким подходом футбол у детей будет вызывать только отвращение, если в него будут заставлять насильно играть, типа как классическая литература в школе.
Не у всех будет вызывать)
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