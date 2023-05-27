Анчелотти о 2:1 с «Севильей»: «Реалу» почти невозможно найти мотивацию, чтобы показать лучший футбол, но мы хотим закончить сезон хорошо»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига Родриго Гоэс Футбол

Карло Анчелотти удовлетворен выступлением «Реала» в игре против «Севильи» (2:1).

«Мы хотим закончить сезон хорошо. Найти мотивацию для того, чтобы показать свой лучший футбол, почти невозможно, но мы все еще можем хорошо проводить матчи.

Постепенно по ходу матча команда обрела уверенность и взяла мяч под контроль. Мне понравилась наша игра.

После ЧМ-2022 Родриго играет ведущую роль, он много раз был решающим фактором. У него выдающийся уровень мастерства. Он может играть на любой позиции в атаке. В центре ему сложнее выигрывать единоборства, но во время контратак в этой зоне он опаснее, чем на фланге», – сказал главный тренер «Реала». 

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12 комментариев

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Роман
Родриго хорош.
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-2
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ZamoRano
Севилья 3-0 маню
Севилья 1-2 Реал

factos!
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инок
Скажите спасибо Родриго, что спас эту игру.
+5
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Rahmanberdi
Родриго снова вручает
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Yuriy Chistyakov
Болельщики: "ну да, ну да, пошли мы на***"
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Машина Мощная
хороший сезон же чё
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M93
Анчелотти, научил бить по воротам Винисиуса, что так долго не можешь настроить прицел Родриго? Поработайте над его реализацией и у нас будет киллер. 17 упущенных голевых моментов за сезон.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ ZamoRano
Севилья 3-0 маню Севилья 1-2 Реал factos!
Климов? ☺ шучу)
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rachidibrahimov
Ответ Машина Мощная
хороший сезон же чё
Неплохой. Но не хороший.
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