Газзаев о «Зените»: «Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. Возможности позволяют, руки не связаны»
Валерий Газзаев уверен, что «Зенит» найдет замену Малкому в случае его ухода.
Сообщалось, что хавбек интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
— Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может просесть?
— Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
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