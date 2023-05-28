У «Динамо» 3 домашних поражения подряд. Общий счет – 2:9
«Динамо» проиграло три домашних матча подряд.
В заключительном домашнем матче сезона бело-голубые уступили «Локомотиву» (2:4), который состоялся в рамках 29-го тура Мир РПЛ. В предыдущих домашних играх «Динамо» проиграло «Ахмату» (0:3) и «Факелу» (0:2).
Таким образом, дома «Динамо» потерпело три поражения кряду с общим счетом 2:9.
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Умеют же ,,порадовать" болельщиков Динамо восходящие звёзды мирового футбола.
Надо заново строить команду с сильным характером.
Умеющую играть в современный европейский футбол.