Родриго о замене в игре с «Севильей»: «Немного зол на Анчелотти. Я хотел сделать хет-трик»

Родриго Гоэс дал комментарий о своей реакции на замену в матче с «Севильей».

« » обыграл «Севилью» (2:1) в матче . Бразилец отметился двумя голами – на 29-й и 69-й минутах.

На 81-й минуте главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заменил .

«Я немного зол на , так как я хотел забить еще один мяч и сделать хет-трик, но не получилось», – объяснил футболист.

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