Де Лаурентис предложил отменить перерыв и преподавать футбол в школах: «Я хотел бы вернуть молодых людей, которые глупеют из-за смартфонов»
Аурелио Де Лаурентис рассказал, какие реформы хотел бы ввести в футболе.
«Я не хочу производить революцию в футболе, но я хотел бы вернуть очень молодых людей, которые глупеют из-за смартфонов и платформ. У них не хватает терпения следить за футболом, что оборачивается отсутствием страсти.
Я хотел бы поговорить с министром образования и преподавать [футбол] в школах, заставить их смотреть матч Аргентина – Франция. У нас все еще есть 15-минутный перерыв, это безумие. Перерыва быть не должно, у нас есть 27 игроков, должны играть все 90 минут», – сказал президент «Наполи».
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З. Ы. Для дятлов, которые не понимают. Физические нагрузки для детей необходимы для их полноценного умственного развития. Крупная и мелкая моторика, способность руками и ногами выполнять согласованные действия - ведут к межполушарному взаимодействию и образованию нейронных связей. Это важнейшая часть интеллектуального развития. Логопеды сейчас массово прописывают детям физические упражнения, абонементы в секции гимнастики и пр. Не для тела, а для интеллекта, речи, способности мыслить. Если нет денег и времени на секцию - то банальную домашнюю работу: постирать руками, вымыть посуду и пр. Детям этого очень не хватает, как следствие - проблемы с речью, когнитивными способностями и пр. Эта проблема подсвечивается не футболистами, а врачами, педиатрами, логопедами, неврологами и пр.
и с чего ты решил, что межполушарное взаимодействие и образование нейронных связей в результате физических усилий - повышает умственные способности?? если бы это было так - у нас спортсмены были бы тогда самой интеллектуально развитой частью общества, но так ли это?...
... более того, есть исследования показывающие, что как раз менее интеллектуально развитые люди - обладают большей физической силой (ну путать со здоровьем), почему так происходит - это уже отдельная тема... но вспомни школу и кто кого гонял - хулиганы ботаников, или ботаники хулиганов... что конечно не исключает, что физически развитый человек может быть и развит умственно ... но мы ведь об общей тенденции говорим?