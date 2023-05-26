Газзаев о «Зените»: «Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. Возможности позволяют, руки не связаны»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Малком Футбол

Валерий Газзаев уверен, что «Зенит» найдет замену Малкому в случае его ухода.

Сообщалось, что хавбек интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

— Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может просесть?

— Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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4 комментария

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Игорь Пичугин
Валера! Обьясни Володьке, ты почему не сбрил усы?
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За Валенсию с 1999
Усы сбрей, пёс
+2
0
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Xm.md
Гав
+1
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Артем Гладских
Газаев Пёс, Газаев Пёс 🐕
0
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