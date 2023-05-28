Фрэнк Лэмпард: «Фанаты «Челси» понимают, в какой сложной ситуации я был назначен. У меня отличная связь с клубом, я вернусь еще не раз»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард считает, что «Челси» заслужил победу в матче с «Ньюкаслом» (1:1).

«Мы должны были победить, думаю. Мы играли так, как должен играть «Челси» дома: создавали больше опасных моментов, действовали более уверенно, чем раньше. Соперник тоже создавал моменты, это хорошая команда, которую раскрепостило отсутствие турнирной мотивации. Против «Ньюкасла» надо играть осторожно, поскольку он быстро убегает в контратаки.

Было приятно попрощаться с фанатами, я ценю их. Болельщики «Челси» понимают сложность нашей ситуации на момент моего назначения. Мы не смогли добиться желаемых результатов в этом сезоне, но что есть – то есть.

Я не слишком много ностальгирую. У меня с клубом отличная связь, я еще не раз вернусь сюда.

Я очень рад за «Эвертон» (команда, с которой Лэмпард работал до конца января, избежала вылета – прим. Sports.ru). Там есть люди, которым клуб небезразличен. Это большой клуб, он заслуживает играть в АПЛ.

Я возьму паузу, работа была достаточно интенсивной. Я отдал все силы. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер, контракт которого рассчитан до конца сезона.

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56 комментариев

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Иван Новиков
Звучит, как угроза.
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Пирс Морган
Это как злодея когда побеждают, он говорит, что еще вернется
+50
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пирс Морган
Это как злодея когда побеждают, он говорит, что еще вернется
Фрэнк Танослэмпард, Т-700 Лэмпард, Император Лэмпардтин
+13
-4
+9
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Антон Фалафель
От такого обещания фанатам Челси стало не по себе
+9
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Кактус Каким
Лэмпард жжёт 😂😂😂
+8
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Любезный Коссутий
верим во Фрэнки - зимой его услуги вполне могут пригодиться
+7
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Гол в девятину
Вообще непробиваемый и мега чсвшный,В своей тренерской работе он никаких ошибок никогда не видит, всегда то непдоходящий проект, то неудачное время, то состав везде слабый нужно менять всю команду под гениальные задумки Лэмпси.Такие люди никогда даже себе не признаются, что и близко не тянут и нужно хотя бы подучиться.Представляю как он не по делу постоянно костерит игроков на тренировках и в раздевалке.Считает себя великим мотиватором, но при этом обладает тяжелейшим душным характером.

Нет ничего удивительного, что у Лэмпарда нигде отношения с раздевалкой не сложились и его как тренера никто всерьез не воспринимает среди футболистов.Он практически как Мостовой, считает что все про футбол знает, а все остальные дуpаки и поленья.
+11
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Natalia Antonova
1 победа в 11 матчах фанатам запомнится надолго
+4
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igls54
Легенда добилась легендарного результата, так что все логично
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maximus3737
Возвращайся конечно на Стэмфорд. Но умоляю, только как болельщик
+3
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Egresss
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Фрэнк Танослэмпард, Т-700 Лэмпард, Император Лэмпардтин
Скорее Т-821
+4
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Gerundiy
Ответ Иван Новиков
Звучит, как угроза.
Скорее, как приговор))
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Любезный Коссутий
верим во Фрэнки - зимой его услуги вполне могут пригодиться
Услуги для остальных 19 команд в Премьер-лиге?
+3
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Пенс
Фанаты Эвертона тоже. Получить работу этот проходимец может только из-за паспорта, а так ему место рядом с Невиллом языком чесать за миллионы. Два сапога пара.
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Roman
Правильно, Фрэнки. Надо вернуться и доделать начатое до конца - повысить Челси в чемпионшип
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Dm Kznts
Ответ Пенс
Фанаты Эвертона тоже. Получить работу этот проходимец может только из-за паспорта, а так ему место рядом с Невиллом языком чесать за миллионы. Два сапога пара.
о пЭнс
а ты где пропадал после 4-1?
тебя заждались ))
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Роман
Фрэнки, спасибо. Но давай без возвращения.
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Benner
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
I’ll be back
Выучи английский. Не позорься
+6
-5
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Максим Заворин
А вот угрожать не надо
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Пенс
Ответ Dm Kznts
о пЭнс а ты где пропадал после 4-1? тебя заждались ))
а где я должен быть, димон? У людей есть жизнь. И причём здесь вообще 4-1?
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Растиньяк
иди в сити лучше
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Black Phoenix
I’ll be back
Непробиваемый и непотопляемый Лэмпард (с)
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sashafan2
Вот ужас то.
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Wasilij Petrow
Вернись, мы все простим - упреки, подозренья.
Мучительную боль невыплаканных слёз,
Укор речей твоих, безумные мученья...
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Акира_1
Конечно, в качестве гостя на трибуне welcome, но тренером уже никогда. Не стоить больше портить свою репутацию легенды в Челси.
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