Йоканович об уходе из «Динамо»: «Не хочу объяснять, что случилось в клубе. Работу в России пока не комментирую»

Славиша Йоканович высказался об уходе из московского «Динамо».

«Динамо» объявило об уходе Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в Мир (0:3). Сербский специалист возглавлял команду с июня прошлого года.

«Спасибо «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии касаемо моей работы в России.

Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», – сказал Йоканович.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата.

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