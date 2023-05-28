Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» выиграет ЛЧ, споры закончатся. Без этого нас назовут провалом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что без победы в Лиге чемпионов «Ман Сити» будут недооценивать.

«Нет ни одного человека, который скажет: «Даже если вы не выиграли Лиги чемпионов, 5 побед в АПЛ – это уже успех». Нет-нет-нет. В таком случае наши достижения будут неполными. Нас назовут провалом.

Окей, это нужно принимать. Вперед. Если мы выиграем Лигу чемпионов, все споры закончатся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

10 июня «Ман Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

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48 комментариев

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Александр Степанов
Очень хочется, чтобы Пеп взял ЛЧ в этом году. Интер конечно хорош, но по совокупности страданий и невезения в прошлые годы, желаю Сити победы.
+39
-18
+21
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Aleksey Yashin
Да, если Сити не возьмёт ЛЧ, будет чувство недосказанности
+22
-4
+18
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Антон Бондаренко
Ответ Vlados 86
Ну не возьмёт Сити сейчас - потратят ещё лямов 200-300 на трансферы и точно возьмут через год-два. Чего за мешок переживать, который баблом накачивают регулярно? Вот взять ЛЧ с пенсионерами типа Ачерби, Дармиана, Джеко и др. - посложнее задачка.
Сити последний раз тратил 200 млн в сезоне 17/18, вести бюджет они почти научились. Не совсем понятно в чём тут мешковость
+12
-1
+11
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Uragan Boy
Гвардиола и так величайший тренер современного футбола, если выиграет лигу чемпионов официально Гвардиола сипнет лучшим тренером в истории футбола
+10
-3
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Дмитрий Крутенко
Пеп уже повторил рекорд Фергюсона и и теперь он второй тренер в истории Англии, который выиграл чемпионат трижды кряду. Надеюсь в следующем сезоне станет единственным, кто возьмет 4 чемпионата подряд.
+7
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+6
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Желаю удачи и победы в финале,Пеп!💙💪
+7
-4
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udiekemen
Ответ Aleksey Yashin
Да, если Сити не возьмёт ЛЧ, будет чувство недосказанности
И всяким неадекватным будет что сказать
+6
-3
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Кашшай Чакырович
Ответ Акира_1
Комментарий удален пользователем
Какую то чушь ты несёшь ,сколько тренеров сменилось в Псж ,они выиграли лигу чемпионов ? Сколько бабла потратили на псж они выиграли лигу чемпионов ?Почти любой клуб, который выигрывал лигу чемпионов тратил больше ,реал ,Челси вообще больше всех потратили 21 веке ,только играют в такой блевотный футбол ,Мю с 2013 года потратил 1 миллиард 700 миллионов ,они даже АПЛ выиграть не могут поэтому не пори чушь !тот же моуриньо с трансферами в 500 миллионов на Мю смог заянть только второе место в АПЛ и выиграть лигу Европу ахахаха ,сколько при Моуриньо потратил Челси и Реал ,он выиграл что то в лиге чемпионов ?))
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Ман Сити
Это как про Арсенал. До старта сезона никто в них не верил, а когда они заняли 2-е место все орут что это провал. Будет например Чемп+ЛЧ и без кубка, будут визжать "позор, провал, да я бы с Сити каждый сезон треблы бы брал"
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Batt Monner
Даже если Сити выиграет Лигу Вселенной против непобедимой команды десептиконов с Корусканта, хейтеры все равно найдут повод придраться. Если не сегодня, то завтра, при первой следующей неудаче Пепа
+3
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Ignazio DE Alter
если Гвардиола выиграет ЛЧ с другим клубом, это как Месси выиграл ЧМ. Футбольный бог осуществит справедливость
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tampa-bay
Ответ Александр Степанов
Очень хочется, чтобы Пеп взял ЛЧ в этом году. Интер конечно хорош, но по совокупности страданий и невезения в прошлые годы, желаю Сити победы.
Сити еще много раз выйдет в финалы и полуфиналы ЛЧ, а этому Интеру после этого сезона дай бог хотя бы до 1/4 дойти, так что хотелось бы сказки
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Vlados 86
Ответ Антон Бондаренко
Сити последний раз тратил 200 млн в сезоне 17/18, вести бюджет они почти научились. Не совсем понятно в чём тут мешковость
1.7 млрд за 10 лет, про бюджет тоже смешно - у них более 100 нарушений, когда арабские компании "Рога и копыта" Мансура перекладывали деньги из правого кармана в левый. Ещё в феврале их чуть ли не в шип грозились отправить за нарушения
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wolkov
с удовольствием понаблюдаю, что на этот раз помешает лысому шарлатану выиграть лч
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Vlados 86
Ответ Александр Степанов
Очень хочется, чтобы Пеп взял ЛЧ в этом году. Интер конечно хорош, но по совокупности страданий и невезения в прошлые годы, желаю Сити победы.
Ну не возьмёт Сити сейчас - потратят ещё лямов 200-300 на трансферы и точно возьмут через год-два. Чего за мешок переживать, который баблом накачивают регулярно? Вот взять ЛЧ с пенсионерами типа Ачерби, Дармиана, Джеко и др. - посложнее задачка.
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tampa-bay
Ответ Dr.aydar
Это как в свое время все ждали, когда Ди Каприо возьмет оскара
Оскар незаслужен как по мне, Лео в Выжившем весь фильм тупо лежал, вот за Волк Уолл Стрит нужно было дать
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Dr.aydar
Ответ Aleksey Yashin
Да, если Сити не возьмёт ЛЧ, будет чувство недосказанности
Это как в свое время все ждали, когда Ди Каприо возьмет оскара
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Vinnipukh Vinni
Ответ А.В. Бубнов
Вас называли, называют и будут называть недоразумением покупаюшим победы)
Всякие дурачки любят чушь нести.
Нормальные болельщики восхищены крутым футболом МанСити.
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tampa-bay
Ответ Ulan Iskanderov
Есть предчувствие, что Интер что-то подготовил к финалу, итальянцы всегда умели удивить к заключительному матчу, одна из 2-3 заготовок по контр атаке сработает, потом Интер ставит глухой автобус, у Пепа начинаются грустные флешбэки с 2010 года.
Как бы иронично не было, но Барса забила Интеру первой и казалось бы что Интер должен был побежать в атаку и все должно пойти к чертям, но...
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llolishe
Итак итак провал за 150 лет два финала ЛЧ
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зак
если Интер засущит игру, а с таким нападением Лаутаро и Лукаку, Сити может парочку пропустить и не успеет отыграться..
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Vlados 86
Ответ Alon Raven
Ну да. Реал, которому Испания отваливает "за телеправа Ла Лиги на показ в Испании" столько же, сколько Сити получает за телеправа АПЛ со ВСЕГО МИРА, вот уж точно не мешок! Ему ж не отваливает государственное телевидение кучу бабла.. И Тебас врёт, и финансовые агентства, у которых такие же цифры..
Мадрид, при любых раскладах, потратил меньше Сити процентов на 25-30. А уж по выручке с трансферов разница примерно вдвое, не в пользу англичан.
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Юлия Закаблукова
Интер не соперник такому сити, хотя буду за миланцев
+3
-3
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Кашшай Чакырович
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Полуэктов Пётр
Вряд ли хоть один адекватный человек сможет назвать этот невероятный по силе Сити провалом, лаже если они проиграют финал ЛЧ. Это один волнительный матч, там что угодно случиться может. Это не отменит ни этого шикарного сезона в целом, ни шикарной игры (а не только результатов), ни того же в предыдущих сезонах.
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