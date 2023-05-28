Бальде выбыл на полтора месяца из-за частичного разрыва связки. Защитник «Барсы» получил травму после подката хавбека «Мальорки» Ндиайе на 14-й минуте

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 19-летний футболист получил частичный разрыв боковой коллатеральной связки правого колена. Бальде пропустит 6-7 недель из-за этого повреждения.

получил повреждение на 14-й минуте матча 37-го тура против «Мальорки». Полузащитник Амат попал латералю в голень в результате подката. Судья Хорхе Фигероа Васкес изучил повтор и показал Ндиайе красную карточку.

Бальде не смог продолжить игру – его заменил Серджи Роберто.

В этом сезоне Бальде сыграл в 43 матчах за «Барсу» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Мальоркой» (2:0, второй тайм).

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