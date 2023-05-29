Йоканович об уходе из «Динамо»: «Не хочу объяснять, что случилось в клубе. Работу в России пока не комментирую»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Славиша Йоканович Футбол

Славиша Йоканович высказался об уходе из московского «Динамо».

«Динамо» объявило об уходе Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в Мир РПЛ (0:3). Сербский специалист возглавлял команду с июня прошлого года.

«Спасибо «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии касаемо моей работы в России.

Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», – сказал Йоканович.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата.

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17 комментариев

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Максим Заворин
Как приземлюсь в Белграде - всё выскажу)
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Тиджани Бабангида
Результаты на лицо. Комментарии излишни
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SMART789
Европейский топ тренер, белые кроссовки, модный, стильный, тактический ник за 2+ ляма 😂
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justbored
Молчание - золото.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
в Динамо как был бардак, так и остался. Кто там рулит, кто за что отвечает, 🤷‍♂️
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Маргарита Михайловна
Проблемы у Динамо начались когда они связались с Бабасян. Она всегда и сама проигрывает и другим приносит несчастья.
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Dinamik1
А работы ни какой не было.Первая половина на багаже Шварца а потом провал.
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Fjordy
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не в этом дело, ради одного клуба последние несколько лет рфс работает для достижения на 100 лет в качестве самого титулованного клуба России, т.е выиграть 11 чемпионств, на текущий момент, лидером является Спартак имея 10, зенит 9, ближайшие два года будут убиты на то, что бы перегнать Спартак и в год 100 лет выиграть все титулы, думаешь слив Динамо в год столетия случаен, как и наш слив прошлогодний?
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Ответ Fjordy
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ждать недолго, проверим?
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