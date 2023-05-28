Клаудиньо посетил матч «Зенита»-2006 в Бразилии

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Футбол

Клаудиньо посетил матч «Зенита»-2006 в Бразилии.

Бразильский полузащитник «Зенита» пообщался с игроками и тренерским штабом перед матчем с «Палмейрас», а также выполнил символический удар в игре. Петербуржцы выиграли 3:1. 

С 27 мая по 3 июня команда «Зенита» 2006 года рождения играет в Бразилии против сверстников из юношеской сборной России и бразильских команд «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго» в рамках международного турнира стран БРИКС.

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15 комментариев

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Андрей Андреев
Ответ </c/>
политпроект как он есть, в любую дыру готовы затолкать для игр со "стратегическими" партнёрами, скоро в Китай поедут...)
А по вашему игры с командами Бразилии - это плохо?
+12
0
+12
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Альберт Акчурин
Питерцы??? Сам ты питерец, кто это написал)
+13
-2
+11
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Vovker
Ответ </c/>
политпроект как он есть, в любую дыру готовы затолкать для игр со "стратегическими" партнёрами, скоро в Китай поедут...)
Китай, будучи первой экономикой мира по ППС, плохой партнёр?
+11
0
+11
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Андрей Андреев
Ответ СБГ СПБ
год, с которого начались страдания Спартака
Их страдания начались чуть раньше
+11
-1
+10
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СБГ СПБ
Не питерцы, а петербуржцы
+10
-1
+9
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СБГ СПБ
Ответ Иван Новиков
Год, с которого началась история политпроекта.
год, с которого начались страдания Спартака
+9
-2
+7
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Несусветный Папаша
Всегда дико раздражало это словцо "питерцы"... Наверное чукчей тоже раздражает слово чукча.
+5
0
+5
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Karl_Ivanovich
Петербуржец своих "питерцами" не назовёт.
+2
0
+2
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Игорь М.
Ответ Несусветный Папаша
Всегда дико раздражало это словцо "питерцы"... Наверное чукчей тоже раздражает слово чукча.
В Москвабаде жителей СПб именуют "питерцами", прививая такое произношение всем жителям РФ.
+2
0
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ЗЕНИТ65
Ответ SaH4r.
не последний, а крайний
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