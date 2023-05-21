«Наполи» предложил 25 млн евро за Бету. Отступные за форварда «Удинезе» – 35 млн
«Наполи» предложил 25 млн евро за форварда «Удинезе» Бету.
Однако черно-белые требуют за 25-летнего португальца 35 млн – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
При этом «Наполи» интересуется еще двумя игроками «Удинезе» – хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.
Неаполитанцы намерены приобрести Бету на случай ухода Виктора Осимхена.
В 30 матчах сезона Серии А на счету Бету 10 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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