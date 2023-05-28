У «Динамо» 3 домашних поражения подряд. Общий счет – 2:9

Теги Локомотив ВТБ Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Факел Павел Алпатов Футбол

«Динамо» проиграло три домашних матча подряд.

В заключительном домашнем матче сезона бело-голубые уступили «Локомотиву» (2:4), который состоялся в рамках 29-го тура Мир РПЛ. В предыдущих домашних играх «Динамо» проиграло «Ахмату» (0:3) и «Факелу» (0:2).

Таким образом, дома «Динамо» потерпело три поражения кряду с общим счетом 2:9.

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27 комментариев

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А что так можно было?
Ну сезон уже слит, пацаны на расслабоне
+15
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+15
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Андрей Парчинский
Перестраивать команду нужно. От состава до руководства.
+10
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+10
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Алексей Иванов
Оо оо оо это оо оо оо Динамо оо оо оо! Не в обиду фанатам Динамо
+10
-2
+8
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Данил Кублицкий
За то они хорошо вью раздают , один Лещук чего стоит …. Надеюсь больше не увижу его в рамке за Динамо !
+7
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+7
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Дмитрий Мальков
По моему в прошлом году так же было
+4
0
+4
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Black Phoenix
Это уже даже не смешно. Финансовая стабильность Динамо на уровне Локо и Спартака - а выступают на уровне Химок и условного Факела из сезона в сезон. Это просто УГ.
+6
-3
+3
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Кеша
Локомотив с победой, молодцы ! Таких тенюг и говнюков так и надо унижать!
+3
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Кеша
Бесхребетная команда! Тьфу ! Моральные уроды ! Кто там восхищался продавцом адидаса и уборщиком раздевалок ? И даже более того , некоторые на полных щах предлагали оставить его главным на следующий сезон. Там первый гол от Локомотива с трех метров в упор показал , что защита проходной двор. Смолов пижон . Да там по каждому почти можно пройтись .
+3
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Dmitry Gaidar
Как были кучкой алигофренов,так и остались!
+3
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slow focus
это что получается, Лещуку объяснили только как против Торпедо играть?
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Андрей Кобранов
Отлично выступили в юбилейном сезоне , нечего сказать ! Спасибо за игру !
+2
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Demetrios
руководство ау, кто отвечать будет???
+2
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Сергей Жарковский
Лучший матч Локо! Браво!👏
+2
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AntOn
«Движение вниз» …. Как говорится, Динамо - сила в движении
+3
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</c/>
лучшие я считаю, а главное виноват серб Йоканович...
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Денис Полянский
Ответ Дмитрий Мальков
По моему в прошлом году так же было
последние лет 10 они такую хрень по весне исполняют
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Кеша
Ответ Direct free kick
Берии им очень не хватает ха ха
Расскажи что у тебя в мозгах . Очень интересно. Бгггг . Берию расстреляли в 1953 году . Ха ха- это вообще огонь!
+1
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rigobersong
Самая бесполезная московская команда, в Торпедо хотя бы сотни миллиардов не донатили:))
+1
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besaxara
Испанский стыд. Дворовая атака и оборона. «До чего довёл планету этот фигляр ПэЖэ. Кю!» (С)
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Игорь Пичугин
Парни до сих пор в шоке, что им Йованович руку не пожал.
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Dinamik1
Как болела Динамо прошу прощение за то что вытворяет эта команда.Они попросят прощение и тут же забудут им плевать на нас .все что обещают пустое место .
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Олег Демидов
Стыдоба
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Геннадий Швецов
Это ещё не последнее поражение…
Оренбург поднимется выше в таблице после заключительного тура чемпионата.
Умеют же ,,порадовать" болельщиков Динамо восходящие звёзды мирового футбола.
Надо заново строить команду с сильным характером.
Умеющую играть в современный европейский футбол.
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Doronya
Вход бесплатный…скоро придётся болельщикам доплачивать, чтобы приходили
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