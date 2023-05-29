«Наполи» может предложить Осимхену повышение зарплаты и прописать отступные в 160 млн евро
«Наполи» намерен сохранить Виктора Осимхена, на которого претендуют «Челси», «Бавария» и «ПСЖ».
Официальных предложений по 24-летнему форварду пока не поступало, но президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис требует за нигерийца не менее 160 млн евро, сообщает Calciomercato.
По данным источника, Де Лаурентис рассматривает вариант с продлением контракта с Осимхеном со значительным повышением зарплаты, которая в настоящее время составляет 4,5 млн в год.
Также босс «Наполи» планирует прописать в новом соглашении отступные в размере 160 млн.
Действующий контракт нападающего рассчитан до июня 2025 года.
С 25 голами в 31 матче Осимхен лидирует в гонке бомбардиров Серии А. Подробнее его статистика – здесь.
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