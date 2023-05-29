Ндиайе извинился перед Бальде за нанесенную травму: «Надеюсь, ты скоро поправишься»

Амат Ндиайе извинился перед Алексом Бальде за грубую игру.

Защитник «Барселоны» получил повреждение на 14-й минуте матча 37-го тура против «Мальорки». Полузащитник Амат Ндиайе попал латералю в голень в результате подката. Бальде получил частичный разрыв боковой связки правого колена и пропустит 6-7 недель.

«Я прошу прощения у Алехандро Бальде за этот стык, это не входило в мои намерения. Я надеюсь, ты скоро поправишься», – написал в соцсети после матча.

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