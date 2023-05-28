Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» выиграет ЛЧ, споры закончатся. Без этого нас назовут провалом»

Пеп Гвардиола считает, что без победы в Лиге чемпионов «Ман Сити» будут недооценивать.

«Нет ни одного человека, который скажет: «Даже если вы не выиграли Лиги чемпионов, 5 побед в – это уже успех». Нет-нет-нет. В таком случае наши достижения будут неполными. Нас назовут провалом.

Окей, это нужно принимать. Вперед. Если мы выиграем , все споры закончатся», – сказал главный тренер « ».

10 июня «Ман Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

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