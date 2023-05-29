Осинькин о 13-м месте «Крыльев»: «Мы не в зоне вылета, мы еще боремся!»

Игорь Осинькин заявил, что «Крылья Советов» поборются за сохранение места в Мир РПЛ.

Главный тренер самарцев высказался после матча с «Факелом» (1:2). После 29 туров « » занимают 13-е место в таблице – в зоне стыковых игр.

«Мы пропустили первый гол, и « » закрылся, оказывал давление в определенных зонах, контролировать мяч было очень сложно. Поле не давало возможности быть надежными, отсюда мы не играли в свой футбол, пробовали, но пришлось поменять стиль, особенно во втором тайме. Мы договорились упростить игру, потому что перестали ожидать, что сможем надежно двигать мяч, как мы этого хотели.

Мы действительно были не очень внимательными, голы пришли из ниоткуда. Пассивный офсайд очень на нас давил – как в этих ситуациях арбитры судят, мы еще не знаем. Дождемся оценки судейских специалистов.

После гола инициатива, контроль были у хозяев. Потом мы вернулись в игру, но не хватило. Не наш был день. Поздравляю хозяев с победой. Мы не в зоне вылета, мы еще боремся!» – сказал .

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