«Наполи» предложил 25 млн евро за Бету. Отступные за форварда «Удинезе» – 35 млн

Теги Удинезе серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Родриго Бекао Бету Бетункал Лазар Самарджич Футбол

«Наполи» предложил 25 млн евро за форварда «Удинезе» Бету.

Однако черно-белые требуют за 25-летнего португальца 35 млн – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

При этом «Наполи» интересуется еще двумя игроками «Удинезе» – хавбеком Лазарем Самарджичем и защитником Родриго Бекао.

Неаполитанцы намерены приобрести Бету на случай ухода Виктора Осимхена.

В 30 матчах сезона Серии А на счету Бету 10 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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10 комментариев

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Азрет-Али Айбазов
Ответ Great ManUtd
Вот хитрожопые, как за Осимхена, так больше 100-ки, как отступные 35, так платить не хотят.
Ценник Осимхена в трансфермаркте 100. Ценник Бето 13. Может 25 не так уж и мало?
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Сергей Уткин
Ответ Great ManUtd
Вот хитрожопые, как за Осимхена, так больше 100-ки, как отступные 35, так платить не хотят.
Осимхена нет смысла отпускать, когда они сами за него 75 миллионов отвалили
+13
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Толик Изверг
Зачем отдавать лямов 25 за баганую глючную бету, если можно чуть подождать полноценный релиз, или хотя бы демо-версию.
+10
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Great ManUtd
Вот хитрожопые, как за Осимхена, так больше 100-ки, как отступные 35, так платить не хотят.
+5
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Милан 737...
Наполи уже готовится к уходу Осимхена, это просто неизбежно, а жаль ...
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Милан 737...
Наполи уже готовится к уходу Осимхена, это просто неизбежно, а жаль ...
Наверное, не могут переподписать. А через год за большую сумму не отдашь с годом контракта.
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deadjoker
Типа через год продадут за 100ку? :)
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Чёрный тюльпан
Лилль же за 60 Дэвида отдаёт. Можно снова (как с Осименом) через мутные схемы его взять по такой цене, скинув "догам" ещё свой молодняк, за который они заплатят по итогу, а потом пихнуть через год-два канадца за 120.
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Okaka
хороший нап Бету, высокий, но при этом техничный и пластичный
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Андрюха с района
Ответ Great ManUtd
Вот хитрожопые, как за Осимхена, так больше 100-ки, как отступные 35, так платить не хотят.
Как бы Витя топ) А Бету ноунейм) Поэтому логично, что не хотят переплачивать за ноунейма, которому уже 25 лет)
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