Терзич об упущенном титуле «Боруссии»: «Чувствуем себя дерьмово. Все кажется несправедливым, когда видишь ребят на газоне»

Эдин Терзич прокомментировал упущенную победу «Боруссии» в Бундеслиге.

«Вы могли почувствовать, что весь город и весь стадион действительно хотели этого. Мы можем только поблагодарить их за это. Это то, ради чего мы упорно работали, и сегодня (Терзич сказал это в субботу – Sports.ru) мы чувствуем себя совершенно дерьмово.

Но если посмотреть на ситуацию трезво, у нас был реальный сегодня добиться успеха, несмотря на то, что в первой половине сезона мы так часто оступались.

Если глянуть только на вторую половину сезона, мы заслужили оказаться в таком положении [борьбы за чемпионство]. Когда видишь, как ребята лежат на газоне, сидят в раздевалке. Когда видишь в них эту пустоту, кажется, что сегодня все очень несправедливо», – сказал тренер «Боруссии».

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