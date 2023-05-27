Анчелотти о 2:1 с «Севильей»: «Реалу» почти невозможно найти мотивацию, чтобы показать лучший футбол, но мы хотим закончить сезон хорошо»

Карло Анчелотти удовлетворен выступлением «Реала» в игре против «Севильи» (2:1).

«Мы хотим закончить сезон хорошо. Найти мотивацию для того, чтобы показать свой лучший футбол, почти невозможно, но мы все еще можем хорошо проводить матчи.

Постепенно по ходу матча команда обрела уверенность и взяла мяч под контроль. Мне понравилась наша игра.

После ЧМ-2022 Родриго играет ведущую роль, он много раз был решающим фактором. У него выдающийся уровень мастерства. Он может играть на любой позиции в атаке. В центре ему сложнее выигрывать единоборства, но во время контратак в этой зоне он опаснее, чем на фланге», – сказал главный тренер « ».

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