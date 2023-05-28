Терзич об упущенном титуле «Боруссии»: «Чувствуем себя дерьмово. Все кажется несправедливым, когда видишь ребят на газоне»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия брань Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич прокомментировал упущенную победу «Боруссии» в Бундеслиге.

«Вы могли почувствовать, что весь город и весь стадион действительно хотели этого. Мы можем только поблагодарить их за это. Это то, ради чего мы упорно работали, и сегодня (Терзич сказал это в субботу – Sports.ru) мы чувствуем себя совершенно дерьмово.

Но если посмотреть на ситуацию трезво, у нас был реальный сегодня добиться успеха, несмотря на то, что в первой половине сезона мы так часто оступались.

Если глянуть только на вторую половину сезона, мы заслужили оказаться в таком положении [борьбы за чемпионство]. Когда видишь, как ребята лежат на газоне, сидят в раздевалке. Когда видишь в них эту пустоту, кажется, что сегодня все очень несправедливо», – сказал тренер «Боруссии».

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29 комментариев

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Papa Paolo
Неудачники, просто как так можно было обосраться!?
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Михо
Даже болельщики Баварии вчера желали победы Боруссии. Но психология победителя или есть или ее нет. Напомню что пенальти дали пробить Боруссии и его не забили. Пенальти дали в ворота Баварии и он был реализован. Но Мусиала забил на 89, а Боруссия не смогла дожать. Вот и разница в психологии
+31
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Юлия Закаблукова
так безвольно упустить чемпионство , это катастрофа
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Papa Paolo
Неудачники, просто как так можно было обосраться!?
Это талант, не каждым дано!
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Алекс Мелкумян
Самое плохое что все это произошло при своих болельщиках. На одном из самых горячо болеющих и атмосферных стадионов мира. Из-за одного этого команда не заслужила трофей, так безлико играть при своей толпе фанатов это свинство.
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Футбол, хоккей итд
Эдину Терзичу, не хватило ... Эдина Джеко.🤪
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Иван Новиков
После мачта в раздевалке ждал Слуцкий.
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Кино Музыка
Больше этого шанса не будет.
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Nickolay Lyskov
Ответ moldfan
Почему несправедливо ? Вы набрали не достаточно количество очков. Этого не хватило бы не в одном из последних 15 сезонов. Чтобы выиграть трофей. Шанс был. Не воспользовались. Обидно, но никак не справедливо. Никто им не виноват.
Странное утверждение с учетом того, что Бавария таки стала чемпионом, набрав ровно такое же количество очков.
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Розовопопый пони
Ответ Пенс
болельщики никогда не будут желать победы другой команде. Так делают только глоры типо тебя.
Болельщики хотели перемен, которые могли стать следствием упущенного чемпионства. Об увольнении Хасана и Оливера не было известно до последнего тура, поэтому титул Дортмунда- казался безальтернативным катализатором процессов.
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Камил Мамедов
Уже писали, но повторюсь. Терзич - не тренер. В голове не укладывается, как можно слить такой шанс. Не фанат Боруссии, но вчера игру смотрел, и после окончания был нереально опустошён
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Саша Пушкин
Ответ Papa Paolo
Неудачники, просто как так можно было обосраться!?
Сегодня утром все дортмундцы и прочие сочувствующие проснулись и поняли, что это был не дурной сон...
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Dzhansug Bukiya
Тактика на игру - нет тактики, гениальный тренер, они реально думали, что майнц тупо сдаст матч и все, игроки Дортмунда тупо пешком ходили, недобегали, после 0-1 перешли на схему 2-1-7 и на подачи прострелы, просто тихий ужас, Терзич должен уйти в отставку, тк руководство само его не уволит в такой момент. А еще, кстати, вот эта "травма" Билингема тоже сказалась, ведь очевидно, что за такие бабки Реал затребовал, чтоб он больше не играл и вот он итог для Боруссии, как говорил Маслаченко в 99 ПИЖОНЫ, так и здесь 1в1 ситуация.
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Васильев Василий
Бавария это клуб чемпион с ДНК победителей ,а Боруссия это клуб донор и бизнес проект который сразу же продает лучших игроков и не покупает им адекватной замены
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moldfan
Почему несправедливо ? Вы набрали не достаточно количество очков. Этого не хватило бы не в одном из последних 15 сезонов. Чтобы выиграть трофей.

Шанс был. Не воспользовались. Обидно, но никак не справедливо. Никто им не виноват.
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Ilia Maksiokov
я обычно смотрю только АПЛ, вчера посмотрел БД и ощущение ,что они пешком атаковали, вообще без движения, бесконечные подачи на Аллера ,просто ужас...
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инок
Дортмунд слил свой чемпионский матч, к сожалению...
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петрович сектор1
После 24 марта БД была обязана брать Салатницу голыми руками.
Ведь по существу Бавария включилась в чемпионскую гонку, в последние 2 мес , только первые 45 мин в очной встрече (4-0). Все остальные матчи они не понятно во что играли))
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Люблю Марго Робби
Ну как я и писал 22 мая никто ведь не удивится условным 2:2, думаю никто особо и не удивился этому эпичному обсёру
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Газонокосильщик Хави
По ходу заставить боруссию выиграть бундеслигу можно только насильно.
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Михаил Стентор
И что, опять Бавария виновата что «всех скупила и переманила» и поэтому чемпион постоянно? Вот вам яркий пример.
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mishakmv96
Рана после вчерашнего матча никогда не заживёт.
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xamer 9
Не настроил своих ребят на последнюю игру, будет теперь уроком на всю оставшуюся тренерскую карьеру. Фавр тоже был близок в сезоне 18/19, но потом ушёл бесславно. Может, Терзич сможет больше вынести из этого провала.
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Ихарь Окенфэйлов
Как провели концовку сезона, так себя и чувствуете. Всё закономерно.
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