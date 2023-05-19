«Дармштадт» вышел в Бундеслигу впервые с 2017 года

«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет.

Команда гарантировала себе выход в высший дивизион немецкого чемпионата после победы над «Магдебургом» (1:0) в матче второй Бундеслиги.

Таким образом, «Дармштадт» набрал 67 очков в 33 матчах и находится на первой позиции в таблице.

«Гамбург», который занимает третье место в таблице с 60 баллами в активе, уже не сможет опередить «Дармштадт» за два тура до завершения чемпионата во второй Бундеслиге.

За свою историю « » провел три сезона в первой Бундеслиге, прошлым из которых является сезон-2016/17.

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