Осинькин о 13-м месте «Крыльев»: «Мы не в зоне вылета, мы еще боремся!»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Факел Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин заявил, что «Крылья Советов» поборются за сохранение места в Мир РПЛ.

Главный тренер самарцев высказался после матча с «Факелом» (1:2). После 29 туров «Крылья» занимают 13-е место в таблице – в зоне стыковых игр.

«Мы пропустили первый гол, и «Факел» закрылся, оказывал давление в определенных зонах, контролировать мяч было очень сложно. Поле не давало возможности быть надежными, отсюда мы не играли в свой футбол, пробовали, но пришлось поменять стиль, особенно во втором тайме. Мы договорились упростить игру, потому что перестали ожидать, что сможем надежно двигать мяч, как мы этого хотели.

Мы действительно были не очень внимательными, голы пришли из ниоткуда. Пассивный офсайд очень на нас давил – как в этих ситуациях арбитры судят, мы еще не знаем. Дождемся оценки судейских специалистов.

После гола инициатива, контроль были у хозяев. Потом мы вернулись в игру, но не хватило. Не наш был день. Поздравляю хозяев с победой. Мы не в зоне вылета, мы еще боремся!» – сказал Осинькин.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
КС сплавляют в очередной раз, вот только команда должна остаться через стыки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий