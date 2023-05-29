Йоканович об уходе из «Динамо»: «Не хочу объяснять, что случилось в клубе. Работу в России пока не комментирую»
Славиша Йоканович высказался об уходе из московского «Динамо».
«Динамо» объявило об уходе Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в Мир РПЛ (0:3). Сербский специалист возглавлял команду с июня прошлого года.
«Спасибо «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии касаемо моей работы в России.
Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», – сказал Йоканович.
«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата.
Скопинцев о Йокановиче: «Динамо» с ним обыграло «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо» – когда такое было?»
«Это неуважение к игрокам». Вратарь «Динамо» наехал на Йокановича после увольнения
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
17 комментариев