У «Динамо» 3 домашних поражения подряд. Общий счет – 2:9

«Динамо» проиграло три домашних матча подряд.

В заключительном домашнем матче сезона бело-голубые уступили « » (2:4), который состоялся в рамках 29-го тура Мир . В предыдущих домашних играх «Динамо» проиграло « » (0:3) и « » (0:2).

Таким образом, дома « » потерпело три поражения кряду с общим счетом 2:9.

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