«Наполи» предложил 25 млн евро за Бету. Отступные за форварда «Удинезе» – 35 млн

«Наполи» предложил 25 млн евро за форварда «Удинезе» Бету.

Однако черно-белые требуют за 25-летнего португальца 35 млн – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

При этом « » интересуется еще двумя игроками « » – хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.

Неаполитанцы намерены приобрести на случай ухода .

В 30 матчах сезона Серии А на счету Бету 10 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!