Фрэнк Лэмпард: «Фанаты «Челси» понимают, в какой сложной ситуации я был назначен. У меня отличная связь с клубом, я вернусь еще не раз»

Фрэнк Лэмпард считает, что «Челси» заслужил победу в матче с «Ньюкаслом» (1:1).

«Мы должны были победить, думаю. Мы играли так, как должен играть « » дома: создавали больше опасных моментов, действовали более уверенно, чем раньше. Соперник тоже создавал моменты, это хорошая команда, которую раскрепостило отсутствие турнирной мотивации. Против « » надо играть осторожно, поскольку он быстро убегает в контратаки.

Было приятно попрощаться с фанатами, я ценю их. Болельщики «Челси» понимают сложность нашей ситуации на момент моего назначения. Мы не смогли добиться желаемых результатов в этом сезоне, но что есть – то есть.

Я не слишком много ностальгирую. У меня с клубом отличная связь, я еще не раз вернусь сюда.

Я очень рад за « » (команда, с которой работал до конца января, избежала вылета – прим. Sports.ru). Там есть люди, которым клуб небезразличен. Это большой клуб, он заслуживает играть в .

Я возьму паузу, работа была достаточно интенсивной. Я отдал все силы. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер, контракт которого рассчитан до конца сезона.

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