Только Месси забил 20 голов и сделал 20 ассистов среди игроков топ-лиг в этом сезоне

Теги Осер ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси отдал 20 голевых передач в текущем сезоне.

Форвард «ПСЖ» ассистировал Килиану Мбаппе на 8-й минуте матча с «Осером» (2:1, второй тайм).

Теперь у аргентинца 16 результативных передач в чемпионате Франции. Еще 4 у него в Лиге чемпионов.

Также во всех турнирах на клубном уровне аргентинец отметился 20 голами.

Он стал единственным футболистом с такими показателями среди участников топ-5 лиг Европы.

Подробно со статистикой 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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81 комментарий

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Jurgen Klinsmann
а сколько нужно набрать чтоб сезон не считался провальным?
+186
-10
+176
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Отец Абду
Только Месси единственный Инопланетянин:)

P.S. Месси единственный игрок в истории футбола с +20 голами и + 20 ассистами в 10 сезонах:)
+100
-12
+88
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А.Э.РАСИМ
Ответ Jurgen Klinsmann
а сколько нужно набрать чтоб сезон не считался провальным?
Не знаю.Иногда и после 90 мячей за год некоторые были "не убеждены".
Думаете, его статистику сейчас хотят заметить? Смотрят, смотрят, внимательно смотрят, и НЕ ВИДЯТ.

Ненависть отнимает зрение.
Например , многие не заметили, что Месси чемпион мира.
Не могут это видеть.

Обычно лучшие футболисты чемпионата Франции переходят в суперклубы, скажем в Барселону.
И Месси уже пора туда.
+87
-10
+77
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Iamliam
Ответ Jurgen Klinsmann
а сколько нужно набрать чтоб сезон не считался провальным?
Чтобы сезон для Месси считался не провальным, нужно было выиграть ЧМ, ЛЧ, Лигу1, стать лучшим бомбардиром и мвп всех турниров)
Во всех остальных случаях он пассажир, пешеход, гроза Осеров и Тулуз.
+51
-7
+44
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rigobersong
G.O.A.T! 👑 🇦🇷
+44
-10
+34
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London.is.blue
Папа футбола на изичах во всех топах, легкая работа.

Чисто по фану молодых гоняет и кайфует.
+33
-7
+26
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Манковский
Опять пешком ходит 20+20. Как же бомбит у недоброжелателей.
+18
-2
+16
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Гусейн Магомедрасулов
Французы поставят 4 бала из 10 за весь сезон и включат в список худших игроков)
+18
-2
+16
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Митя Коваленко
Ответ Alexander Nikitin
Без разницы какие у него показатели, ведь голосуют невзирая на них. В 2010м ему дали золотой мяч после 0-4 от Германии и провала на чемпионате мира, в 2014м за 0 голов и одну голевую передачу в плей-офф чемпионата мира.
в 14 году кринж не вышел из группы ЧМ, но получил зм
+13
-1
+12
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Алексей Игоревич
А первым мог быть и Хвича, ураганно шел к такому топ показателю, 14+14 набрал, с учетом своей сухой серии в 12 игр
+12
0
+12
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кто-то
Вот повод, чтобы освистывать Месси!
+12
-1
+11
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Терминатор///Айлбибекович
Играя в пол ноги после Мундиаля(так как французы после поражения на ЧМ стали его освистывать).
+13
-3
+10
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fussballer
Ответ Милан 737...
Опять ЗМ ? 🤦‍♂️
И никак иначе!
+12
-3
+9
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Ya Tolik
Ответ Милан 737...
Опять ЗМ ? 🤦‍♂️
Если МС возьмёт требл, то Де Брюйне и Эрлинг смогут побороться за второе место🤓
+11
-3
+8
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Iamliam
Вот вам и пешеход)
+11
-4
+7
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Барсик Юрана
Опять Месси виноват
+10
-4
+6
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Эндрю81
Но сделал это без уважения. Должен уйти. Все логично по мнению французской гoпoты, смотрящей футбол попой к полю.
+8
-2
+6
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Иван Иванов
Леброн Джеймс в баскетболе, Овечкин в хоккее , а Месси в футболе!
+7
-1
+6
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skxgpkt7xn
он лучший, лучший, лучший!!!
+6
-1
+5
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Игорь Климов
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Французы поставят 4 бала из 10 за весь сезон и включат в список худших игроков)
Французские СМИ и болельщики никогда не простят Лео Месси победу на ЧМ, а самое главное это то, что из-за проигрыша сборной Франции, Мбаппе не получит за этот сезон Золотой Мяч, это они прекрасно понимают.
+7
-2
+5
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AnMe
👍🏼 выкладывался бы еще, было бы 30+30
+7
-3
+4
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Станислав Л
будущий обладатель 8 ЗМ! Брависсимо!
+5
-1
+4
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Todo
да ладно вам парни!!!
мы все видели уровень Лео со старта Лиги 1 и на ЧМ, после Мундиаля чисто в пешеходном режиме и все равно в топе)))
+4
0
+4
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Игорь Климов
Ответ kx9vs4qvvm
Золотой мяч в студию!!!
Не спеши ты уж так, скоро Лео Месси получит по итогам этого сезона, свой заслуженный 8-й Золотой Мяч.
+3
0
+3
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MUthebest
Ответ Сергей Григорьев
а Холланд забил 50) кому ЗМ?
ЗМ Месси
Холланду ЗБ
+4
-1
+3
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