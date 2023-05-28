Родриго о замене в игре с «Севильей»: «Немного зол на Анчелотти. Я хотел сделать хет-трик»
Родриго Гоэс дал комментарий о своей реакции на замену в матче с «Севильей».
«Реал» обыграл «Севилью» (2:1) в матче чемпионата Испании. Бразилец отметился двумя голами – на 29-й и 69-й минутах.
На 81-й минуте главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заменил Родриго.
«Я немного зол на Карло Анчелотти, так как я хотел забить еще один мяч и сделать хет-трик, но не получилось», – объяснил футболист.
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