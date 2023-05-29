Ндиайе извинился перед Бальде за нанесенную травму: «Надеюсь, ты скоро поправишься»

Теги Барселона Мальорка Ла Лига Амат Ндиайе Алекс Бальде Футбол

Амат Ндиайе извинился перед Алексом Бальде за грубую игру.

Защитник «Барселоны» получил повреждение на 14-й минуте матча 37-го тура Ла Лиги против «Мальорки». Полузащитник Амат Ндиайе попал латералю в голень в результате подката. Бальде получил частичный разрыв боковой связки правого колена и пропустит 6-7 недель.

«Я прошу прощения у Алехандро Бальде за этот стык, это не входило в мои намерения. Я надеюсь, ты скоро поправишься», – написал Ндиайе в соцсети после матча.

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7 комментариев

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Темирлан Шаваев
Не все готовы признать свою ошибку, молодец.
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Apotamkin
... в опу твои извинения! Такую командку как мальгорка нужно запретить
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Bigbadaboom
А мог бы как мерзавец Акунья верещать о 12 игроке.
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Темирлан Шаваев
Ответ ZaSvabody
Чем он молодец? В ничего не значащем матче летит со всей дури шипами в голени 18 летнему парню. Причем на чужой половине поля, без всякой необходимости. А теперь пытается себе уменьшить срок дисквалификации. Бальде теперь вместо отпуска будет на костылях ходить 2 месяца, а этот перец в инстаграмах извиняется.
Чем то признал свою ошибку, а если вы считаете что простыми словами можно уменьшить себе срок, то вы плохо знаете правила.
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