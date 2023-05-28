Гвардиола о 0:1 с «Брентфордом»: «Ман Сити» завершил исключительную кампанию. Не думаю, что поражение повлияет на уверенность»

Пеп Гвардиола высоко оценил выступление «Манчестер Сити» в АПЛ.

Сегодня «горожане» уступили «Брентфорду» (0:1) в 38-м туре .

«Мы завершили исключительную кампанию. Футболисты хорошо сыграли против отличной команды, великолепной. Нам было сложно играть со столь сильным соперником. Поздравляю « » с победой.

Я не думаю, что это поражение повлияет [на нашу уверенность в себе].

Для меня было важно, чтобы мы не потеряли свое лицо [после 7 изменений в составе] – и этого не произошло», – сказал главный тренер « ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте