«Дармштадт» вышел в Бундеслигу впервые с 2017 года
«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет.
Команда гарантировала себе выход в высший дивизион немецкого чемпионата после победы над «Магдебургом» (1:0) в матче второй Бундеслиги.
Таким образом, «Дармштадт» набрал 67 очков в 33 матчах и находится на первой позиции в таблице.
«Гамбург», который занимает третье место в таблице с 60 баллами в активе, уже не сможет опередить «Дармштадт» за два тура до завершения чемпионата во второй Бундеслиге.
За свою историю «Дармштадт» провел три сезона в первой Бундеслиге, прошлым из которых является сезон-2016/17.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
И вышли они не в 16/17, а в 14/15.
А вот то, что они вышли всего четвертый раз и будут всего пятый сезон в первой лиге играть за более чем столетнюю историю - вот это интереснее.
Но с таким набором исполнителей, что просто караул …
Хороший тренер.
Посмотрим как укомплектуются