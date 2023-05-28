Бальде выбыл на полтора месяца из-за частичного разрыва связки. Защитник «Барсы» получил травму после подката хавбека «Мальорки» Ндиайе на 14-й минуте

Теги Барселона Мальорка Ла Лига травмы судьи Хорхе Фигероа Васкес Амат Ндиайе Алекс Бальде Футбол

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 19-летний футболист получил частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена. Бальде пропустит 6-7 недель из-за этого повреждения.

Алекс получил повреждение на 14-й минуте матча 37-го тура Ла Лиги против «Мальорки». Полузащитник Амат Ндиайе попал латералю в голень в результате подката. Судья Хорхе Фигероа Васкес изучил повтор и показал Ндиайе красную карточку.

Бальде не смог продолжить игру – его заменил Серджи Роберто.

В этом сезоне Бальде сыграл в 43 матчах за «Барсу» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Мальоркой» (2:0, второй тайм).

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22 комментария

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rigobersong
Жесть, игрока сделавшего такой подкат надо дисквалифицировать на 15 матчей!:)
+32
-6
+26
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atomio
ппц...и Альбы нет уже.... давай поправляйся! хорошо хоть не перелом...
+18
-3
+15
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Ave_milk
Скорейшего восстановления Бальде, безоговорочный игрок основы на долгие годы!
+13
-1
+12
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atomio
Ответ rigobersong
Жесть, игрока сделавшего такой подкат надо дисквалифицировать на 15 матчей!:)
скажи спасибо что это был не Винисиус. ему бы заменили КК на ЖК после просмотра VAR
+17
-10
+7
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прощай Роналду
Ответ atomio
ппц...и Альбы нет уже.... давай поправляйся! хорошо хоть не перелом...
Перелом лучше разрыва связок, если что
+4
0
+4
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Lionel Andres Messi 10
Новость не из приятных, но утешает, что сезон заканчивается.
+3
0
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Barsa! bolshe chem klub
этот Ндиайе лесоруб чёртов... ему вообще дискву надо дать на 2 месяца пока Бальде не восстановиться
+4
-1
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Пирс Морган
Ужасный подкат, так можно и ногу сломать
+2
0
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ atomio
скажи спасибо что это был не Винисиус. ему бы заменили КК на ЖК после просмотра VAR
Что за чушь, за похожий фол на Винисиусе Маффео не дали даже карточку. То, что отменили красную карточку Винисиуса – это дебилизм чиновников Ла Лиги, и вы, как и они, ударяетесь из крайности в крайность.
Бальде здоровья, а с костоломами Ла Лиги надо жестче разбираться, так играть нельзя
+3
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BurBon
Все равно летом надо искать лз и пз.
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Atash Yoldashow
Ответ rigobersong
Жесть, игрока сделавшего такой подкат надо дисквалифицировать на 15 матчей!:)
Игроков которые делают подобные подкаты, нужно вообще дисквалифицировать от высшей лиги
+1
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
Жесть, игрока сделавшего такой подкат надо дисквалифицировать на 15 матчей!:)
Он выпустит ролик с извинениями в футболке Реала и его простят)
+3
-2
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Егор Остроухов
Ну хорошо, что хотя бы после победы в Ла Лиге
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AnMe
Здоровья!(
0
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Try Stelsi
Началось
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Турко Ибрагимов
Ответ atomio
скажи спасибо что это был не Винисиус. ему бы заменили КК на ЖК после просмотра VAR
ну что за бред начался от вас? винисиус весь сезон получает карточки на ровном месте и он пропустил два матча
0
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Леха Федя
с нашем Медштабом все 4
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DHARMA Initiative
Ответ rigobersong
Жесть, игрока сделавшего такой подкат надо дисквалифицировать на 15 матчей!:)
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Oleg Kostin
Ответ прощай Роналду
Перелом лучше разрыва связок, если что
ну там и разрыва как такового нету, есть частичное повреждение.
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прощай Роналду
Ответ Oleg Kostin
ну там и разрыва как такового нету, есть частичное повреждение.
А это лучший вариант из трёх)
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Mamontilo
Ответ Ave_milk
Скорейшего восстановления Бальде, безоговорочный игрок основы на долгие годы!
В составе Барсы таких немного сейчас, надеюсь альтернатива покреативнее у Барсы на этой позиции будет в ближайшие годы
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