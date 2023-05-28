Клаудиньо посетил матч «Зенита»-2006 в Бразилии.

Бразильский полузащитник « » пообщался с игроками и тренерским штабом перед матчем с «Палмейрас», а также выполнил символический удар в игре. Петербуржцы выиграли 3:1.

С 27 мая по 3 июня команда «Зенита» 2006 года рождения играет в Бразилии против сверстников из юношеской сборной России и бразильских команд «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго» в рамках международного турнира стран БРИКС.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте