Только Месси забил 20 голов и сделал 20 ассистов среди игроков топ-лиг в этом сезоне
Лионель Месси отдал 20 голевых передач в текущем сезоне.
Форвард «ПСЖ» ассистировал Килиану Мбаппе на 8-й минуте матча с «Осером» (2:1, второй тайм).
Теперь у аргентинца 16 результативных передач в чемпионате Франции. Еще 4 у него в Лиге чемпионов.
Также во всех турнирах на клубном уровне аргентинец отметился 20 голами.
Он стал единственным футболистом с такими показателями среди участников топ-5 лиг Европы.
Подробно со статистикой 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
P.S. Месси единственный игрок в истории футбола с +20 голами и + 20 ассистами в 10 сезонах:)
Думаете, его статистику сейчас хотят заметить? Смотрят, смотрят, внимательно смотрят, и НЕ ВИДЯТ.
Ненависть отнимает зрение.
Например , многие не заметили, что Месси чемпион мира.
Не могут это видеть.
Обычно лучшие футболисты чемпионата Франции переходят в суперклубы, скажем в Барселону.
И Месси уже пора туда.
Во всех остальных случаях он пассажир, пешеход, гроза Осеров и Тулуз.
Чисто по фану молодых гоняет и кайфует.
мы все видели уровень Лео со старта Лиги 1 и на ЧМ, после Мундиаля чисто в пешеходном режиме и все равно в топе)))
Холланду ЗБ