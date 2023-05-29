«Наполи» может предложить Осимхену повышение зарплаты и прописать отступные в 160 млн евро

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» намерен сохранить Виктора Осимхена, на которого претендуют «Челси», «Бавария» и «ПСЖ».

Официальных предложений по 24-летнему форварду пока не поступало, но президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис требует за нигерийца не менее 160 млн евро, сообщает Calciomercato.

По данным источника, Де Лаурентис рассматривает вариант с продлением контракта с Осимхеном со значительным повышением зарплаты, которая в настоящее время составляет 4,5 млн в год.

Также босс «Наполи» планирует прописать в новом соглашении отступные в размере 160 млн.

Действующий контракт нападающего рассчитан до июня 2025 года.

С 25 голами в 31 матче Осимхен лидирует в гонке бомбардиров Серии А. Подробнее его статистика – здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Smith09
Ответ Black Phoenix
Абсолютно заслуженно! А в гранды Осимхену опасно идти: в Наполи он единоличный король и первый номер, тогда как в реально большом клубе будет лишь одним из, и рискует потеряться до некоторой степени на фоне. P.S Возможно, приход Осимхена в кризисную Баварию, или звёздный, но стареющий Реал перезагрузит оба клуба в лучшую сторону. Так что как знать.
Так ты определись уже 🧐
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий