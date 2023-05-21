Лионель Месси отдал 20 голевых передач в текущем сезоне.

Форвард « » ассистировал на 8-й минуте матча с « » (2:1, второй тайм).

Теперь у аргентинца 16 результативных передач в чемпионате Франции. Еще 4 у него в Лиге чемпионов.

Также во всех турнирах на клубном уровне аргентинец отметился 20 голами.

Он стал единственным футболистом с такими показателями среди участников топ-5 лиг Европы.

Подробно со статистикой 35-летнего можно ознакомиться здесь.

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