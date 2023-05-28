Фрэнк Лэмпард: «Фанаты «Челси» понимают, в какой сложной ситуации я был назначен. У меня отличная связь с клубом, я вернусь еще не раз»
Фрэнк Лэмпард считает, что «Челси» заслужил победу в матче с «Ньюкаслом» (1:1).
«Мы должны были победить, думаю. Мы играли так, как должен играть «Челси» дома: создавали больше опасных моментов, действовали более уверенно, чем раньше. Соперник тоже создавал моменты, это хорошая команда, которую раскрепостило отсутствие турнирной мотивации. Против «Ньюкасла» надо играть осторожно, поскольку он быстро убегает в контратаки.
Было приятно попрощаться с фанатами, я ценю их. Болельщики «Челси» понимают сложность нашей ситуации на момент моего назначения. Мы не смогли добиться желаемых результатов в этом сезоне, но что есть – то есть.
Я не слишком много ностальгирую. У меня с клубом отличная связь, я еще не раз вернусь сюда.
Я очень рад за «Эвертон» (команда, с которой Лэмпард работал до конца января, избежала вылета – прим. Sports.ru). Там есть люди, которым клуб небезразличен. Это большой клуб, он заслуживает играть в АПЛ.
Я возьму паузу, работа была достаточно интенсивной. Я отдал все силы. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер, контракт которого рассчитан до конца сезона.
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Нет ничего удивительного, что у Лэмпарда нигде отношения с раздевалкой не сложились и его как тренера никто всерьез не воспринимает среди футболистов.Он практически как Мостовой, считает что все про футбол знает, а все остальные дуpаки и поленья.
а ты где пропадал после 4-1?
тебя заждались ))
Непробиваемый и непотопляемый Лэмпард (с)
Мучительную боль невыплаканных слёз,
Укор речей твоих, безумные мученья...