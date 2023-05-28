Родриго о замене в игре с «Севильей»: «Немного зол на Анчелотти. Я хотел сделать хет-трик»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс дал комментарий о своей реакции на замену в матче с «Севильей».

«Реал» обыграл «Севилью» (2:1) в матче чемпионата Испании. Бразилец отметился двумя голами – на 29-й и 69-й минутах.

На 81-й минуте главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заменил Родриго.

«Я немного зол на Карло Анчелотти, так как я хотел забить еще один мяч и сделать хет-трик, но не получилось», – объяснил футболист.

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1 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Он сделал предостаточно. Желаем в следующем матче сделать 1+2

10+10 выглядит красиво
+2
-1
+1
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