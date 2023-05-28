Гвардиола о 0:1 с «Брентфордом»: «Ман Сити» завершил исключительную кампанию. Не думаю, что поражение повлияет на уверенность»
Пеп Гвардиола высоко оценил выступление «Манчестер Сити» в АПЛ.
Сегодня «горожане» уступили «Брентфорду» (0:1) в 38-м туре АПЛ.
«Мы завершили исключительную кампанию. Футболисты хорошо сыграли против отличной команды, великолепной. Нам было сложно играть со столь сильным соперником. Поздравляю «Брентфорд» с победой.
Я не думаю, что это поражение повлияет [на нашу уверенность в себе].
Для меня было важно, чтобы мы не потеряли свое лицо [после 7 изменений в составе] – и этого не произошло», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
8 комментариев