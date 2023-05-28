Гвардиола о 0:1 с «Брентфордом»: «Ман Сити» завершил исключительную кампанию. Не думаю, что поражение повлияет на уверенность»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брентфорд Футбол

Пеп Гвардиола высоко оценил выступление «Манчестер Сити» в АПЛ.

Сегодня «горожане» уступили «Брентфорду» (0:1) в 38-м туре АПЛ.

«Мы завершили исключительную кампанию. Футболисты хорошо сыграли против отличной команды, великолепной. Нам было сложно играть со столь сильным соперником. Поздравляю «Брентфорд» с победой.

Я не думаю, что это поражение повлияет [на нашу уверенность в себе].

Для меня было важно, чтобы мы не потеряли свое лицо [после 7 изменений в составе] – и этого не произошло», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Нижников
брентфорд обыграл в обоих кругах МС
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Куянец
Брентфорд не чувствует Ман сити
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
7 замен было! это и есть дубль на не нужную игру с Брентфордом, но при этом ему было важно посмотреть как лавочники будут вкалывать. вывод у Ман Сити нет дубля, не точ о 3-4 состава как ноют хейтеры
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ ruslan_khaibulov
7 замен было! это и есть дубль на не нужную игру с Брентфордом, но при этом ему было важно посмотреть как лавочники будут вкалывать. вывод у Ман Сити нет дубля, не точ о 3-4 состава как ноют хейтеры
Так это не проблема хейтеров, что у мешка нет дубля при миллиардных трансферах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Спецом проиграли что бы на финал КА злее быть .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий