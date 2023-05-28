Терзич об упущенном титуле «Боруссии»: «Чувствуем себя дерьмово. Все кажется несправедливым, когда видишь ребят на газоне»
Эдин Терзич прокомментировал упущенную победу «Боруссии» в Бундеслиге.
«Вы могли почувствовать, что весь город и весь стадион действительно хотели этого. Мы можем только поблагодарить их за это. Это то, ради чего мы упорно работали, и сегодня (Терзич сказал это в субботу – Sports.ru) мы чувствуем себя совершенно дерьмово.
Но если посмотреть на ситуацию трезво, у нас был реальный сегодня добиться успеха, несмотря на то, что в первой половине сезона мы так часто оступались.
Если глянуть только на вторую половину сезона, мы заслужили оказаться в таком положении [борьбы за чемпионство]. Когда видишь, как ребята лежат на газоне, сидят в раздевалке. Когда видишь в них эту пустоту, кажется, что сегодня все очень несправедливо», – сказал тренер «Боруссии».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Шанс был. Не воспользовались. Обидно, но никак не справедливо. Никто им не виноват.
Ведь по существу Бавария включилась в чемпионскую гонку, в последние 2 мес , только первые 45 мин в очной встрече (4-0). Все остальные матчи они не понятно во что играли))