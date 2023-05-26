Валерий Газзаев уверен, что «Зенит» найдет замену Малкому в случае его ухода.

Сообщалось, что хавбек интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

— Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может просесть?

— Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. У « » в этом отношении руки не связаны, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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