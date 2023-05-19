«Дармштадт» вышел в Бундеслигу впервые с 2017 года

Теги бундеслига Германия Д2 Германия Дармштадт Футбол

«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет.

Команда гарантировала себе выход в высший дивизион немецкого чемпионата после победы над «Магдебургом» (1:0) в матче второй Бундеслиги.

Таким образом, «Дармштадт» набрал 67 очков в 33 матчах и находится на первой позиции в таблице.

«Гамбург», который занимает третье место в таблице с 60 баллами в активе, уже не сможет опередить «Дармштадт» за два тура до завершения чемпионата во второй Бундеслиге.

За свою историю «Дармштадт» провел три сезона в первой Бундеслиге, прошлым из которых является сезон-2016/17.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

14 комментариев

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pasmike
Надеюсь, Гамбург тоже выйдет. Все же клуб с большими традициями, хватит болтаться в подземелье.
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Filipp Gorski
Было бы прикольно еще Хайденхайм увидеть в бундес
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Semen B
Тупой заголовок. "Впервые с..." - это всё же скорее про большой промежуток. А тут всего 6 лет.
И вышли они не в 16/17, а в 14/15.

А вот то, что они вышли всего четвертый раз и будут всего пятый сезон в первой лиге играть за более чем столетнюю историю - вот это интереснее.
+7
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optimus primus
Ответ Semen B
Тупой заголовок. "Впервые с..." - это всё же скорее про большой промежуток. А тут всего 6 лет. И вышли они не в 16/17, а в 14/15. А вот то, что они вышли всего четвертый раз и будут всего пятый сезон в первой лиге играть за более чем столетнюю историю - вот это интереснее.
стоит добавить, что эта общая (с оговоркой про Западную Германию) первая лига возникла только через 65 лет после основания клуба, потому «всего лишь пятый раз за более, чем столетнюю историю клуба» звучит не совсем корректно. а в региональных верхних уровнях добундеслиговского футбола клуб вполне себе поигрывал.
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Andrey Andreev
Настоящий андердог: лучший результат клуба в чемпионатах Германии - 14-е место в Бундеслиге в сезоне 2015/16
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Spaten
Даром что «Дармштадт»
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OldRedWhite
Низовая команда , вроде Фрайбурга .
Но с таким набором исполнителей, что просто караул …
Хороший тренер.
Посмотрим как укомплектуются
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Розовопопый пони
У ТорстенаЛиберкнехта второй заход в БЛ, будем посмотреть
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Владимир Владимирович
Любимый клиент Пеповской Баварии
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Yu123
Ответ Filipp Gorski
Было бы прикольно еще Хайденхайм увидеть в бундес
кого-то из Гамбурга лучше
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-2
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Виткот
Ответ Yu123
кого-то из Гамбурга лучше
нет, уж, проживём без 0-8 от Баварии как-нибудь)
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-2
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Yu123
Ответ Виткот
нет, уж, проживём без 0-8 от Баварии как-нибудь)
не, если во втором бундесе хорошо сидится то пожалуйста
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Максим Новиков
Ответ pasmike
Надеюсь, Гамбург тоже выйдет. Все же клуб с большими традициями, хватит болтаться в подземелье.
Они снова в стыки попадут скорее всего. У Хайденхайма два матча осталось с двумя худшими командами чемпионата, которые уже считай вылетели и не будут иметь никакой мотивации
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